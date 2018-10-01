CNews приглашает на второй Российский форум по системам искусственного интеллекта

В Москве 23 октября 2018 г. во второй раз пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта — RAIF 2018 (The Russian Artificial Intelligence Forum).
В пленарной секции международные спикеры, визионеры и эксперты лидирующих компаний расскажут о трендах рынка и стратегии развития AI/ML.
Они поделятся реальным опытом и результатами внедрения решений из этой сферы.
Помимо пленарной части запланированы дискуссии, главной задачей которых станет объединение представителей различных секторов экономики в решении их задач посредством машинного обучения, а также обсуждение возможных сходств или различий в их подходах.
Темы дискуссий:
Главная сцена / Сессии:
Дискуссии:
СРЕДИ СПИКЕРОВ RAIF:
а также приглашенные российские и иностранные спикеры, в том числе из Китая.
Ведущая Форума: Елена Хрупова, топ-ведущая телеканала РБК по направлению финансовые рынки.
ПАРТНЕРЫ RAIF 2018
НЛМК, «Утконос», Росреестр, IBM, Huawei, «Ростелеком-Solar», NetApp и др.
Параллельно пройдет техническая секция: эксперты Data Science из глобальных компаний и стартапов представят передовые технологии анализа данных с помощью AI/ML и расскажут о том, как цифры и формулы могут быть конвертированы бизнесом в реальные деньги.
RAIF 2018 приглашает принять участие в мероприятии. Участие в конференции бесплатно — в случае подтверждения от CNews Conferences.
Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11 доб. 1252, e-mail: events@cnews.ru, Татьяна Крестьянова.