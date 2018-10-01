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CNews приглашает на второй Российский форум по системам искусственного интеллекта

В Москве 23 октября 2018 г. во второй раз пройдет практический бизнес-форум по системам искусственного интеллекта ­— RAIF 2018 (The Russian Artificial Intelligence Forum).

В пленарной секции международные спикеры, визионеры и эксперты лидирующих компаний расскажут о трендах рынка и стратегии развития AI/ML.

Они поделятся реальным опытом и результатами внедрения решений из этой сферы.

Помимо пленарной части запланированы дискуссии, главной задачей которых станет объединение представителей различных секторов экономики в решении их задач посредством машинного обучения, а также обсуждение возможных сходств или различий в их подходах.

Темы дискуссий:

  • Окупаемость инвестиций в ML-проекты: как избежать подводных камней?
  • Как извлечь прибыль из инвестиций в ML-инструменты по управлению клиентским опытом
  • Защита бизнеса с применением технологий ML/AI
  • Промышленный интернет вещей: чего ждать к 2022 году?

ЧТО ЖДАТЬ 2018?

Главная сцена / Сессии:

  • Взгляд в будущее: когда ИИ превзойдет человека?
  • Только кейсы: как увеличить прибыль с помощью AI и ML?
  • Синергия технологий: IoT + Smart City + Data LakeДискуссии:

Дискуссии:

  • Окупаемость инвестиций в ML-проекты: как избежать подводных камней?
  • Как извлечь прибыль из инвестиций в ML-инструменты по управлению клиентским опытом
  • Защита бизнеса с применением технологий ML/AI
  • Промышленный интернет вещей: чего ждать к 2022 году?

СРЕДИ СПИКЕРОВ RAIF:

  • Анджей Аршавский, НЛМК
  • Максим Белоусов, Уралсиб банк
  • Сергей Шишкин, «Альфастрахование»
  • Dr. LarissaSuzuki, UniversityCollegeLondon / RedPillGroup
  • Дмитрий Лаконцев, «Сколтех»
  • Виталий Порубов, X5 RetailGroup
  • Марина Безуглова, GfKRussia
  • Виктор Кантор, exYandexTaxi
  • Николай Мазур, «Вымпелком»
  • Антон Казаков, NetApp
  • Ярослав Шуваев, АК Барс банк
  • Мария Григорьева, Accenture
  • Ольга Кайрова, iPavlov

а также приглашенные российские и иностранные спикеры, в том числе из Китая.

Ведущая Форума: Елена Хрупова, топ-ведущая телеканала РБК по направлению финансовые рынки.

ПАРТНЕРЫ RAIF 2018

НЛМК, «Утконос», Росреестр, IBM, Huawei, «Ростелеком-Solar», NetApp и др.

Параллельно пройдет техническая секция: эксперты Data Science из глобальных компаний и стартапов представят передовые технологии анализа данных с помощью AI/ML и расскажут о том, как цифры и формулы могут быть конвертированы бизнесом в реальные деньги.

RAIF 2018 приглашает принять участие в мероприятии. Участие в конференции бесплатно — в случае подтверждения от CNews Conferences.

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 495 363-11-11 доб. 1252, e-mail: events@cnews.ru, Татьяна Крестьянова.