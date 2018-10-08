Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года»

27 ноября 2018 г. CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года».
Информатизация здравоохранения в России происходит неравномерно. Существуют регионы с фактически тотальной информатизацией всех основных медицинских процессов, а есть и те, которые только приступили к этому процессу.
По данным на середину 2017 г. было автоматизировано и подключено к единым базам данных более 70% рабочих мест врачей. Более 95% регионов РФ предоставляли населению услугу электронной записи к врачу, более 70% были подключены к единой системе электронного документооборота. Основная задача министерства на ближайшие годы – объединить созданные на региональном уровне решения в единую национальную систему, которая позволит гражданам получать медицинскую помощь в любом городе страны.
В апреле 2018 г. увидело свет распоряжение Правительства РФ о выделении из резервного фонда 2 млрд руб. на подключение поликлиник к Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). Сумма финансирования ЕГИСЗ из федерального бюджета уже достигла 10 млрд руб., а общая сумма с учетом средств Федерального фонда обязательного медицинского страхования – 40 млрд руб.
Наибольшее количество средств получат Тверская и Ростовская области – более, чем 78 млн руб. каждая. Выделенные средства должны быть потрачены на переход к электронному документообороту. Ожидается, что ЕГИСЗ поможет лучше контролировать выделенные на здравоохранение средства и оптимизировать их расходование.
В марте 2018 года премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение, согласно которому «Ростелеком» выбран единственным поставщиком услуг интернет-доступа для медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года».
Подтвердили выступление с докладом:
Демьян Раменский, директор по развитию, «Корпсофт 24»;
Борис Меркулов, инженер по безопасности, Linxdatacenter;
Екатерина Смирнова, руководитель практики по интеллектуальной собственности / информационным технологиям, Адвокатское бюро «Качкин и Партнеры»;
Илья Тыров, заместителя директора по развитию ИТ, ГБУЗ «НИИ скорой помощи им. Н.В. Склифосовского Департамента здравоохранения г. Москвы»;
Андрей Фишер, начальник отдела ИТ, ФГБУЗ Центр крови ФМБА России;
Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;
Олег Симаков, заместитель руководителя, ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России;
Анатолий Балабанов, заместитель Генерального директора по информационным технологиям, «Клиника ЛМС»;
Денис Швецов, директор по развитию сети клиник «Доктор рядом».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей государственных и региональных ведомств, отвечающих за вопросы здравоохранения и информатизации, руководителей медицинских учреждений, а также российские и иностранные компании, предлагающие решения в сфере информатизации здравоохранения.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.