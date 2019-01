Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта

11.01.2019, 09:00 Мск

5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019».

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Сергей Емельченков, заместитель генерального директора по информационным технологиям и развитию новых продуктов ФГУП «Почта России»;

Игорь Бардинцев, CEO, Severstal Digital;

Николай Апасов, директор по ИТ-инфраструктуре, СК «Альфастрахование»;

Антон Пырялин, заместитель директора ЦИТ, ФГУП НПО «Техномаш»;

Дмитрий Суровец, вице-президент по ИТ FESCO;

Евгений Михалев, корпоративный ИТ-директор, «Май»;

Леонид Головин, CIO, «Новая перевозочная компания».

Приглашены к выступлению:

Алексей Клепиков, вице-президент по информационным технологиям, «Ингосстрах»;

Иван Козлов, директор по ИТ, Россия, METSÄ GROUP;

Дмитрий Бортновский, директор по IT, «Агентство страховых технологий»;

Дмитрий Захаров, руководитель группы развития ИСУ, «Лукойл»;

Элла Тетерина, начальник ОИТ, МКЖД;

Дмитрий Рыжонков, IT Director Otto Group Russia;

Мария Соколовская, заместитель директора ДСИТ, СК «ВТБ Страхование»;

Александр Горяинов, директор департамента информационных систем, СК «МАКС»;

Кирилл Алифанов, директор по ИТ, «Уралкалий»;

Дмитрий Лосев, директор по ИТ IEK;

Дмитрий Чернышов, начальник отдела информационных технологий, STADA CIS;

Сергей Алтухов, директор по информационным технологиям Simple;

Ирина Павлова, региональный директор обособленного подразделения в г. Санкт-Петербург, «Норникель – Общий центр обслуживания»;

Евгения Ерофеева, начальник Управления развития банковских систем Департамента банковских технологий и программного обеспечения, Nordea;

Сергей Горбунов, руководитель департамента развития E-commerce, «Снежная Королева»;

Алексей Волконский, IT Director , Фармкомпания «НоваМедика»;

Павел Андрианов, директор департамента развития ИТ, «Национальный расчетный депозитарий».

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивался рынок ИТ-аутсорсинга в 2018 г.?

Как цифровая трансформация сказывается на рынке ИТ-аутсорсинга?

Каким должен быть зрелый аутсорсинг?

Как меняются требования заказчиков к аутсорсерам?

Какие услуги наиболее востребованы?

Какие функции заказчики пока не готовы доверить аутсорсеру?

Всегда ли поставщики услуг готовы отвечать за их качество?

Как изменилась стоимость аутсорсинговых услуг?

Какие наиболее крупные аутсорсинговые проекты были реализованы в 2018 г.?

Что ждет российский рынок ИТ-аутсорсинга в 2019 г.?

