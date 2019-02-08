Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта

08.02.2019, 10:30 Мск

21 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Основные вопросы к обсуждению:

Каким был 2018 г. для рынка ИТ в здравоохранении?

Какие основные проблемы приходилось решать его участникам?

Какие новые задачи возникают в связи с созданием ЕЦК?

Готова ли необходимая для этого нормативная база?

Как развивается рынок телемедицины?

Удалось ли медицинским учреждениям решить проблему защиты персональных данных пациентов?

Какие цифровые сервисы для пациентов заработают в 2019 г.?

Какова роль страховых компаний на рынке информатизации здравоохранения?

Готова ли частная медицина к интеграции с ЕЦК?

Как меняются медицинские лаборатории?

Какими будут цифровые аптеки?

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

Владимир Федин, ИТ-директор, «Инвитро»;

Игорь Шадёркин, заведующий лабораторией электронного здравоохранения, Институт цифровой медицины Первый МГМУ имени Сеченова;

Дмитрий Кондратенко, президент, Национальная ассоциация здравоохранения;

Георгий Лебедев, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Сеченовского университета;

Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ «Центр Крови ФМБА России»;

Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины, «Инвитро», директор ассоциации Искусственного интеллекта в медицине;

Представитель компании IBS DataFort;

Представитель компании «Селектел».

Приглашены к выступлению:

Елена Бойко, заместитель министра здравоохранения России;

Владимир Макаров, заместитель руководителя департамента информационных технологий правительства Москвы;

Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, Фонд социального страхования России;

Алексей Погонин, заместитель руководителя, Департамента здравоохранения города Москвы;

Юрий Шупенин, ИТ-директор, Морозовская детская городская клиническая больница (МДГКБ) г. Москвы;

Тимур Насыйбуллин, ИТ-бизнес-партнер регион Северо-Восточная Европа, Amgen;

Олег Железнов, начальник отдела ИТ и телемедицины, Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко ОАО РЖД;

Леонид Ткаченко, директор по ИТ, «Мать и дитя»;

Олег Шарапов, заместитель генерального директора по ИТ, ФГБУ РНИОИ Минздрава России;

Алексей Кузьмин, директор по ИТ, «Геофарм»;

Алексей Картавый, ИТ-бизнес-партнер, «Джонсон и Джонсон»;

Михаил Кочеров, начальник отдела информационных технологий, ФГБУ «МНИИ ГБ им.Гельмгольца» Минздрава России;

Илья Зырянов, директор по информационным системам и цифровой трансформации, «Фармстандарт»;

Александра Леонтьева, ИТ-бизнес-партнер, «Берингер Ингельхайм»;

Александр Игнатьев, начальник отдела ИТ, ГБУЗ «МНПЦДК ДЗМ»;

Павел Артамохов, заместитель директора по ИТ, ФГБУ ФНКЦСМ ФМБА России;

Артем Поднебеско, ИТ-директор «Медицина АльфаСтрахования»;

Виталий Кузьмин, начальник службы ИТ, ФГБУ ФНКЦ ФМБА России.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.