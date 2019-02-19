Конференция CNews «ИТ-Аутсорсинг 2019» состоится 5 марта

19.02.2019, 10:07 Мск

5 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ-Аутсорсинг 2019».

Регистрация на мероприятие на сайте.

Российский рынок ИТ начал постепенно восстанавливаться, однако заказчики по-прежнему не готовы к масштабным инвестициям в крупные проекты и ориентируются на решения, способные повысить эффективность бизнеса за счет модернизации уже имеющихся продуктов и сокращения расходов на их эксплуатацию и поддержку. Одновременно компании стремятся избавиться от непрофильных сервисных функций.

Основным драйвером рынка ИТ-аутсорсинга в ближайшие годы станет цифровая трансформация. Все большее число услуг и сервисов будет предоставляться через облако. Развитие «умных городов», дальнейшее внедрение государственных информационных систем, инструментов предиктивной аналитики и мобильных приложений, персонализация сервисов и связанная с ними необходимость обеспечения безопасности как персональных данных пользователей, так и самих информационных систем заставят бизнес все более активно отказываться от попыток обеспечить все необходимые сервисы самостоятельно. И направлять высвободившиеся ресурсы на развития основного бизнеса. А значит, спрос на услуги аутсорсинга будет только расти.

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивался рынок ИТ-аутсорсинга в 2018 г.?

Как цифровая трансформация сказывается на рынке ИТ-аутсорсинга?

Каким должен быть зрелый аутсорсинг?

Как меняются требования заказчиков к аутсорсерам?

Какие услуги наиболее востребованы?

Какие функции заказчики пока не готовы доверить аутсорсеру?

Всегда ли поставщики услуг готовы отвечать за их качество?

Как изменилась стоимость аутсорсинговых услуг?

Какие наиболее крупные аутсорсинговые проекты были реализованы в 2018 г.?

Что ждет российский рынок ИТ-аутсорсинга в 2019 г.?

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.