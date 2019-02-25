Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта

26 марта 2019 года CNews проведет конференцию «Интернет вещей».
Зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Основные вопросы к обсуждению:
Подтвердили свое участие:
Сергей Воинов, руководитель направления, IoT/Электроника/Digital Health, фонда «Сколково»;
Олег Калинко, советник директора, «СО ЕЭС»;
Евгений Осоченко, директор программы «Цифровая трансформация отрасли» - руководитель проектного офиса ГК «Росатом»;
Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;
Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей;
Владимир Чернаткин, руководитель направления Комплексные цифровые модели, «Сибур Холдинг»;
Василий Ежов, владелец продукта Интернет Вещей, «Сибур Холдинг»;
Юрий Шостак, и.о. директора ЦИКТ, «Камаз»;
Оксана Смирнова-Крелль, член Правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк;
Наталья Борщук, заместитель руководителя Представительства Калининградской области при Правительстве России.
Список участников на данный момент доступен по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7(925)511-19-18, e-mail: akanatova@cnews.ru, Алина Канатова.