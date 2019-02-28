Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2019» состоится 4 апреля

28.02.2019, 11:55 Мск

4 апреля 2019 г. CNews в Москве проведет конференцию «ИКТ в госсекторе 2019».

Последние два года на рынке ИТ в госсекторе проходят под знаком грядущего старта крупнейшей государственной программы «Цифровая экономика». О том, что она будет принята, стало известно еще в конце 2016 г. В апреле 2017 г. Минкомсвязи представило предварительную версию программы, в июле 2017 г. – вариант, который в итоге и был утвержден.

17 сентября 2018 г. на заседании Президентского совета по модернизации и инновационному развитию был рассмотрен и «в целом» одобрен новый паспорт «Цифровой экономики». В нем подробно расписаны все мероприятия на 2018-2024 гг. и сумма, которая потребуется на их выполнение. В новой версии паспорта шесть разделов, каждый из которых имеет статус федерального проекта. Сама «Цифровая экономика» получила статус национального проекта, который должен стартовать 1 октября 2018 г. и завершиться 31 декабря 2024 г.

Наиболее важным направлением «Цифровой экономики» большинство опрошенных CNews экспертов считают взращивание и удержание квалифицированных кадров, которых на рынке сейчас очень не хватает. Инфраструктурные задачи в России в целом решены, поэтому вторым приоритетным направлением является использование современных технологий в целях государственного и отраслевого управления. В связи с этим стоит вопрос безопасного обмена, обработки и использования накопленных в госучреждениях данных в интересах граждан и бизнеса.

Очевидно, что успех национального проекта «Цифровая экономика» во многом зависит от профессионализма команды, которая возглавит его реализацию. А значит, она должна состоять из специалистов с реальным опытом работы в крупных проектах и быть нацелена на достижение результата.

Основные темы мероприятия:

Каким был 2018 г. для рынка ИТ в госсекторе?

Какие мероприятия, предусмотренные программой «Цифровая экономика» уже стартовали?

Какое влияние они уже оказывают на развитие ИТ в госсекторе?

Как изменилось отношение к ИТ на муниципальном и региональном уровне?

Удастся ли преодолеть в России цифровое неравенство?

Какие ИТ-проекты в госсекторе являются наиболее масштабными?

Каковы новые технологии имеют самые большие перспективы?

Какие прорывные технологии уже внедряются в госсекторе?

Как развивается процесс импортозамещения?

В каких направлениях государство могло бы расширять сотрудничество с бизнесом?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе 2019».

На данный момент среди докладчиков и участников:

Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы;

Юрий Бутенко, начальник Управления административно-финансовой деятельности и развития информационных технологий, Федеральной службы по аккредитации;

Александра Осипова, начальник Управления информационных технологий, Росимущество;

Татьяна Матвеева, начальник Управления Информационных технологий, Федеральная налоговая служба;

Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР;

Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга.

Приглашены для выступления:

Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России;

Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;

Алексей Текслер, первый заместитель министра энергетики;

Георгий Песчанских, начальник Главного управления информационных технологий ФТС России;

Андрей Чибис, заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России;

Роман Калина, заместитель руководителя, ФГБУ ИАЦ Судебного департамента;

Алексей Семенов, заместитель министра транспорта России;

Ирина Ганиева, директор Департамента цифрового развития и управления государственными информационными ресурсами АПК, Министерство сельского хозяйства РФ;

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;

Дмитрий Селиванов, руководитель Департамента информационных технологий и защиты информации, ФСС;

Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Евгений Зрюмов, министр цифрового развития и связи Алтайского края;

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

Дмитрий Мажарин, министр цифрового развития и связи Сахалинской области;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России;

Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты России;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений для госсектора, а также представителей отделов ИТ госструктур.

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7–495–363–11–11 доб. 1326, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.