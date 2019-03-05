Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта

19 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-стратегия 2019».
ИТ-стратегия бизнеса опирается на основные тренды, сформировавшиеся на рынке. На сегодняшний день это, безусловно, цифровизация экономики и импортозамещение в ключевых, критически важных отраслях.
Первая подразумевает, в первую очередь, изменение бизнес-процессов с помощью новейших решений, таких как искусственный интеллект, большие данные, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей. Кроме того, все большее значение приобретает модернизация оборудования, связанная с завершением его жизненного цикла. Компании оказываются перед выбором – развивать собственную инфраструктуру или воспользоваться услугами облачных провайдеров.
Необходимость импортозамещения по-прежнему оценивается неоднозначно. И если для представителей государственных ведомств и организаций этот вопрос решен на государственном уровне, коммерческие компании пока по большей части делают выбор в пользу проверенных, надежных иностранных решений. По крайней мере при автоматизации ключевых бэк-офисных бизнес-процессов. Что касается фронт-офисных сервисов, то при их разработке активно используется Agile и DevOps, обеспечивающие быстрый выход в продуктив и моментальный бизнес-эффект.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2019».
Докладчики и участники дискуссии:
Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;
Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;
Сергей Путин, ИТ-директор ГК «Росводоканал»;
Александр Гогленков, директор по стратегии - начальник управления «Ингосстрах»;
Владимир Дудницкий, руководитель отдела цифровых технологий, «Национальная лизинговая Компания»;
Сергей Разницын, директор по ИТ «Лабквест»;
Александр Гревцев, ИТ-директор «Казакмыс»;
Антон Пырялин, заместитель директора ЦИТ, НПО «Техномаш»;
Денис Яфясов, директор по сопровождению информационных систем, «Страховой дом ВСК»;
Анна Ледовская, генеральный директор «Интерхолдинг»;
Балабанов Анатолий, заместитель генерального директора по ИТ «Клиника ЛМС»;
Представитель компании IBS DataFort;
Представитель компании Selectel.
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.