Чиновники ДИТ Москвы, Счетной палаты, ИТ-директора компаний обсудят ИТ-стратегию бизнеса 19 марта

05.03.2019, 10:07 Мск

19 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ-стратегия 2019».

ИТ-стратегия бизнеса опирается на основные тренды, сформировавшиеся на рынке. На сегодняшний день это, безусловно, цифровизация экономики и импортозамещение в ключевых, критически важных отраслях.

Первая подразумевает, в первую очередь, изменение бизнес-процессов с помощью новейших решений, таких как искусственный интеллект, большие данные, дополненная и виртуальная реальность, интернет вещей. Кроме того, все большее значение приобретает модернизация оборудования, связанная с завершением его жизненного цикла. Компании оказываются перед выбором – развивать собственную инфраструктуру или воспользоваться услугами облачных провайдеров.

Необходимость импортозамещения по-прежнему оценивается неоднозначно. И если для представителей государственных ведомств и организаций этот вопрос решен на государственном уровне, коммерческие компании пока по большей части делают выбор в пользу проверенных, надежных иностранных решений. По крайней мере при автоматизации ключевых бэк-офисных бизнес-процессов. Что касается фронт-офисных сервисов, то при их разработке активно используется Agile и DevOps, обеспечивающие быстрый выход в продуктив и моментальный бизнес-эффект.

Что такое цифровизация для каждой конкретной компании?

Какое отражение она находит в ИТ-стратегии?

Нужна ли долгосрочная ИТ-стратегия в условиях постоянно меняющегося рынка?

Как меняется роль ИТ-подразделения в компаниях?

В чем разница между CIO и CDO?

Какие новые требования к ИТ-специалистам выдвигает цифровизация?

Нужны ли радикальные изменения базовой ИТ-инфраструктуры?

Как расставить приоритеты при реализации ИТ-проектов?

Надо ли стремиться быть первым в процессе цифровой трансформации?

Надо ли привлекать консультантов для разработки ИТ-стратегии?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ-стратегия 2019».

Докладчики и участники дискуссии:

Алексей Чукарин, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы;

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации, Счетная палата России;

Сергей Путин, ИТ-директор ГК «Росводоканал»;

Александр Гогленков, директор по стратегии - начальник управления «Ингосстрах»;

Владимир Дудницкий, руководитель отдела цифровых технологий, «Национальная лизинговая Компания»;

Сергей Разницын, директор по ИТ «Лабквест»;

Александр Гревцев, ИТ-директор «Казакмыс»;

Антон Пырялин, заместитель директора ЦИТ, НПО «Техномаш»;

Денис Яфясов, директор по сопровождению информационных систем, «Страховой дом ВСК»;

Анна Ледовская, генеральный директор «Интерхолдинг»;

Балабанов Анатолий, заместитель генерального директора по ИТ «Клиника ЛМС»;

Представитель компании IBS DataFort;

Представитель компании Selectel.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.