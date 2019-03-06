Конференция CNews «Эффективный ЦОД 2019» состоится 28 марта. Открыта регистрация

06.03.2019, 12:28 Мск

28 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Эффективный ЦОД 2019».

Эффективность ЦОДа определяется целями, которые ставят перед собой его создатели. Для коммерческого ЦОДа – это, в первую очередь, рентабельность. Она достигается за счет высокой конкурентоспособности, энергоэффективности, масштабируемости.

Эффективность корпоративного ЦОДа оценивается на основании уровня его доступности и надежности для бизнеса. Немаловажную роль играют и затраты на его эксплуатацию, в том числе расходы на поддержание работоспособности инфраструктуры и на оплату труда сотрудников Службы эксплуатации.

Одни из самых распространенных способов повышения эффективности ЦОДа – виртуализация, позволяющая консолидировать ресурсы, добиться максимального уровня их утилизации. По данным Gartner, для корпоративных ЦОДов оптимальным считается уровень виртуализации около 80%, что позволяет повысить экономическую эффективность потребления ресурсов на 20–30%.

Развитие сервисного подхода к потреблению ИТ и появление облачных технологий открывает перед ЦОДами дополнительные возможности повышения эффективности использования вычислительных ресурсов, гибкости, возможности масштабироваться.

Как развивался рынок ЦОД в России в 2018 г.?

Насколько реальна угроза нехватки вычислительных мощностей?

Корпоративный или коммерческий ЦОД – что выбрать?

Что нужно от ЦОД бизнесу?

Какие требования предъявляют заказчики к поставщикам услуг ЦОД?

Как снизить затраты на ЦОД и не потерять при этом в качестве?

Должен ли корпоративный ЦОД быть прибыльным?

Как решить проблему энергоэффективности ЦОДов?

Какие новые технологии могут сделать ЦОД более эффективным?

Как будет развиваться российский рынок ЦОД в 2019 г.?

Насколько актуальна локализация зарубежных облачных сервисов в ЦОДах в России?

Нужна ли клиентам облачных ЦОДов их «шаговая доступность»? Аргументы «за» и «против»?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Эффективный ЦОД 2019».

Чтобы зарегистрироваться для участия в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.