Агентство маркетинговых коммуникаций
CNews Conferences поможет организовать мероприятия, которые получат максимальный резонанс в бизнес-среде и привлекут к Вам новых партнеров и клиентов.
подробнее

Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» состоится 21 марта

21 марта 2019 г. CNews проведет конференцию «ИТ в здравоохранении 2019».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Основные вопросы к обсуждению:

  • Каким был 2018 г. для рынка ИТ в здравоохранении?
  • Какие основные проблемы приходилось решать его участникам?
  • Какие новые задачи возникают в связи с созданием ЕЦК?
  • Готова ли необходимая для этого нормативная база?
  • Как развивается рынок телемедицины?
  • Удалось ли медицинским учреждениям решить проблему защиты персональных данных пациентов?
  • Какие цифровые сервисы для пациентов заработают в 2019 г.?
  • Какова роль страховых компаний на рынке информатизации здравоохранения?
  • Готова ли частная медицина к интеграции с ЕЦК?
  • Как меняются медицинские лаборатории?
  • Какими будут цифровые аптеки?

На данный момент участие в мероприятии подтвердили:

  • Александр Родионов, директор БУ «Медицинский информационно-аналитический центр» Министерства здравоохранения Чувашской Республики;
  • Владимир Федин, ИТ-директор, «Инвитро»;
  • Степан Лебеденко, директор по региональному развитию, Компания «Смарт Дельта Системс»;
  • Игорь Шадёркин, заведующий лабораторией электронного здравоохранения, Институт цифровой медицины Первый МГМУ имени Сеченова;
  • Дмитрий Кондратенко, президент, Национальная ассоциация здравоохранения;
  • Георгий Лебедев, заведующий кафедрой информационных и интернет-технологий Сеченовского университета;
  • Дмитрий Ворончихин, ИТ директор сектора медицинских изделий, Джонсон & Джонсон;
  • Андрей Фишер, начальник отдела информационных технологий ФГБУЗ «Центр Крови ФМБА России»;
  • Борис Зингерман, руководитель направления цифровой медицины, «Инвитро», директор ассоциации Искусственного интеллекта в медицине;
  • Михаил Натензон, председатель совета директоров, НПО «Национальное телемедицинское агентство»;
  • Анатолий Балабанов, заместитель генерального директора по информационным технологиям, клиника «Будь здоров»;
  • Леонид Константинов, заместитель руководителя центра компетенций в информационных технологиях в медицине, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;
  • Виктор Астанин, директор по ИТ, медицинский центр «XXI Век»;
  • Артем Полторацкий, руководитель отдела организации доклинических и клинических исследований, ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России;
  • Максим Петухов, директор службы информационных технологий, клиника «Медицина»;
  • Николай Анкудинов, заведующий приемным отделением, ГБУЗ СО «ОДКБ №1», областной перинатальный центр, руководитель акушерского дистанционного консультативного центра Свердловской области;
  • Сергей Швырев, заместитель руководителя регламентной службы ведения НСИ ЦНИИОИЗ Минздрава России, президент российского отделения HL7 International;
  • Владислав Нефедов, менеджер по корпоративным продажам, Селектел;
  • Вадим Жук, заместитель главного врача по кардиологии многопрофильной клиники им. Н.И. Пирогова, врач-кардиолог, старший научный сотрудник Санкт-Петербургского Института биорегуляции и геронтологии. Медицинский советник компании «СП.АРМ»;
  • Артём Бухтояров, руководитель направления комплексных проектов, «Манго Телеком».

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии, заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1250, e-mail: events@cnews.ru, Армен Айвазов.