Конференция CNews «ИТ в ритейле 2019» состоится 16 апреля

16 апреля 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИТ в ритейле 2019».
Ритейл остается самой инновационной отраслью российской экономики. Не последнюю роль в этом процессе играет государство, которое фактически заставляет торговые предприятия переходить на новые, современные методы работы. Достаточно вспомнить два наиболее громких проекта последних лет – внедрение ЕГАИС и онлайн-касс. Благодаря им торговые предприятия начали массово переходить от примитивных кассовых аппаратов к современной контрольно-кассовой технике.
Продолжением стало уже стартовавшее в России чипирование меховой продукции, маркировка лекарственных средств, древесины и табачной продукции. До 2024 г. Россия планирует развернуть масштабную систему контроля оборота товаров. Планируется, что такая система будет интегрирована с «единым кассовым чеком» автоматизированных систем контроля ФНС, таможенными базами данных, а в перспективе и с данными электронных платежных систем.
Ритейл привык быть в авангарде всех технологических трендов. На сегодняшний день речь идет о максимальной цифровизации рынка. Что применительно к ритейлу означает, в первую очередь, расширение каналов продаж. На рынке уже практически не осталось крупных и средних ритейлеров, не имеющих интернет-магазинов.
Вторая задача ритейлеров – удержание уже существующих и привлечение новых клиентов. Технологическая основа для ее решения – сбор максимально возможного количества информации о клиентском опыте, ее анализ (большие данные) и формирование программ лояльности, запуск промоакций, помогающих увеличить продажи.
Важная составляющая этого процесса – идентификация покупателя. Идентифицировать покупателя сегодня могут уже многие торговые сети: получить информацию с карты лояльности, узнать историю его заказов, а затем предложить индивидуальные скидки.
Наиболее продвинутые ритейлеры делают первые шаги навстречу технологиям искусственного интеллекта. Не утихают страсти вокруг «умных» магазинов. Также ритейлеры активно внедряют интернет вещей в различные виды хозяйственной деятельности.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в ритейле 2019».
Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:
Роман Десятов, руководитель департамента развития информационных систем бренда, «М.Видео»;
Сергей Алтухов, ИТ-директор, Simple;
Станислав Мелингер, директор департамента технологического развития, «Адамас»;
Сергей Лащев, руководитель проектов, Splat;
Михаил Заборов, заместитель директора по ИТ, «Спортмастер»;
Кирилл Кукаркин, ИТ-директор, YUM Restaurants Russia;
Вадим Горбунов, заместитель генерального директора аптечной сети «Ригла» по информационным технологиям;
Инга Паныч, директор отдела технологий и процессов продаж, AB InBev Efes;
Сергей Усик, директор по ИТ, «Абрау-Дюрсо»;
Игорь Кастильо, менеджер по развитию бизнес-проектов, «Паулиг Рус»;
Представитель компании OFD.RU;
Представитель компании Selectel;
Представитель компании «Платформа ОФД».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей российского рынка: поставщиков решений ИТ-решений, а также представителей отделов ИТ различных секторов бизнеса и госструктур.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * - в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–363–11–11 доб. 1562, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.