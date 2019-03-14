Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение» состоится 11 апреля

14.03.2019, 14:01 Мск

11 апреля 2019 года CNews проведет конференцию «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение».

Основные вопросы к обсуждению:

Как развивался мировой и российский рынок BI в 2018 г.?

Какие новые кейсы появились на рынке BI и больших данных?

В каких отраслях аналитика наиболее востребована?

Как она влияет на развитие других технологий?

Насколько эффективно использование продвинутой аналитики?

Какие риски возникают в процессе внедрения BI и больших данных?

Как минимизировать риски и максимально быстро получить работающее решение?

Как решается кадровая проблема в этой сфере?

Какова роль BI и больших данных в новой цифровой экономике России?

Каковы перспективы развития рынка BI и больших данных в России в 2019 г.?

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на конференции «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение».

Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:

Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, руководитель центра компетенций BI, банк «Уралсиб»;

Игорь Макаров, Business Development Manager, Toshiba Memory Europe GMBH;

Олег Данильченко, руководитель центра компетенции по прикладному анализу данных, PwC Россия;

Александр Евсин, заместитель руководителя, ГКУ ЦОДД;

Новожилова Варвара, руководитель направления продуктов отчетности, «Аэроклуб ИТ»;

Евгений Россинский, директор по технологии, онлайн-кинотеатр IVI ;

Илья Мунерман, директор, «Интерфакс-ЛАБ»;

Антон Сметанников, руководитель направления инфраструктуры и сервисов, «Газпром нефть»;

Антон Паниченко, руководитель направления методологии сервиса, «ИТСК»;

Лев Рагулин, начальник управления систем отчетности и бизнес-анализов, X5 Retail Group.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста анкету.

Более подробная информация доступна по ссылке.