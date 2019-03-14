Конференция CNews «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение» состоится 11 апреля

11 апреля 2019 года CNews проведет конференцию «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение».
Основные вопросы к обсуждению:
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены на конференции «Аналитика и большие данные 2019: как получить эффективное решение».
Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:
Юрий Сирота, старший вице-президент, руководитель департамента анализа данных и искусственного интеллекта, руководитель центра компетенций BI, банк «Уралсиб»;
Игорь Макаров, Business Development Manager, Toshiba Memory Europe GMBH;
Олег Данильченко, руководитель центра компетенции по прикладному анализу данных, PwC Россия;
Александр Евсин, заместитель руководителя, ГКУ ЦОДД;
Новожилова Варвара, руководитель направления продуктов отчетности, «Аэроклуб ИТ»;
Евгений Россинский, директор по технологии, онлайн-кинотеатр IVI ;
Илья Мунерман, директор, «Интерфакс-ЛАБ»;
Антон Сметанников, руководитель направления инфраструктуры и сервисов, «Газпром нефть»;
Антон Паниченко, руководитель направления методологии сервиса, «ИТСК»;
Лев Рагулин, начальник управления систем отчетности и бизнес-анализов, X5 Retail Group.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста анкету.
Более подробная информация доступна по ссылке.