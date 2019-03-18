Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта

18.03.2019, 12:40 Мск

26 марта 2019 года CNews проведет конференцию «Интернет вещей».

Зарегистрироваться для участия можно на сайте.

Основные вопросы к обсуждению:

Что такое интернет вещей?

Какова его роль в цифровизации экономики?

Какая инфраструктура необходима для внедрения интернета вещей?

Какие бизнес-процессы можно автоматизировать с помощью интернета вещей?

Насколько серьезные вложения потребуются для того, чтобы запустить такой проект?

Как рассчитать эффективность использования интернета вещей?

Какие сложности возникают в ходе таких проектов?

Как спрогнозировать и минимизировать риски внедрения интернета вещей?

Каковы перспективы использования интернета вещей в России?

Какие кейсы являются наиболее показательными?

Как будет развиваться рынок интернета вещей в ближайшие годы?

Подтвердили свое участие:

Владимир Конырев, руководитель отдела внедрения ИС, «РАВ Агро Про»;

Кирилл Кукаркин, ИТ-директор, YUM Restaurants Russia;

Наталья Борщук, заместитель руководителя Представительства Калининградской области при Правительстве России;

Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей;

Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк;

Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;

Олег Калинко, советник директора, «СО ЕЭС»;

Василий Ежов, владелец продукта Интернет Вещей, ПАО «Сибур Холдинг»;

Андрей Куркин, начальник управления ИТ , Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;

Александр Шумилин, менеджер по серверным продуктам, компания Hewlett Packard Enterprise ;

Михаил Лядов, директор по продажам Atos;

Дмитрий Соколов, эксперт по развитию направления MindSphere IoT, Siemens;

Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;

Дмитрий Карандин, руководитель проектов Smart City Lab, ДИТ г. Москвы.

Список участников на данный момент доступен по ссылке.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста анкету:

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7(925)511-19-18, e-mail: akanatova@cnews.ru, Алина Канатова.