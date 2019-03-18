Конференция CNews «Интернет вещей» состоится 26 марта

26 марта 2019 года CNews проведет конференцию «Интернет вещей».
Зарегистрироваться для участия можно на сайте.
Основные вопросы к обсуждению:
Подтвердили свое участие:
Владимир Конырев, руководитель отдела внедрения ИС, «РАВ Агро Про»;
Кирилл Кукаркин, ИТ-директор, YUM Restaurants Russia;
Наталья Борщук, заместитель руководителя Представительства Калининградской области при Правительстве России;
Андрей Колесников, директор, Ассоциация интернета вещей;
Оксана Смирнова-Крелль, член правления, вице-президент, руководитель информационно-технологического блока, МТС-Банк;
Александр Евсин, заместитель руководителя ГКУ ЦОДД - начальник Ситуационного центра;
Олег Калинко, советник директора, «СО ЕЭС»;
Василий Ежов, владелец продукта Интернет Вещей, ПАО «Сибур Холдинг»;
Андрей Куркин, начальник управления ИТ , Санкт-Петербургский государственный морской технический университет;
Александр Шумилин, менеджер по серверным продуктам, компания Hewlett Packard Enterprise ;
Михаил Лядов, директор по продажам Atos;
Дмитрий Соколов, эксперт по развитию направления MindSphere IoT, Siemens;
Сергей Лукашкин, директор по управлению проектами цифровой трансформации, ВТБ;
Дмитрий Карандин, руководитель проектов Smart City Lab, ДИТ г. Москвы.
Список участников на данный момент доступен по ссылке.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону +7(925)511-19-18, e-mail: akanatova@cnews.ru, Алина Канатова.