Конференция CNews «Эффективный ЦОД 2019» состоится 28 марта

28 марта 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «Эффективный ЦОД 2019».
Эффективность ЦОДа определяется целями, которые ставят перед собой его создатели. Для коммерческого ЦОДа – это, в первую очередь, рентабельность. Она достигается за счет высокой конкурентоспособности, энергоэффективности, масштабируемости.
Эффективность корпоративного ЦОДа оценивается на основании уровня его доступности и надежности для бизнеса. Немаловажную роль играют и затраты на его эксплуатацию, в том числе расходы на поддержание работоспособности инфраструктуры и на оплату труда сотрудников Службы эксплуатации.
Одни из самых распространенных способов повышения эффективности ЦОДа – виртуализация, позволяющая консолидировать ресурсы, добиться максимального уровня их утилизации. По данным Gartner, для корпоративных ЦОДов оптимальным считается уровень виртуализации около 80%, что позволяет повысить экономическую эффективность потребления ресурсов на 20–30%.
Развитие сервисного подхода к потреблению ИТ и появление облачных технологий открывает перед ЦОДами дополнительные возможности повышения эффективности использования вычислительных ресурсов, гибкости, возможности масштабироваться.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Эффективный ЦОД 2019».
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