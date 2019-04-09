Пресс-конференция CNews, ВСС и TidalScale «Революционная технология обратной виртуализации: создание программно-определяемых ЦОД» состоится 16 апреля

09.04.2019, 10:45 Мск

CNews, компания ВСС и международная компания TidalScale проведут пресс-конференцию «Революционная технология обратной виртуализации: создание программно-определяемых ЦОД» 16 апреля 2019 года в Москве.

Крупные организации вынуждены постоянно наращивать мощности чрезвычайно дорогих многопроцессорных серверов.

Компания ВСС в партнерстве с компанией TidalScale выводит на российский рынок альтернативное решение для создания высокопроизводительной вычислительной инфраструктуры - платформу масштабируемых программно-определяемых ЦОД, построенную на базе технологии обратной виртуализации. Внедрение революционной технологии обратной виртуализации позволит существенно сократить стоимость создания и обслуживания вычислительных мощностей, повысить их гибкость и надежность за счет отказа от использования вертикально масштабируемых SMP-серверов и замены их программно-определяемыми серверами на основе стандартной архитектуры х64.

Платформа уже используется в высоконагруженных транзакционных системах, ERP, биллинге, банковских системах, аналитике и BigData.

Инвесторы проекта – SAP и Oracle.

Спикеры:

Dave Ferretti – коммерческий директор TidalScale;

Игорь Никифоров – Генеральный директор компании ВСС.



О компаниях

Компания ВСС – эксперт в области создания вычислительной инфраструктуры. Компания работает 25 лет на рынке и за это время зарекомендовала себя как надежный партнер для решения актуальных задач заказчика. ВСС успешно реализует сложные интеграционные проекты по созданию и модернизации ИТ-инфраструктуры, систем хранения и обработки данных, обеспечению информационной безопасности.

Компания TidalScale – международная компания, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для построения scale up программно-определяемых серверов.

Для представителей СМИ участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: 8-926-348-97-36, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин.