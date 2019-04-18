Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля

23 апреля 2019 г. Компания Panduit проводит семинар для представителей коммерческих ЦОД: «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС».
Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.
Программа семинара ориентирована на техническое руководство компаний-партнеров, экспертов в области построения и эксплуатации коммерческих ЦОД. Мы будем рады видеть среди участников технических директоров, руководителей ИТ-департаментов, руководителей проектов, работающих с инженерной инфраструктурой.
Предварительная программа мероприятия:
1. «Panduit на рынке коммерческих ЦОД». Наша техническая и бизнес-стратегия. Примеры успешного сотрудничества.
Докладчик – А. Брюзгин, глава представительства Panduit в России.
2. «Решения Panduit, которые должны быть в каждом ЦОД». Основная часть семинара. Обзор наших основных продуктах после СКС – шкафы, коридоры, розеточные блоки, системы прокладки кабеля.
Докладчик – Ф. Набоков, системный инженер, специалист по технической поддержке.
3. «Synapsense – он такой один». Наш партнер рассказывает и показывает уникальный продукт для мониторинга климатических параметров ЦОД, а также расскажет про реализации этого решения в различных ЦОД.
Докладчик – представитель компании DC Consult, партнера Panduit.
4. «Panduit - Ваш надежный и выгодный партнер. Команда Panduit».
Докладчик – Panduit.
Начало регистрации в 14:30. Начало семинара – в 15:00.
Участие в мероприятии бесплатное.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: tkrestyanova@cnews.ru, Татьяна Крестьянова.