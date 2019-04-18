Семинар «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС» состоится 23 апреля

19.04.2019, 13:08 Мск

23 апреля 2019 г. Компания Panduit проводит семинар для представителей коммерческих ЦОД: «Решения Panduit, которые должны быть в каждом коммерческом ЦОД. И ни слова про СКС».

Регистрация на мероприятие доступна по ссылке.

Программа семинара ориентирована на техническое руководство компаний-партнеров, экспертов в области построения и эксплуатации коммерческих ЦОД. Мы будем рады видеть среди участников технических директоров, руководителей ИТ-департаментов, руководителей проектов, работающих с инженерной инфраструктурой.

Предварительная программа мероприятия:

1. «Panduit на рынке коммерческих ЦОД». Наша техническая и бизнес-стратегия. Примеры успешного сотрудничества.

Докладчик – А. Брюзгин, глава представительства Panduit в России.

2. «Решения Panduit, которые должны быть в каждом ЦОД». Основная часть семинара. Обзор наших основных продуктах после СКС – шкафы, коридоры, розеточные блоки, системы прокладки кабеля.

Докладчик – Ф. Набоков, системный инженер, специалист по технической поддержке.

3. «Synapsense – он такой один». Наш партнер рассказывает и показывает уникальный продукт для мониторинга климатических параметров ЦОД, а также расскажет про реализации этого решения в различных ЦОД.

Докладчик – представитель компании DC Consult, партнера Panduit.

4. «Panduit - Ваш надежный и выгодный партнер. Команда Panduit».

Докладчик – Panduit.

Начало регистрации в 14:30. Начало семинара – в 15:00.

Участие в мероприятии бесплатное.

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по e-mail: tkrestyanova@cnews.ru, Татьяна Крестьянова.