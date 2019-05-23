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ИТ-эксперты обсудят в Москве технологии умных городов на «CNews Forum Кейсы»

Первый «CNews Forum Кейсы»

Крупнейшее ИТ-мероприятие лета 2019 г. «CNews Forum Кейсы: опыт ИТ-лидеров» состоится 11 июня. Зарегистрироваться на него можно уже сейчас.

Главная тема форума — практика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей.

На мероприятии ИТ-лидеры России расскажут о своих успешных и неудачных кейсах цифровизации, о подводных течениях отрасли, о конкретных экономических преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

Программа «CNews FORUM Кейсы: опыт ИТ-лидеров» включает тематические секции: «Оптимизация ИТ-инфраструктуры», «ИТ в финсекторе», «Информационная безопасность» и «Технологии умного города».

ИТ в умных городах

В контексте последней можно отметить, что цифровизация экономики подразумевает не только внедрение ИТ, но изменение бизнес-процессов во всех сферах, в том числе и в сфере госуправления. Наиболее ярким ее проявлением на сегодняшний день являются технологии умного и безопасного города и транспорта, которые внедряются во всех регионах России.

Разнообразные системы, основанные на самых современных решениях, позволяют успешно раскрывать преступления, обеспечивать порядок на дорогах, оптимизировать движение общественного транспорта и оплату проезда, предоставлять гражданам множество сервисов и гарантировать их безопасность. При этом для реализации подобных проектов используются продукты отечественных разработчиков.

Главные темы форума в разрезе умных городов

  • Обзор технологий умных городов в России и мире
  • Нормативная база по частно-государственному партнерству и концессиям
  • Зачем умному городу Единая биометрическая система?
  • Цифровой профиль гражданина и большие данные
  • Идеи для умного города, новые технологии, новые решения
  • Основные технологии, которые помогают наладить работу транспорта в умном городе
  • Система умных парковок
  • Система весогабаритного контроля
  • Системы контроля нарушений
  • Интернет вещей
  • Контроль и безопасность умного города
  • Системы видеонаблюдения

Докладчики пленарной части и сессии «Технологии умного города»

  • Тимур Аитов, заместитель генерального директора ГК Программный Продукт
  • Жак Остер, генеральный директор по Израилю и Восточной Европе, Rimini Street
  • Сергей Миронов, генеральный директор, Smart Way
  • Игорь Семенихин, директор Департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи
  • Денис Чамара, председатель Комитета по информатизации и связи Санкт-Петербурга
  • Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления госуслуг Пенсионного фонда
  • Максим Казак, руководитель CNews Analytics
  • Андрей Савицкий, руководитель направления «Общегородской контакт-центр» ДИТ Москвы
  • Георгий Лагода, генеральный директор SEC Consult services
  • Федор Жерновой, депутат Белгородского горсовета
  • Светлана Озерецковская, руководитель направления продвижения проекта «Единая биометрическая система» Ростелекома
  • Антон Шигапов, вице-президент Mastercard
  • Роман Хахалев, генеральный директор, «Городские парковки»
  • Маргарита Дебда, руководитель отдела целевых коммуникаций ИЦ «Безопасный транспорт»

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 19 000 руб. Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500-00-36, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин