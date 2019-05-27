Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews
Действия
государственного регулятора уже определили то, каким образом финансовые
организации тратили деньги на ИТ в последние годы. Меры по оздоровлению отрасли
начали приносить свои результаты, что способствовало росту расходов на ИТ.
Главной точкой роста в поставках ИТ в финсектор по-прежнему остаются
инструменты для вывода на рынок новых продуктов.
Консолидация банковского
сектора, наблюдаемая сейчас на финансовом рынке, рождает спрос на
высокопроизводительные решения. Рост конкуренции между банками заставляет их
быстрее выводить услуги, чтобы привлечь новых клиентов и повысить лояльность
уже существующих. Значительная часть ИТ-проектов связана с выполнением именно
этих задач.