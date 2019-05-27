Главные банковские ИТ-специалисты обменяются опытом на новой площадке CNews

27.05.2019, 16:33 Мск

Действия государственного регулятора уже определили то, каким образом финансовые организации тратили деньги на ИТ в последние годы. Меры по оздоровлению отрасли начали приносить свои результаты, что способствовало росту расходов на ИТ. Главной точкой роста в поставках ИТ в финсектор по-прежнему остаются инструменты для вывода на рынок новых продуктов.

Консолидация банковского сектора, наблюдаемая сейчас на финансовом рынке, рождает спрос на высокопроизводительные решения. Рост конкуренции между банками заставляет их быстрее выводить услуги, чтобы привлечь новых клиентов и повысить лояльность уже существующих. Значительная часть ИТ-проектов связана с выполнением именно этих задач.



Этой проблематике будет посвящена секция «ИТ в финсекторе», которая пройдет в рамках «CNews Forum Кейсы: Опыт ИТ-лидеров» — 11 июня 2019 г. в Москве.

Основные темы обсуждений:

Какое влияние оказывает «Цифровая экономика» на банки и страховые компании

Какова роль ЦБ в процессе цифровизации финансового сектора

Какие направления цифровизации являются основными для банков и страховых компаний

Растет ли число цифровых банков в России

Готовы ли банки предоставлять гражданам госуслуги

Готовы ли банки к широкому использования кибервалюты

Как банки противостоят киберугрозам

Какие новые онлайн-сервисы готовят банки для своих клиентов

Аутсорсинг или инсорсинг: что выбирают банки

Как роботизация меняет облик отделений банков

Какие наиболее значимые ИТ-проекты реализуются в российских банках и страховых компаниях

Среди докладчиков:





Иван Карпов, управляющий директор блока ИТ, КБ Модульбанк

Михаил Лукьянов, управляющий директор блок «Риски», Сбербанк

Илья Батай, CIO, Альфа-капитал

Александр Бычков, директор департамента ИТ, КБ Геобанк

Кирилл Гурбанов, Директор департамента цифровых продуктов, МТС банк

Алексей Никифоров, директор по технологиям, Hitachi Vantara

а также



Сергей Путятинский , заместитель председателя правления, Московский кредитный банк

, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк Сергей Кузнецов , Director IT Operations, Vietnam Prosperity Bank

, Director IT Operations, Vietnam Prosperity Bank Анна Михина , руководитель отдела развития мобильных приложений, Тинькофф банк

, руководитель отдела развития мобильных приложений, Тинькофф банк Александр Глазков , председатель совета директоров, управляющий директор, «Диасофт

, председатель совета директоров, управляющий директор, «Диасофт Роман Прытков , инженер по работе с Enterprise-заказчиками, Veeam Software

, инженер по работе с Enterprise-заказчиками, Veeam Software Игорь Бочкарев , технический директор, Open Solutions

, технический директор, Open Solutions Михаил Башлыков, директор по отраслевым решениям, «Крок»

Для представителей ИТ и ИБ-компаний стоимость участия 19 000 руб.



* — в случае подтверждения от CNews Conferences



Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефону: +7 (495) 500-00-36 доб. 404,

e-mail: events@cnews.ru, Татьяна Крестьянова.