Конференция CNews «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы» состоится 24 сентября

Искусственный интеллект уверенно проникает во все сферы жизни. Российский рынок искусственного интеллекта растет в разы ежегодно. Влияют на его рост, прежде всего, финансовая сфера, сегмент розничной торговли, промышленность.
Рост производительности «железа» и увеличение объема больших данных благоприятно сказываются на развитии систем машинного обучения и нейросетей. Бизнес готов делегировать таким системам все более сложные, интеллектуальные задачи.
Участники конференции поделятся собственным опытом разработки и внедрения решений на базе ИИ, результатами и дальнейшими планами, представят лучшие продукты для работы с искусственным интеллектом.
Рынок систем искусственного интеллекта в России:
Риски и выгоды:
Технологии:
Отраслевые решения:
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Искусственный интеллект 2019: опыт, технологии, прогнозы».
Подтвердили выступление с докладом и участие в дискуссии:
Адель Валиуллин, руководитель направления машинного обучения, ДИТ Москвы;
Павел Андрианов, директор по информационным технологиям, Национальный расчетный депозитарий;
Евгений Абакумов, директор Департамента информационных технологий, Росатом;
Олег Седелев, директор проектов Управления инфраструктуры и больших данных, Сбербанк;
Борис Зингерман, генеральный директор, Ассоциация «НБМЗ»;
Анджей Аршавский, руководитель центра разработки и монетизации данных, Дирекции по цифровой трансформации, «Газпром нефть»;
Таня Милек, менеджер по методологии и унификации, ГК Русагро;
Павел Шингарев, начальник центра управления развитием казначейства, Газпромбанк;
Татьяна Гордиенко, исполнительный директор центра управления развитием казначейства, Газпромбанк.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей всех остальных компаний участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету:
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7–495–500–00–36 доб. 403, e-mail: events@cnews.ru, Теличева Наталья.