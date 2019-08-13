Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии» состоится 19 сентября

13.08.2019, 10:08 Мск

19 сентября 2019 г. в Москве CNews проведет конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».

Основные темы мероприятия

«Цифровая экономика»:

Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?

Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?

Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?

Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?

Цифровизация госсектора:

Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?

Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?

Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?

Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?

Актуальные направления цифровизации госсектора.

Государство как сервис:

Как идет цифровизация госуслуг в регионах?

Умная энергетика на базе блокчейна.

Станут ли государственные организации полностью цифровыми?

Законодательные инициативы:

Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?

Суверенный интернет: инструменты и технологии.

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».

Среди докладчиков и участников:

Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства;

Денис Терещенко, заместитель руководителя ФТС России;

Алексей Исаев, заместитель директора ФГБУ «Рослесинфорг»;

Айрат Хайруллин, министр информатизации и связи Республики Татарстан;

Александр Краснов, первый заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;

Сергей Горбунов, заместитель руководителя Центра управления регионом в Подмосковье;

Михаил Анисимов, генеральный директор, МФЦ Московской области;

Андрей Зубанов, начальник ОИТ, ГИВЦ Минкультуры России;

Марина Семенова, заместитель начальника ДИТ, ПФР;

Кирилл Белов, заместитель директора Административного департамента, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики;

Сергей Пущаков, заместитель директора ИТ, Министерство промышленности и торговли;

Андрей Фридштанд, директор ИТ, Минюст России;

Николай Горский, руководитель ИТ, Главгосэкспертиза России;

Олег Наумов, статс-секретарь - заместитель руководителя, Федеральное архивное агентство;

Александр Зорин, директор по региональной политике АНО «Цифровая экономика»;

Станислав Корчивой, главный инспектор, Счетная палата России.

Приглашены для выступления:

Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России;

Алексей Кудрин, председатель Счётной палаты РФ;

Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций России;

Савва Шипов, заместитель министра экономического развития России;

Алексей Семенов, заместитель министра транспорта Российской Федерации;

Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики;

Максим Рымар, министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области;

Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого управления Тульской области;

Павел Ципорин, директор Департамента информационных технологий ХМАО – Югры;

Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК России;

Алексей Скляр, заместитель министра труда и социальной защиты России;

Эдуард Лысенко, руководитель Департамента информационных технологий города Москвы;

Евгений Турчак, начальник Департамента организации предоставления государственных услуг, ПФР;

Елена Шинкарук, председатель Комитета государственных услуг города Москвы.

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.

Для представителей всех госструктур участие бесплатное*.

* - в случае подтверждения от CNews Conferences

Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Четвернин Алексей.