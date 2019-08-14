Конференция CNews «ИКТ в финансовом секторе: вызовы и препятствия на пути к цифровым банкам» состоится 26 сентября

На данный момент участие в мероприятии подтвердили: Сергей Путятинский, заместитель председателя правления, Московский кредитный банк; Наталья Роменская, директор по цифровой трансформации, банк ВТБ; Сергей Пегасов, глава дирекции информационных технологий, ПСБ; Денис Гузовский, директор департамента ИТ эксплуатации, банк «Открытие»; Иван Карпов, управляющий директор блока ИТ, КБ Модульбанк; Ярослав Кабаков, директор по стратегии, Группа ФИНАМ; Александр Рыбаков, вице-президент - директор диджитал-департамента, банк «Санкт-Петербург»; Илья Батай, CIO, «Альфа-Капитал»; Екатерина Забродова, Chief Project Officer, Umbrella IT.
Основные вопросы к обсуждению.
Состояние и перспективы рынка:
Импортозамещение в финансовых организациях: реальное положение дел;
Как растет сегмент цифровых банков;
Финтех-революция: как банки сотрудничают со стартапами;
Смогут ли необанки перевернуть финансовый рынок;
Требования регулятора, как драйвер цифровизации банков;
Переход на XBRL: как подготовиться заранее.
Фокус на безопасность:
Искусственный интеллект против фрода;
Бреши в онлайн-банкинге: угроза пользователю и банку;
Ключевые факторы безопасности ДБО;
Помогут ли требования Банка России к кибербезопасности;
Как скоро банки смогут доверить безопасность облачным решениям.
Автоматизация бизнес-процессов:
От АБС к второстепенным процессам: как меняется фокус автоматизации в банках;
RPA в действии: как роботы помогают банкам повышать операционную эффективность;
Какие прикладные инструменты для повышения эффективности бизнес-процессов выбирают банки.
Инструменты и технологии:
Микросервисные платформы как шаг на пути к банковским экосистемам;
Отдать разработку АБС на аутсорс: риски и выгоды;
Перспективы удаленной идентификации и «умной» аутентификации пользователей;
Как развиваются дистанционные каналы предоставления услуг в банках;
Когда банки начнут промышленное внедрение блокчейн-технологий.
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36 доб. 404, Крестьянова Татьяна.