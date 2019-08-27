Конференция CNews «Инновации в облаках» состоится 17 сентября. Открыта регистрация

27.08.2019, 10:41 Мск

Инновации в облаках



По данным iKS-Consulting, российский рынок публичных облачных сервисов за год вырос на 25%, его объем составляет 68,4 млрд руб. Вближайшие годы он будет увеличиваться в среднем на 23% в год. Темпы роста российского рынка чуть выше мирового, который, по данным Gartner, составил 19% за год, достигнув $182,4 млрд.



Крупнейшим сегментом рынка остается SaaS. Россия постепенно становится экспортером облачных услуг: доля зарубежных клиентов в выручке отечественных облачных провайдеров составляет 5,1%, или 2,4 млрд руб., всегменте SaaS. В выручке сегмента IaaS на зарубежных заказчиков приходится 2,2%, или 380 млн руб.

Что движет российскими поставщиками облачных услуг, и что ограничивает рост рынка? Какие инновационные разработки повлияют на расширение спектра облачных услуг, и какие направления будут активно расти в ближайшие годы? Об этом эксперты рынка облачных сервисов расскажут на конференции.

Основные темы для обсуждения

Рынок облачных услуг в России

Российский рынок облачных услуг: когда ожидать консолидации и кто займет ключевые позиции

Экспорт облачных услуг: как продавать IaaS на Запад

Как повышение доверия к облакам меняет требования заказчиков

Облачные услуги как драйвер цифровизации

Технологии

Гиперконвергенция как способ сокращения затрат

Облака для разработчиков: что умеет контейнерная виртуализация

Чтоновоговоблаке: Sensor as a Service, Data as a Service идр.

Как повторить Amazon: кто из российских провайдеров сможет предоставить полный комплекс облачных сервисов

Как обеспечить отказоустойчивость критически важных систем в облаке

Облачные системы интернета вещей: будущее уже здесь

Государство и облака

Почему госзаказчики все еще выбирают частное облако

Какова роль государства в развитии облачного рынка

Опыт: как госструктуры мигрируют в облака

Безопасность и непрерывность: как реализовать ключевые требования к сервисам госуслуг

Инвестиции и прибыль

Скорость важнее стоимости: как облачные сервисы сокращают время вывода новых продуктов на рынок

Малый бизнес в облаках: драйвер или балласт?

Опыт: сокращение затрат на ИТ с переходом на облачные решения

Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «Инновации в облаках: как расширяется спектр облачных услуг».

Докладчики и участники дискуссии

Алексей Москвин , первый заместитель министра — начальник управления ИТ-проектов министерства ИТ и связи Нижегородской области

, первый заместитель министра — начальник управления ИТ-проектов министерства ИТ и связи Нижегородской области Денис Богданов , директор по ИТ, «Газпромбанк лизинг»

, директор по ИТ, «Газпромбанк лизинг» Леонид Кушнир , заместитель генерального директора по ИТ, «Ресурстранс»

, заместитель генерального директора по ИТ, «Ресурстранс» Николай Галкин , руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella Россия

, руководитель отдела поддержки информационно-технических систем, Itella Россия Илья Кучугин , директор блока ИТ, банк «Зенит»

, директор блока ИТ, банк «Зенит» Николай Апасов , директор по инфраструктуре, «Альфастрахование»

, директор по инфраструктуре, «Альфастрахование» Антон Тарасенко , руководитель бизнес-линии по развитию малого бизнеса, Тинькофф банк

, руководитель бизнес-линии по развитию малого бизнеса, Тинькофф банк Всеволод Вайнер , руководитель направления Cloud, G-Core Labs

, руководитель направления Cloud, G-Core Labs Геннадий Бородин , консультант по решениям, Hitachi Vantara

, консультант по решениям, Hitachi Vantara Сергей Зинкевич, продакт-менеджер, «Крок облачные сервисы»

А также представители компаний «Сберклауд», OCS, «Корпсофт24».

CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей различных сфер бизнеса и поставщиков ИТ-решений.

Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18 тыс. руб. Для представителей ИТ-отделов компаний различных секторов бизнеса участие бесплатное*. * — в случае подтверждения от CNews Conferences Для того чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.

По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 7 (495) 500-00-36, доб. 400, 401, 402, 403, 404 , e-mail: events@cnews.ru, Елена Забродина.