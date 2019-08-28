Идет аккредитация на конференцию CNews «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии»
CNews проведет в Москве 19 сентября 2019 г. конференцию «ИКТ в госсекторе: Цифровая экономика в действии».
Основные темы мероприятия
«Цифровая экономика»:
- Как идет разработка «сквозных» технологий цифровой экономики?
- Какие проекты и инициативы стали особенно успешными?
- Какие проекты и инициативы так и не получили должного развития?
- Как идет сотрудничество государства и бизнеса в рамках программы?
Цифровизация госсектора:
- Концепция цифрового государства: когда Россия полностью избавится от бумажного документооборота?
- Готово ли законодательство к появлению инновационных технологий?
- Кадры для цифровой экономики: кто готовит чиновников со знанием цифровых технологий?
- Поможет ли политика импортозамещения российским производителям «железа»?
- Актуальные направления цифровизации госсектора.
Государство как сервис:
- Как идет цифровизация госуслуг в регионах?
- Умная энергетика на базе блокчейна.
- Станут ли государственные организации полностью цифровыми?
Законодательные инициативы:
- Цифровой профиль: чем грозит деперсонализация данных?
- Суверенный интернет: инструменты и технологии.
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИКТ в госсекторе: «Цифровая экономика» в действии».
Среди докладчиков и участников:
Приглашены для выступления:
- Максим Акимов, заместитель председателя Правительства России
- Алексей Кудрин, председатель Счетной Палаты
- Максим Паршин, заместитель министра связи и массовых коммуникаций
- Савва Шипов, заместитель министра экономического развития
- Алексей Семенов, заместитель министра транспорта
- Павел Малков, руководитель Федеральной службы государственной статистики
- Максим Рымар, министр
государственного управления, ИТ и связи Московской области
- Ярослав Раков, министр по информатизации, связи и вопросам открытого
управления Тульской области
- Павел Ципорин, директор департамента информационных
технологий ХМАО – Югры
- Михаил Попов, руководитель Федерального центра информатизации при ЦИК
- Алексей Скляр, заместитель министра
труда и социальной защиты
- Эдуард Лысенко, руководитель ДИТ Москвы
- Евгений Турчак, начальник департамента
организации предоставления государственных услуг, ПФР
- Елена Шинкарук, председатель Комитета
государственных услуг Москвы
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии
представителей госстуруктур, а также поставщиков решений ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость
участия 18000 руб.
Для представителей всех госструктур участие
бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Для того
чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету
По
дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: 8 (495) 500-00-36 меню
9 доб. 401, e-mail: events@cnews.ru, Алексей Четвернин