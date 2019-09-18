ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2019

18.09.2019, 16:27 Мск

Крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-руководителей и специалистов бизнеса и госструктур CNews FORUM в 2019 г. откроется в двенадцатый раз.

В этом году участие в дискуссиях CNews FORUM 2019 примут более 1500 чиновников, ИТ-директоров российских предприятий, государственных ведомств и представителей ведущих ИКТ-компаний страны.

Зарегистрироваться на CNews FORUM 2019 можно уже сейчас.

Мероприятие будет состоять из пленарного заседания с участием экспертов мирового уровня, ключевых представителей российского бизнеса и госсектора. На нем в прямом электронном голосовании будут определены наиболее перспективные технологии, которые в ближайшие годы окажут влияние на информатизацию бизнеса и государства в России.

После пленарного заседания начнутся семь тематических секций: «Госсектор», «Банки», «Безопасность», «Облачные технологии» и Business Intelligence, «Фарминдустрия» и «Розница».

Фабрисио Гранжа, независимый эксперт

В секцию «Розница» к участию приглашены ИТ-директора, руководители ИКТ-направлений, ИТ-специалисты торговых компаний, а также поставщики ИТ-решений и услуг для предприятий розничной торговли

Мария Артамонова, директор по ИТ, гипермаркет «Утконос»

Предполагается обсудить ряд наиболее актуальных вопросов:

Основные векторы развития ИТ в ритейле

54-ФЗ как причина появления нового рынка услуг

Станет ли 54-ФЗ драйвером автоматизации для среднего и малого бизнеса?

ИТ в торговых сетях: самые популярные направления автоматизации

Готов ли средний и малый бизнес в ритейле инвестировать в ИТ?

Дистанционная торговля в России: почему интернет-магазинам так сложно выйти на окупаемость

Законодательство в ритейле: причина перемен или препятствие к росту?

Большие данные и аналитика: кто умеет извлекать из них пользу?

Роботы, блокчейн, беспилотники: оценят ли российские ритейлеры выгоды этих технологий?

Как цифровизация в ритейле влияет на развитие ИТ в смежных отраслях: доставке, логистике, складских услугах?

Ключевые ИТ-проекты, реализованные в российском ритейле за прошедший год

Перспективы российского рынка ИТ в ритейле на ближайшие годы?

Участие в секции «Розница» в этом году уже подтвердили:

Фабрисио Гранжа, независимый эксперт

Мария Артамонова, директор по ИТ, гипермаркет «Утконос»

Андрей Чикунов, заместитель директора ИТ, ТД ЦУМ

Ирина Якушенкова, заместитель директора по ИТ, «Рольф»

Максим Низамов, руководитель направления имитационного моделирования, OZON

Николай Гегамов, директор по информационным технологиям, «Лудинг»

Антон Румянцев, директор OFD.ru

Артем Елизаров, директор ИТ, «Кораблик»

Сергей Алтухов, ИТ-директор, Simple

Станислав Мелингер, директор департамента технологического развития, «Адамас»

Иван Мельник , директор по инновациям, Х5

Максим Захир, генеральный директор, «Ланит омни»

Денис Реймер, вице-президент ГК «Ланит» по цифровой трансформации, руководитель Digital Transformation Group

Евгений Джамалов, независимый эксперт

Кроме того в CNews FORUM 2019 примут участие ИТ-руководители российских регионов, государственных ведомств, госкомпаний. Свое участие подтвердили руководитель Департамента информационных технологий г. Москвы Эдуард Лысенко; директор департамента ИТ Росатома Евгений Абакумов; заместитель председателя правления банка «Уралсиб» Максим Белоусов; член правления, директор по ИТ Росбанка Денис Сотин; директор управления ИТ Мечела Валерий Дьяченко; врио ИТ-директора / директор по архитектуре X5 Retail Group Алла Антонова; вице-президент, директор диджитал-департамента банка «Санкт-Петербург» Александр Рыбаков; директор департамента инфраструктурных проектов Минкомсвязи Игорь Семенихин; директор департамента ИТ British American Tobacco Дарья Гришина; директор по ИТ ГК «Мелстон» Андрей Балякин; заместитель директора ИТ ТД ЦУМ Андрей Чикунов; директор по ИТ Mary Kay Илья Садовенко; управляющий директор блока ИТ Альфа Банк Казахстан Андрей Сабынин; директор по персоналу Московского кредитного банка Алена Ефремова

Андрей Чикунов, заместитель директора ИТ, ТД ЦУМ

Участники мероприятия смогут обсудить, насколько востребованными будут на рынке представленные продукты и услуги, а также выявят факторы, тормозящие продвижение тех или иных технологий в российских реалиях.

Станислав Мелингер, директор департамента технологического развития, «Адамас»

В 2018 г. CNews FORUM собрал рекордное число гостей — порядка 1600 человек. На форуме прозвучало более 120 экспертных докладов. В сессионной части было проведено семь тематических отраслевых секций. На выставке в рамках форума было развернуто более 40 стендов инновационных российских и зарубежных ИТ-компаний. Мероприятие привлекло спонсорскую поддержку более 30 структур. Его информационными партнерами выступили более 40 организаций.

Иван Мельник, директор по инновациям, Х5

В ходе церемонии CNews AWARDS, состоявшейся на CNews FORUM 2018, были награждены выдающиеся российские ИТ-проекты и компании.

Чтобы принять участие в CNews FORUM 2019, заполните, пожалуйста, анкету.

Подробное описание и анкета для регистрации на сайте.