Названы лауреаты премии «Инновация года 2021»

23.06.2021, 15:28 Мск

Аналитики CNews выбрали самые инновационные решения и проекты 2020-2021 гг. После изучения информации о более 50 претендентах, лауреатами стали 8 компаний в самых разных отраслях. Все они получили награды в ходе CNews Forum Кейсы 2021.

10 июня 2021 г. в рамках CNews Forum Кейсы состоялось награждение лауреатов премии «Инновация года 2021». В отличие от прошлогоднего, мероприятие проходило в очном формате, и номинанты имели возможность получить призы лично. Для выбора наиболее интересных, инновационных и перспективных проектов и решений аналитики CNews оценили около 50 заявок, поданных компаниями, и проанализировали информацию, размещенную в открытых источниках.

Сделать окончательный выбор было непросто: цифровизация в России идет полным ходом, и на рынке появляется все больше по-настоящему прорывных решений и успешных проектов. В результате было отобрано 8 проектов в самых разных отраслях.

Финансовые госсервисы

Лучшим финансовым госсервисом стало электронное актирование, запущенное на портале госзакупок. Электронное актирование — это современный и удобный сервис для оформления документов приемки в электронной форме в личном кабинете поставщика и заказчика. Он обеспечивает оперативный доступ к документам и эффективное управление их движением.

До настоящего момента оформление документов по государственным контрактам производилось в бумажном виде. Это приводило к излишним трудозатратам и расходам как на стороне поставщика, так и на стороне заказчика, и повышало риски нарушений. С появлением электронного актирования этот процесс становится структурированным и полностью прозрачным. Экономия от внедрения электронного документооборота в государственных закупках составляет около 25 млрд рублей в год.

Награда была вручена Анне Катамадзе, заместителю руководителя Федерального казначейства, и коллективу разработчиков решения.

Мобильное приложение года

Победителем в номинации «Мобильное приложение года» стало приложение «Тройка. Пополнение и проверка». Это не просто мобильное приложение, а полнофункциональная цифровая платформа для дистанционной продажи электронных билетов и их записи на карты «Тройка» прямо с телефона с использованием технологии NFC.

С помощью приложения смартфон пользователя превращается в собственный билетный автомат. Можно выбрать и приобрести различные виды проездных билетов и мгновенно записать на свою карту «Тройка» или социальную карту. Пассажирам теперь не нужно искать кассы или киоски для продажи билетов: пополнить «Тройку» можно в любое время и в любом удобном месте.

За три с половиной года сервис стал одним из самых популярных и востребованных среди тех, кто пользуется московским общественным транспортом и другими городскими сервисами, принимающими карты «Тройка».

Награду получили создатели приложения Лев Денисов, генеральный директор «Элбиус», Александр Федченко, генеральный директор «Спутник», Кирилл Кисляков, директор службы доходов и контроля «Мосгортранс» и Дмитрий Ерзамаев, директор филиала Службы информационных технологий и связи «Мосгортранс».

Технологическая платформа нового поколения

В номинации «Технологическая платформа нового поколения» лауреатом стала Platform V — новая технологическая платформа, которая обеспечивает высокий уровень цифровизации, аналитику данных, скорость принятия решений и вывода продуктов на рынок. На сегодняшний день Platform V обеспечивает трансформацию ИТ-ландшафта крупнейшего банка, обслуживающего более 100 миллионов клиентов. Она позволяет строить системы любого масштаба с уровнем надежности 99,99%.

Разработаны инструменты и паттерны для построения фронтальных и бэк-офисных горизонтально масштабируемых ИТ-систем, сервисов анализа данных и машинного обучения. Platform V — это отечественное PaaS-решение, основанное на open-source технологиях и сертифицированное ФСТЭК. К концу 2022 года более 80% ИТ-ландшафта Сбербанка мигрирует на новую единую технологическую платформу.

Награду получил Андрей Войнов, CEO «СберТех», вице-президент Сбербанка

Лучшее решение по моделированию и цифровизации бизнес-процессов

Лучшим решением по моделированию и цифровизации бизнес-процессов было признано SILA Union. Цифровой двойник на базе SILA Union — это решение по проектированию, планированию и оптимизации организации. Оно помогает регламентировать бизнес, анализировать и повышать эффективность бизнес-процессов, автоматизировать операции, генерировать нормативную документацию.

SILA Union создает цифровой чертеж организации, который отображает полную картину ее деятельности в различных взаимосвязанных плоскостях. Программное обеспечение SILA Union включено в реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных. Оно полностью соответствует требованиям ФСТЭК по защите конфиденциальной информации.

SILA Union внедрена в целом ряде крупных коммерческих и государственных организаций, таких как Счетная палата, Вертолеты России, Главный радиочастотный центр, подведомственных компаниях Росатом, Роскосмос и так далее.

Награда была вручена Елене Силкиной, управляющему партнеру SILA Union.

Сервисное управление при цифровой трансформации

Газпромбанк занимает 3 место по размеру активов среди банков Центральной и Восточной Европы и обслуживает более 5 миллионов физических лиц. Банк активно развивает розничный бизнес и сокращает операционные затраты. Чтобы поддержать рост объемов бизнеса при снижении удельной стоимости операций, Газпромбанк принял решение трансформировать операционную модель и внедрить инструменты управления качеством и себестоимостью внутренних сервисов. Для этого Газпромбанк поставил перед собой задачу выстроить сервисно-ориентированные взаимоотношения между внутренними клиентами и поставщиками услуг.

В конкурсе на реализацию ИТ-платформы Сервисной организации победила компания «АйТеко». Данная платформа позволяет интегрировать все процессы предоставления сервисов из разных банковских систем под зонтиком единых правил SLA и единой отчетности. ИТ-платформа Сервисной организации включает несколько систем.

Во-первых, сервисный портал — единая точка для любых запросов от внутренних клиентов и их согласования. Во-вторых, оркестратор бизнес-процессов, который интегрирует разнородные бизнес-процессы из разных ИТ-систем в единый процесс исполнения в рамках комплексного сервиса. В-третьих, система автоматизации бизнес-процессов и интерфейс для исполнителей — она позволяет быстро подключать внутренних и внешних поставщиков, у которых нет своих систем исполнения. В-четвертых, система сбора и контроля двусторонней обратной связи, в которой проводятся периодические опросы внутренних клиентов. Также в состав платформы входит ИТ-решение по управлению каталогом сервисов и соглашениями, а также система их автоматического контроля, включая интеграцию с системой Process Mining, и операционная и управленческая отчетность.

В ходе реализации проекта были выстроены более 500 этапов процессов (сервисов) в каталоге сервисов для более чем 20 тысяч пользователей. Для создания ИТ-платформы использовалась линейка продуктов Micro Focus для управления ИТ-сервисами.

Кроме того, в ходе проекта был организован «зонтичный» контакт-центр — единое окно для вызова внутренних служб Банка по одному номеру на всей территории России.

Награду получил Илья Кузин, начальник Центра сервисной организации Газпромбанка.

Благодаря Сервисной организации внутренний заказчик получает лучший сервис. Кроме того, платформа дает возможность оценивать оказанные услуги, а также показывает прозрачный расчет фактической стоимости через продвинутую систему аллокации трудозатрат. Внутренние и внешние поставщики могут планировать и выполнять свои цели по стоимости и качеству услуг.

В результате такого подхода руководство Банка теперь может управлять качеством и стоимостью сервисов на основе объективных данных, контролировать исполнение взаимных обязательств с помощью автоматического измерения SLA, а также получать пользу от мгновенной двусторонней обратной связи и геймификации.

Единая сервисная модель охватывает беспрецедентно широкий круг сервисов — от банковских карт и эквайринга до финансового мониторинга, хозяйственного обеспечения и других административных функций. Проект получил название «КЛЮЧ» — «ключ Газпромбанка для решения любого вопроса». Индекс удовлетворенности внутреннего заказчика достиг 96%.

Лучшая ИТ-платформа для промышленности

Лучшей ИТ-платформой для промышленности признана биллинговая платформа – совместный проект «Газпром межрегионгаза», Газпромбанка и Электронной торговой площадки Газпромбанка. Это высокотехнологичный цифровой сервис, «единое окно» для потребителей газа.

Платформа позволяет абонентам через «Личный кабинет» отслеживать показания счетчиков потребления природного газа, оплачивать начисления, следить за статусом платежей, получать в режиме онлайн необходимые документы и ответы на обращения.

Новая биллинговая платформа интегрирована с государственной информационной системой ЖКХ и интеллектуальной системой учета «Газпром межрегионгаза». Благодаря этому в 2020 году компания реализовала полностью автоматизированный технологический цикл биллинга для абонентов, у которых установлены «умные» счетчики.

Награду получил Александр Затонских, руководитель аппарата генерального директора «Газпром межрегионгаз», и другие участники проекта.

Лучшая система управления большими данными

Лучшей системой управления большими данными был признан запущенный в «Зарубежнефти» Центр оперативного мониторинга – инструмент координации различных активов крупной нефтегазовой компании на базе отечественного программного обеспечения. Система создана с использованием платформы сбора, хранения и обработки большого массива производственных данных и инструментов визуализации для оперативного принятия решений, мониторинга производственных показателей группы компаний «Зарубежнефть».

Это программный продукт, обеспечивающий сквозной информационный поток между различными специализированными ИТ-решениями, например, по диспетчеризации, ремонту скважин, метрологии. Центр оперативного мониторинга реализован исключительно на базе отечественных программных продуктов. «Зарубежнефть» не планирует останавливаться на достигнутом, в планах организация бесшовной интеграции с платформой ГИС ТЭК и другие дополнительные сервисы.

Награду получил Дмитрий Турчановский, заместитель начальника Управления информационных технологий «Зарубежнефть».

Инновация года в цифровизации социальной сферы

Инновацией года в цифровизации социальной сферы стала созданная Сбербанком совместно с компанией «Расчетные решения» технология Social ID. Social ID — это проект цифровизации мер поддержки населению, основанный на технологии, которая обеспечивает возможность зачисления эквивалента денежной суммы социальной помощи для приобретения товаров и услуг с помощью банковской карты «Мир» любого банка.

В настоящее время в 20 субъектах федерации карта «Мир» используется в качестве социального проездного. В Калининградской области это продуктовая карта — на ней содержатся продуктовые сертификаты, которые регион может использовать для помощи определенным слоям населения, например, потерявшим работу в результате пандемии. Также с помощью Social ID можно контролировать получение детского питания на молочной кухне, выдачу льготных лекарств, предоставление помощи в виде технических средств реабилитации для инвалидов или санаторно-курортное лечения.

На сегодняшний день около 136 тыс. граждан пользуются льготами на проезд в общественном транспорте с помощью карты «Мир». В Калининграде за 2 мес. выдано 11 тыс. социальных сертификатов.

Инновацией года в цифровизации социальной сферы стала созданная Сбербанком совместно с компанией «Расчетные решения» технология Social ID

Премией «Инновация года 2021» отмечаются ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий. Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.