Почему онлайн-образование не приживется в школах

21.07.2021, 19:26 Мск

Пандемия и связанные с ней запреты стали стимулом для перехода школ, колледжей и вузов на дистанционное обучение. Большинство из них к этому времени уже имели все необходимые технологические возможности. Тем не менее, новые методы обучения дались непросто. О том, что ждет онлайн-образование в ближайшие годы, говорили участники организованной CNews Conferences онлайн-конференции «Онлайн-образование: что ждет рынок в 2021 г.»

Школы и вузы в онлайн

2020 г. был стресс-тестом и вынужденным экспериментом по организации образовательного процесса с использованием цифровых технологий. Большим достижением образовательных организаций и педагогов стало продолжение учебного процесса. «Цифровые технологии помогли сделать то, что еще 20 лет назад было просто невозможным, и закрытие зданий школ привело бы к полной остановке образования», — начал свое выступление Иван Карлов, руководитель лаборатории цифровой трансформации образования Института образования НИУ ВШЭ.

Основная претензия педагогов к онлайн-обучению заключалась в том, что в цифре плохо реализуется традиционный образовательный процесс. Принципы и инструменты коммуникации в цифровой среде сильно отличаются от очного общения. В то же время многие педагоги при переходе в онлайн продолжили работать по-старому. Что касается школьников, то опросы, проводимые весной 2021 г., показали высокую усталость школьников от онлайна и неготовность продолжать обучение исключительно в цифровой среде.

По словам Ивана Карлова, онлайн-обучение имеет хорошие перспективы в высшем образовании. В школах же крайне важен очный процесс и роль педагога как организатора обучения. Для общего образования рассматривать онлайн-обучение как реальную альтернативу очного образования не стоит. Однако онлайн-технологии представляют возможности для обучения школьникам, временно или постоянно не посещающим образовательные организации.

Онлайн-образование в Правительстве Москвы

О том, что такое экосистема в образовании, рассказал Сергей Журихин, проректор университета Правительства Москвы. По его словам, ее отличительной чертой является многосторонность — образование должно быть интегрировано с другими видами деятельности. Второй показатель — сотворчество, то есть способность работать в команде. И третье — целенаправленность или обучение людей на протяжении всей жизни.

У онлайн-образования есть возможность удовлетворения всех этих требований. E-learning — это обучение через онлайн-курсы, D-learning — это обучение на вебинарах, онлайн-тренингах, B-learning — это смешанный формат обучения, предполагающий и онлайн, и офлайн занятия, а H-learning — это возможность обучения в гибридных классах. Все эти формы создают возможность непрерывного получения образования. «Сейчас правительство Москвы ставит перед собой цель развивать новый бренд и активно делиться с горожанами знаниями», — говорит Сергей Журихин.

Он привел несколько примеров. Например, в рамках проекта «Открытое образовательное пространство» можно в режиме 24/7 принять участие в вебинарах. Сейчас горожанам доступно более 210 вебинаров и 390 часов бесплатного контента. Число их просмотров онлайн и в записи превысило 225 тыс. В рамках обучения сотрудников Правительства Москвы разработаны персональные треки развития — модульные программы развития конкретных компетенций, например, таких как ориентация на результат, анализ информации, управление людьми и т.д. Некоторые треки можно пройти в игровой форме. В условиях пандемии, когда социальные контакты были ограничены, в университете стали активно использовать технологии виртуальной реальности (VR).

Онлайн-обучение в вузах

Александр Фадеев, проректор по цифровизации — директор Центра цифровых образовательных технологий Томского политехнического университета, рассказал, что для вуза переход на онлайн-обучение в марте прошлого года с точки зрения технологий прошло безболезненно. В университете давно существует почти 2000 онлайн-курсов, организованы гибридные классы, где часть студентов учится работать с оборудованием на месте, а часть участвует в этом процессе дистанционно.

Идеальный онлайн-контент

Источник: Томский политехнический университет, 2021

«Многие подразумевают под онлайн-обучением открытые онлайн-курсы. Для нас они — инструмент продвижения университета. Получить глубокие знания на онлайн-курсах невозможно», — говорит Александр Фадеев. Для обучения в университете разработаны кампусные курсы. В них вместо тестов используются компьютерные тренажеры и интерактивные задания. Разработаны виртуальные лабораторные работы — сегодня в такую форму переведено 100% лабораторной базы 1-2 курсов. Широко используются технологии виртуальной реальности.

Александр Фадеев поделился свои видением проблем, существующих в области онлайн-обучения. Это изобилие технологий и неуместное их применение, полная дискредитация тестов для оценки результатов обучения и систем прокторинга, технологическое расслоение общества, отсутствие систем мотивации для обучающихся, каналов взаимодействия и новой «цифровой» педагогики. По его словам, главное в образовании — мотивировать студентов на получение знаний.

Об опыте работы в условиях пандемии рассказал Владимир Соловьев, декан факультета информационных технологий и анализа больших данных, руководитель департамента анализа данных и машинного обучения Финансового университета при Правительстве РФ. По его словам, технически вуз был готов к переходу в онлайн. Основные проблемы возникли совсем в другой области: хватит ли квалификации у преподавателей и студентов для работы в новом формате, выдержат ли каналы связи и т.д.

ИТ-среда Финансового университета

Источник: Финансовый университет при Правительстве РФ, 2021

Владимир Соловьев отметил, что за время широкого использования дистанционных образовательных технологий сложилась практика формирования цифрового следа об обучении. Был создан единый реестр занятий, проведенных в Teams, позволяющий установить время их начала и окончания, контролировать присутствие участников. По множеству программ сформированы видеоматериалы. Руководство факультетов и департаментов обеспечено возможностью оперативного дистанционного подключения к занятиям и контроля их проведения.

По его мнению, основная задача сегодняшнего дня — найти применение этим данным. «Значительные массивы информации остаются по техническим и организационным причинам неосмысленными, — говорит Владимир Соловьев. — Целесообразно придать новый смысл опыту, полученному с таким трудом, не только в рамках специализированных институтов, но и в рамках департаментов и кафедр».

Андрей Райгородский, директор Физтех-школы прикладной математики и информатики Московского физико-технического института, рассказал о том, как работает онлайн-магистратура в Физтехе. «Нельзя допустить того, чтобы образование целиком, и даже не целиком, а в значительной части, ушло в онлайн, — говорит он. — Тем не менее, можно выстроить «штучное» онлайн-образование так, чтобы качество его было очень высоким».

По его словам, основная цель онлайн-магистратуры — сделать доступным получение прикладного образования, способного служить инструментом для развития и даже изменения карьеры, для мотивированных людей любого возраста и места жительства. В течение первого месяца происходит выравнивание уровня знаний студентов по базовым дисциплинам. Затем, благодаря тому что обучение проходит в онлайн-режиме, они могут изучить значительно большее число предметов, чем при очном обучении.

Андрей Райгородский подчеркнул, что каждый год на программы поступают выпускники гуманитарных факультетов университетов (МГУ, МГИМО, Oxford). Разница между самым молодым студентом и самым возрастным составляет 34 года. Треть выпускников в течение года после окончания онлайн-магистратуры меняет работу.

Светлана Калмыкова, директор Центра открытого образования Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, рассказала, что университет занимается развитием онлайн-курсов с 2015 г. Он является одним из учредителей национального портала «Открытое образование». Сейчас на нем содержится более 90 онлайн-курсов, все они русскоязычные.

Светлана Калмыкова поделилась опытом внедрения онлайн-курсов в СПбПУ. Она подчеркнула, что очень важно создать локальную нормативную базу, регламентирующую, каким образом учитывать результаты освоения онлайн-курсов, как оценить труд преподавателей по созданию и поддержке курсов и в онлайн-среде, и в смешанной аудитории.

Массовые открытые онлайн-курсы СПбПУ

Источник: Центр открытого образования Санкт-Петербургского политехнического университета, 2021

В списке ближайших задач — интеграция цифровых технологий во все аспекты образовательной деятельности, продвижение на глобальном рынке образовательных услуг, создание условий для развития новых моделей обучения, разработка и массовое внедрение удобных цифровых сервисов. Так, на 2021/22 учебный год запланирован старт первых цифровых магистратур, сетевых онлайн-консорциумов.

Марина Парвадова, ведущий юрист департамента лицензирования юридической фирмы «Клифф», напомнила, что с 1 января 2021 г. вступило в силу новое положение о лицензировании образовательной деятельности, которое, по сути, позволило онлайн-школам «выйти из тени» и легализовать свою деятельность с наименьшими затратами. Изменения коснулись порядка получения лицензии на исключительно дистанционную форму обучение. Она подробно рассказала, как получить такую лицензию, какой должна быть учебная платформа, чтобы пройти процедуру лицензирования.