Госведомства опережают госкомпании на пути цифровизации

09.10.2021, 17:42 Мск

Цифровизация госсектора продолжается. Однако продолжающаяся пандемия негативно сказывается на ИКТ-бюджетах, а продемонстрировать ощутимые результаты не позволяют как объективные сложности, так и банальный человеческий фактор. При этом госведомства зачастую опережают госкомпании на пути цифровизации. О том, как достичь успеха на пути цифровизации, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности».

Импортозамещение в госсекторе

Пандемия в очередной раз доказала, что даже в отсутствие санкций, может возникнуть ситуация, когда приобрести необходимое за границей невозможно. А значит, независимость от импортного оборудования и программного обеспечения объективно важна. Более того, эксперты считают, что сегодня ИТ-инструменты становятся орудием геополитики. Государства с развитой ИТ-сферой будут доминировать на международной арене.

Антон Груздев, директор департамента технической поддержки продаж компании Yadro, уверен, что производители и разработчики должны обладать собственной экспертизой, в частности, в области вычислительной техники, но отказываться от ознакомления с зарубежными кейсами и практиками не стоит: без этого невозможно создать качественный, конкурентоспособный продукт. Залог успеха в правильной расстановке приоритетов и переосмыслении чужого опыта. Только так можно стать конкурентоспособным с учетом высочайших темпов развития ИТ.

Лидерство в ключевых сегментах

Источник: IDC, 2021

Отдельно стоит отметить, что развитие компании происходило без государственного финансирования — она коммерчески зрелая и самостоятельная.

О ключевых направлениях и трендах цифровизации госведомств рассказал в своем докладе Максим Барышев, заместитель директора блока развития бизнеса компании ОТР. Среди них развитие решений по объективному мониторингу запланированных достижений, повышение адресности сервисов и продуктов государства и активизация перехода на новые отечественные платформы и технологии. К технологическим трендам можно отнести внедрение искусственного интеллекта и машинного обучения, переход межведомственного взаимодействия в формат публикации витрин данных (НСУД) и внедрение единой облачной технологической платформы.

Но на пути цифровизации госструктуры сталкиваются с множеством нормативно-правовых ограничений и высокой скоростью изменений внутренних регламентов, которые снижают динамику развития. Кроме того, не всегда существует единая дорожная карта. Надо отметить и то, что российские платформы пока не достигли уровня зрелости западных.

ОТР предлагает использовать платформу «Опора» — отечественное решение для разработки и быстрого запуска бизнес-приложений и информационных систем на базе свободного ПО, которая зарегистрирована в реестре отечественного ПО.

Антон Груздев, директор департамента технической поддержки продаж компании Yadro: Создание конкурентоспособных продуктов невозможно без оглядки на международный, мировой опыт Максим Барышев, заместитель директора блока развития бизнеса компании ОТР: Платформы с открытой архитектурой снижают порог допуска к интересным проектам для небольших организаций и команд Владислав Нефедов, руководитель направления стратегических проектов Selectel: Облачная платформа Selectel «из коробки» соответствует 3 и 4 уровню защищенности в терминологии закона «О персональных данных», но может быть аттестована и для 1 и 2 уровня Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики «СёрчИнформ»: Практика показывает, что любой оператор может сделать, например, скриншот карточки пользователя, сохранить его, выгрузить в сетевую папку, дать к этому общий доступ Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ: Отечественные госкомпании значительно отстают по темпам цифровизации от госорганов Антон Груздев, директор департамента технической поддержки продаж компании Yadro: Создание конкурентоспособных продуктов невозможно без оглядки на международный, мировой опыт

Целью цифровой трансформации является, в том числе, сокращение издержек и рисков. И это тоже неразрывно связано с импортозамещением. Владислав Нефедов, руководитель направления стратегических проектов компании Selectel, рассказал об облачной платформе — готовой облачной экосистеме, в которой клиенты разворачивают свои сервисы. Один из плюсов решения в том, что заказчику не нужно приобретать собственные серверы и разворачивать на них среду виртуализации. Облако Selectel готово к запуску виртуальных машин.

Компания готова также создать частное облако в соответствии с требованиями клиента, а также обеспечить запуск виртуальных машин на выделенных хостах, где не будет соседей, а данные гарантированно будут в безопасности. Облако Selectel является отечественной разработкой, соответствует 152-ФЗ, зарегистрировано в едином реестре российского ПО, а также в Роспатенте. Решение «из коробки» соответствует 3 и 4 уровню защищенности в терминологии закона «О персональных данных», но может быть аттестовано также для 1 и 2 уровня защищенности.

Как обеспечить безопасность

Алексей Парфентьев, руководитель отдела аналитики компании «СерчИнформ», обещал в своем докладе рассказать, как обеспечить ИБ в госсекторе в три шага. Но признал, что на самом деле шагов будет куда больше. Ключевыми являются аудит данных и персонала. Не менее важна и криптозащита. Она должна иметь принудительный характер, когда ошибки и неправомерные действия пользователя исключены; применяться к каналам передачи данных и к самим данным; иметь контентнозависимые правила.

К сожалению, контролю сотрудников не всегда уделяется должное внимание, отметил Алексей Парфентьев. Например, если на корпоративном устройстве есть посторонний софт (Dropbox или Tor), это не делает работника преступником, но для службы ИБ это повод усилить контроль за его действиями. И этом контроль должен быть многосторонним. Ведь у злоумышленников есть много возможностей для передачи данных. Например, необходимую информацию можно не отправлять по сетевым каналам, а наговорить по телефону. Поэтому безопасность данных помогут, помимо прочего, обеспечить видео- и аудиозапись на рабочем месте, категорирование работы, файловый надзор и запись с веб-камер рабочих устройств.

Государство — лидер цифровизации

Большинство госкомпаний по темпам цифровизации значительно отстает от госорганов, уверен Максим Паршин, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций. Однако проблема не столько в самом отставании, сколько в том, что мало кого из отстающих это всерьез беспокоит. Главными барьерами на пути цифровизации являются нехватка квалифицированных кадров и финансовых ресурсов, а также непонимание экономической эффективности от вложений в новые технологии.

Барьеры на пути цифровой трансформации

Источник: Strategy Partners, 2021

Для разрешения сложившейся ситуации в апреле текущего года правительство выпустило директиву по цифровой трансформации госкомпаний. Им предлагается разработать и утвердить стратегию цифровой трансформации в виде отдельного документа, внести в долгосрочную программу развития соответствующий раздел, а также регулярно отчитываться о реализации стратегии и выполнении планов по импортозамещению. Кроме того, Минцифры составило методические рекомендации по цифровой трансформации, позволяющие определиться, куда и как двигаться на пути цифровизации.

Опытом повышения качества данных поделился Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты. Сама по себе Счетная палата данных почти не генерирует, но от ее контрагентов поступают большие объемы информации. Для обеспечения качества данных было принято решение создать специализированную службу. Рассматривалось два варианта ее организации. В итоге Счетная палата пошла путем децентрализации.

Служба управления данными. Два сценария создания

Источник: Счетная палата, 2021

В Службе управления данными была введена должность дата-стюардов. В их обязанности входила работа с информацией на все этапах, за исключением технических аспектов: изучение источников, получение, каталогизация и использование, а также контроль качества данных.

Также была внедрена новая система управления данными — это многопользовательская клиент-серверная аналитическая платформа в составе базовой цифровой платформы Счетной палаты. На место ручного ведения реестров пришли единый каталог паспортов, ведение протокола ошибок и автоматическая проверка данных.

Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ: Новые наборы данных в государственной сфере появляются почти каждый день. Необходимо обеспечить получение структурированной, оцифрованной и качественной информации от объектов контроля Сергей Тряпицын, заместитель директора ИАЦ МЧС России: Наша цель — снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет формирования экосистемы межведомственного обмена информацией и глубокой аналитики больших данных Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы: Мы активно движемся к тому, что называют суперсервисами. Нам мало предоставить пользователю одну атомарную услугу. Мы хотим помочь ему в конкретной жизненной ситуации Андрей Майоров, министр цифрового развития и ИКТ Новгородской области: «Цифра» для малых населенных пунктов — это не способ улучшить качество жизни. Это способ выжить. Андрей Фишер, начальник отдела ИТ Центра Крови ФМБА России: Единое информационное пространство — это 277 станций переливания крови в 83 субъектах Российской Федерации. И Москва — единственный субъект, который отстает и не входит в нашу систему Михаил Петров, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ: Новые наборы данных в государственной сфере появляются почти каждый день. Необходимо обеспечить получение структурированной, оцифрованной и качественной информации от объектов контроля

Сергей Тряпицын, заместитель директора ИАЦ МЧС России, рассказал о том, как ведомство развивало собственный информационно-аналитический центр. Основная цель —снижение ущерба от чрезвычайных ситуаций за счет формирования экосистемы межведомственного обмена информацией и больших данных.

В ИАЦ МЧС была внедрена межведомственная платформа для прогнозирования рисков, связанных с возникновением чрезвычайных ситуаций, созданы условия для построения экосистемы обмена, накопления и глубокой аналитики данных. Произошла трансформация внутренних и межведомственных процессов реагирования на ЧС за счет внедрения цифровых инструментов. Были разработаны цифровые инструменты управления, накопления и систематизации непрерывных потоков данных; озера данных и глубокой AI аналитики; управления и создания исполняемых интегрированных цифровых процессов.

Результатом нововведений стало формирование полноценной собственной экосистемы. Тем не менее, по словам Сергея Тряпицына, МЧС пока находится на базовом уровне цифрового развития.

Цифровая экосистема МЧС

Источник: МЧС России, 2021

Дмитрий Иванов, заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы, рассказал о том, как меняются столичные госуслуги. В настоящий момент пользователи могут получить более 380 сервисов в электронном виде, около 200 из них доступны исключительно онлайн. Среди самых востребованных гражданами услуг —электронный дневник, передача показаний приборов учета воды и тепла, а также получение информации из электронной медкарты. Бизнес чаще всего получает онлайн услуги в сфере строительства (разрешения на строительство и ввод в эксплуатацию, градостроительный план земельного участка, присоединение к сетям инженерно-технического обслуживания), в сфере земельно-имущественных отношений (заключение и продление договоров аренды) и в сфере транспорта (разрешения на такси, въезд грузовиков и пр.).

Суперсервисы на mos.ru

Источник: ДИТ Москвы, 2021

Следующий этап развития электронных услуг — суперсервисы. Они позволят не просто оказать гражданину атомарную услугу, а улучшить его положение в целом. В качестве примера Дмитрий Иванов привел суперсервис, помогающий гражданину переселиться в новую квартиру. В него входят онлайн-запись на прием к нотариусу, на осмотр квартиры, на подписание согласия и договора; уведомления о статусе переселения и дальнейших действиях; подача и прием заявлений на устранение строительных дефектов; бесплатная помощь в перевозке вещей и интерактивная персональная инструкция.

Андрей Майоров, министр цифрового развития и информационно-коммуникационных технологий Новгородской области, поделился опытом развития доступности ИТ для жителей региона. Для молодежи проводятся хакатоны и открываются школы программирования, организуются занятия по цифровой безопасности.

Отдельно стоит отметить Фабрику пилотирования проектов Национальной технологической инициативы и цифровой экономики. Она работает в режиме одного окна. Любой желающий может представить свою идею экспертной группе, и в случае одобрения она будет реализована. За два года было рассмотрено 27 заявок, 12 из них стали пилотами. Среди особо успешных умный пешеходный переход и проект «Цифровая забота» для домов престарелых.

Проект «Цифровая забота»

Источник: Министерство цифрового развития и ИКТ Новгородской области, 2021

Андрей Майоров отметил, что министерство заинтересовано в развитии именно региональных ИТ-компаний и специалистов и намерено бороться с оттоком высококлассных кадров.

Цифровизация государственной медицины всегда была в центре внимания, а в период пандемии ей стало уделяться еще более серьезное внимание. Андрей Фишер, начальник отдела ИТ Центра Крови ФМБА России, рассказал о том, что единое информационное пространство Центра Крови объединяет 10 млн карт доноров в 83 субъектах РФ. Основная задача решения — отслеживание крови «от вены до вены». Это дает возможность выяснить, как отдельный компонент помог конкретному пациенту, и расследовать разного рода инциденты.

Подсистемы единого информационного пространства Центра Крови

Источник: Центр Крови ФМБА России, 2021

Андрей Фишер рассказал, что представляет собой единое информационное пространство Центра Крови. Он подробно остановился на подсистеме АРМ СМО, в состав которой входит удаленное рабочее место и централизованная система приема данных из внешних источников. Доступ осуществляется через защищенную сетевую инфраструктуру ЕГИСЗ. Есть у Центра Крови и собственное мобильное приложение для непосредственного общения с донорами.