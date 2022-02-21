Что будет с удаленной работой после снятия коронавирусных ограничений

21.02.2022, 20:45 Мск

Коронавирусные ограничения постепенно уходят в прошлое, все больше стран открывает границы и возвращается к нормальной жизни. Изменится ли отношение работодателей к режиму работы сотрудников? Будут ли они по-прежнему настаивать на ежедневном присутствии в офисе или продолжат расширять возможности удаленного доступа? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Технологии удаленной работы».

Инструменты для общения

Удаленная работа выгодна как работодателю, так и сотрудникам, уверен Борис Шелекасов, директор по информационным технологиям, руководитель департамента информационных технологий «ВТБ Лизинг». В «ВТБ Лизинг» переход на такой формат обсуждался много лет, однако жизнь внесла свои коррективы. В марте 2020 г. в связи с ограничительными мерами переход большей части сотрудников на удаленную работу был проведен в течение 2 недель.

«ВТБ Лизинг», как и большинство других компаний, не была в полной мере к этому готова: была ограничена пропускная способность линий связи, не были внедрены полноценные технологии удаленного доступа, не хватало серверных ресурсов, у большинства сотрудников не было опыта удаленной работы, и ИТ-поддержка с трудом справлялась с многократно увеличившимся числом запросов. «Однако нам удалось избежать остановки бизнес-процессов», — вспоминает Борис Шелекасов.

На сегодняшний день в компании окончательно закрепились два режима работы: комбинированный и полностью дистанционный (разрешен только для ИТ-специалистов). В офисе создаются коворкинги — места в них можно забронировать заранее. Однако люди с трудом расстаются со своими стационарными рабочими местами, отметил Борис Шелекасов.

Технологии организации удаленной работы

На первом этапе удаленный доступ к рабочим местам предоставлялся через RDP (Remote Desktop Protocol). В прошлом году около 130 сотрудников были переведены на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), и этот процесс будет продолжаться. По словам Бориса Шелекасова, стоимость организации одного рабочего места по технологии VDI составила 600 тыс. руб. Возможно, в дальнейшем ее удастся сократить. «Очень важно при переходе на удаленную работу не увлекаться технологиями, а постоянно мониторить настроение людей — насколько комфортно им работать в таком режиме», — говорит он.

По словам Ильи Садовенко, директора по информационным технологиям Mary Kay Europe, переход на удаленку стал для многих открытием: люди поняли, что за пределами офиса тоже есть жизнь. За прошедшие два года люди и компании адаптировались к новым условиям. Например, в российском офисе Mary Kay число стационарных рабочих мест сократилось на треть, люди получили возможность работать, находясь не только в Москве, и самостоятельно планировать свое рабочее время. Изменились и бизнес-процессы: логистика была передана на аутсорсинг, большинство мероприятий перешло в режим онлайн, а число личных командировок сократилось до минимума.

И, конечно, компания изменилась с точки зрения технологий. Всем сотрудникам были выданы ноутбуки, они перешли на использование MS 365 и MS Teams. Для доступа к некоторым ресурсам используется VPN, а компания в целом начала миграцию в облачную инфраструктуру. Конечно, удаленная работа не могла не сказаться на сотрудниках: возникают проблемы социализации и риски профессионального выгорания. По мнению Ильи Садовенко, компаниям надо серьезно задуматься над тем, как их решать.

«ИТ— это про людей, — продолжил тему Геннадий Береговский, ИТ-директор HeadHunter. — Для работы людям необходимо общение, и задача ИТ дать им необходимые для этого инструменты». Офисы HeadHunter расположены не только в крупных городах России, но и за ее пределами. Геннадий Береговой рассказал историю развития унифицированных коммуникаций в компании. Решение MS Teams начало внедряться в HeadHunter в 2019 г., и на первом этапе им пользовались только ИТ-специалисты и HR. Однако в 2020 г. система стала одной из ключевых в компании. Для совместной работы с документами используется MS 365. В качестве CRM-системы HeadHunter выбрал Creatio.

Как сделать общение удобным

Реваз Хетагури, менеджер по работе с партнерами Logitech, напомнил, что основная задача — сделать так, чтобы удаленная работа была эффективной. Он поделился результатами исследования, которое показало, что на сегодняшний день удаленные сотрудники есть в 89% компаний. Они общаются друг с другом с помощью систем видеоконференцсвязи. Участников такого общения больше всего раздражает плохой звук (46,1% респондентов). Очень важно и качество видео — именно оно создает иллюзию реального присутствия.

Данные исследования показали, что большинство (62%) компаний приобретает для своих сотрудников оборудование для удаленной работы. Это ноутбуки или ПК (87%), гарнитура (54%), веб-камера (53%), микрофон (30%) и т.д. Реваз Хетагури рассказал, какое оборудование предлагает Logitech. С ним можно ознакомиться в шоу-румах компании.

Максим Жестеров, глава партнерских продаж TeamViewer в России, СНГ и Прибалтике, рассказал о решениях, предназначенных для организации удаленной работы. TeamViewer Tensor — это корпоративная облачная платформа, к которой можно подключить любые устройства и тем самым обеспечить взаимодействие между ними ими. В платформу встроены средства ИБ, которые защищают корпоративную сеть. Кроме того, она интегрируется с любыми корпоративными ИБ-системами. «Решение позволяет перенести работу из офиса в любое место, использовать любое устройство — как корпоративное, так и домашнее, и соблюдать все правила ИБ», — говорит Максим Жестеров. В качестве примера он привел компанию, в которой 500 инженеров-конструкторов, пользователей систем CAD, с помощью TeamViewer Tensor подключились к корпоративной рабочей станции CAD из дома и продолжают работать несмотря на COVID.

Возможности TeamViewer Tensor

TeamViewer Assist AR позволяет видеть то, что видит клиент. По сути, Assist AR дает возможность получить доступ к видеокамере на любом устройстве и в режиме реального времени комментировать все происходящее, давать указания с помощью 3D-меток, общаться в чате, отправлять файлы и пр. Все сеансы записываются, а значит потом их можно проанализировать. По словам Максима Жестерова, TeamViewer Assist AR работает с любыми устройствами и платформами.

Еще одно решение — TeamViewer Engage — позволяет консультировать клиента через сайт так, как будто вы находитесь с ними рядом. Оно доступно как в облачном, так и в on-prem версии. В состав TeamViewer Engage входят чат-бот, живой чат, голосовой чат, видео-чат, возможность удаленного перевода на специалиста и подписания необходимых документов. Дистрибьютером продуктов TeamViewer в России является компания MONT.

Дополнительные инвестиции

Дмитрий Лосев, директор по информационным технологиям IEK Group, отметил, что еще до пандемии компании приходилось обеспечивать удаленную работу для полевых сотрудников. Поэтому она была относительно готова к переходу на домашнюю работу. На первом этапе удаленные совещания проводились через Skype for Business. При этом было решено обязательно использовать видеорежим — это мобилизует людей на полноценную офисную работу.

Основные проблемы возникли в области обеспечения информационной безопасности: увеличилось число кибератак, в том числе DDos. Компания столкнулась с жестким дефицитом ИТ-специалистов и необходимостью обучения ИТ-навыкам всех сотрудников компании. И конечно, IEK Group затронули и перебои с поставкой оборудования.

Проблемы в ИТ

Источник: Источник: IEK Group, 2022

На сегодняшний день для всех ИТ-специалистов введен гибридный формат работы, созданы универсальные рабочие места. ИТ-команда расширяется, разрабатываются новые цифровые сервисы. В ближайшее время планируется переход на MS Teams.

Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности «Фольксваген Груп Рус», уверен, что после отмены коронавирусных ограничений дистанционная работа не уйдет в прошлое. Особенно в больших городах, где люди тратят очень много времени на дорогу в офис и обратно. Опросы показывают, что 71% россиян в 2022 г. планируют сменить работу, из них 48% хотят найти баланс между работой и отдыхом. 88% сотрудников хотят гибкости по отношению к режиму работы, а 54% заявляют, что готовы уволиться, если им не предоставят такой возможности.

Однако удаленная работа требует инвестиций. В «Фольксваген Груп Рус» практически все сотрудники пользуются корпоративными ноутбуками, используется VDI. Много внимания уделяется обеспечению безопасности удаленных компьютеров. VPN организован посредством full tunnel. Важным фактором успеха стал доступ к приложениям через корпоративные телефоны под управлением MDM. Андрей Минаев рассказал, какие сложности могут возникнуть при внедрении всех этих решений.