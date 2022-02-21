Коронавирусные ограничения постепенно уходят в прошлое, все больше стран открывает границы и возвращается к нормальной жизни. Изменится ли отношение работодателей к режиму работы сотрудников? Будут ли они по-прежнему настаивать на ежедневном присутствии в офисе или продолжат расширять возможности удаленного доступа? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Технологии удаленной работы».
Удаленная работа выгодна как работодателю, так и сотрудникам, уверен Борис Шелекасов, директор по информационным технологиям, руководитель департамента информационных технологий «ВТБ Лизинг». В «ВТБ Лизинг» переход на такой формат обсуждался много лет, однако жизнь внесла свои коррективы. В марте 2020 г. в связи с ограничительными мерами переход большей части сотрудников на удаленную работу был проведен в течение 2 недель.
«ВТБ Лизинг», как и большинство других компаний, не была в полной мере к этому готова: была ограничена пропускная способность линий связи, не были внедрены полноценные технологии удаленного доступа, не хватало серверных ресурсов, у большинства сотрудников не было опыта удаленной работы, и ИТ-поддержка с трудом справлялась с многократно увеличившимся числом запросов. «Однако нам удалось избежать остановки бизнес-процессов», — вспоминает Борис Шелекасов.
На сегодняшний день в компании окончательно закрепились два режима работы: комбинированный и полностью дистанционный (разрешен только для ИТ-специалистов). В офисе создаются коворкинги — места в них можно забронировать заранее. Однако люди с трудом расстаются со своими стационарными рабочими местами, отметил Борис Шелекасов.
На первом этапе удаленный доступ к рабочим местам предоставлялся через RDP (Remote Desktop Protocol). В прошлом году около 130 сотрудников были переведены на VDI (Virtual Desktop Infrastructure), и этот процесс будет продолжаться. По словам Бориса Шелекасова, стоимость организации одного рабочего места по технологии VDI составила 600 тыс. руб. Возможно, в дальнейшем ее удастся сократить. «Очень важно при переходе на удаленную работу не увлекаться технологиями, а постоянно мониторить настроение людей — насколько комфортно им работать в таком режиме», — говорит он.
По словам Ильи Садовенко, директора по информационным технологиям Mary Kay Europe, переход на удаленку стал для многих открытием: люди поняли, что за пределами офиса тоже есть жизнь. За прошедшие два года люди и компании адаптировались к новым условиям. Например, в российском офисе Mary Kay число стационарных рабочих мест сократилось на треть, люди получили возможность работать, находясь не только в Москве, и самостоятельно планировать свое рабочее время. Изменились и бизнес-процессы: логистика была передана на аутсорсинг, большинство мероприятий перешло в режим онлайн, а число личных командировок сократилось до минимума.
И, конечно, компания изменилась с точки зрения технологий. Всем сотрудникам были выданы ноутбуки, они перешли на использование MS 365 и MS Teams. Для доступа к некоторым ресурсам используется VPN, а компания в целом начала миграцию в облачную инфраструктуру. Конечно, удаленная работа не могла не сказаться на сотрудниках: возникают проблемы социализации и риски профессионального выгорания. По мнению Ильи Садовенко, компаниям надо серьезно задуматься над тем, как их решать.
«ИТ— это про людей, — продолжил тему Геннадий Береговский, ИТ-директор HeadHunter. — Для работы людям необходимо общение, и задача ИТ дать им необходимые для этого инструменты». Офисы HeadHunter расположены не только в крупных городах России, но и за ее пределами. Геннадий Береговой рассказал историю развития унифицированных коммуникаций в компании. Решение MS Teams начало внедряться в HeadHunter в 2019 г., и на первом этапе им пользовались только ИТ-специалисты и HR. Однако в 2020 г. система стала одной из ключевых в компании. Для совместной работы с документами используется MS 365. В качестве CRM-системы HeadHunter выбрал Creatio.
Реваз Хетагури, менеджер по работе с партнерами Logitech, напомнил, что основная задача — сделать так, чтобы удаленная работа была эффективной. Он поделился результатами исследования, которое показало, что на сегодняшний день удаленные сотрудники есть в 89% компаний. Они общаются друг с другом с помощью систем видеоконференцсвязи. Участников такого общения больше всего раздражает плохой звук (46,1% респондентов). Очень важно и качество видео — именно оно создает иллюзию реального присутствия.
Данные исследования показали, что большинство (62%) компаний приобретает для своих сотрудников оборудование для удаленной работы. Это ноутбуки или ПК (87%), гарнитура (54%), веб-камера (53%), микрофон (30%) и т.д. Реваз Хетагури рассказал, какое оборудование предлагает Logitech. С ним можно ознакомиться в шоу-румах компании.
Максим Жестеров, глава партнерских продаж TeamViewer в России, СНГ и Прибалтике, рассказал о решениях, предназначенных для организации удаленной работы. TeamViewer Tensor — это корпоративная облачная платформа, к которой можно подключить любые устройства и тем самым обеспечить взаимодействие между ними ими. В платформу встроены средства ИБ, которые защищают корпоративную сеть. Кроме того, она интегрируется с любыми корпоративными ИБ-системами. «Решение позволяет перенести работу из офиса в любое место, использовать любое устройство — как корпоративное, так и домашнее, и соблюдать все правила ИБ», — говорит Максим Жестеров. В качестве примера он привел компанию, в которой 500 инженеров-конструкторов, пользователей систем CAD, с помощью TeamViewer Tensor подключились к корпоративной рабочей станции CAD из дома и продолжают работать несмотря на COVID.
TeamViewer Assist AR позволяет видеть то, что видит клиент. По сути, Assist AR дает возможность получить доступ к видеокамере на любом устройстве и в режиме реального времени комментировать все происходящее, давать указания с помощью 3D-меток, общаться в чате, отправлять файлы и пр. Все сеансы записываются, а значит потом их можно проанализировать. По словам Максима Жестерова, TeamViewer Assist AR работает с любыми устройствами и платформами.
Еще одно решение — TeamViewer Engage — позволяет консультировать клиента через сайт так, как будто вы находитесь с ними рядом. Оно доступно как в облачном, так и в on-prem версии. В состав TeamViewer Engage входят чат-бот, живой чат, голосовой чат, видео-чат, возможность удаленного перевода на специалиста и подписания необходимых документов. Дистрибьютером продуктов TeamViewer в России является компания MONT.
Дмитрий Лосев, директор по информационным технологиям IEK Group, отметил, что еще до пандемии компании приходилось обеспечивать удаленную работу для полевых сотрудников. Поэтому она была относительно готова к переходу на домашнюю работу. На первом этапе удаленные совещания проводились через Skype for Business. При этом было решено обязательно использовать видеорежим — это мобилизует людей на полноценную офисную работу.
Основные проблемы возникли в области обеспечения информационной безопасности: увеличилось число кибератак, в том числе DDos. Компания столкнулась с жестким дефицитом ИТ-специалистов и необходимостью обучения ИТ-навыкам всех сотрудников компании. И конечно, IEK Group затронули и перебои с поставкой оборудования.
На сегодняшний день для всех ИТ-специалистов введен гибридный формат работы, созданы универсальные рабочие места. ИТ-команда расширяется, разрабатываются новые цифровые сервисы. В ближайшее время планируется переход на MS Teams.
Андрей Минаев, менеджер по инфраструктуре и информационной безопасности «Фольксваген Груп Рус», уверен, что после отмены коронавирусных ограничений дистанционная работа не уйдет в прошлое. Особенно в больших городах, где люди тратят очень много времени на дорогу в офис и обратно. Опросы показывают, что 71% россиян в 2022 г. планируют сменить работу, из них 48% хотят найти баланс между работой и отдыхом. 88% сотрудников хотят гибкости по отношению к режиму работы, а 54% заявляют, что готовы уволиться, если им не предоставят такой возможности.
Однако удаленная работа требует инвестиций. В «Фольксваген Груп Рус» практически все сотрудники пользуются корпоративными ноутбуками, используется VDI. Много внимания уделяется обеспечению безопасности удаленных компьютеров. VPN организован посредством full tunnel. Важным фактором успеха стал доступ к приложениям через корпоративные телефоны под управлением MDM. Андрей Минаев рассказал, какие сложности могут возникнуть при внедрении всех этих решений.