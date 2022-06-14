Лучшие проекты и решения получили премии CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022»

28.06.2022, 11:19 Мск

В рамках «CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров», который состоялся 7 июня 2022 г., были вручены премии «Инновация года» и «Импортозамещение года». Их получили самые интересные продукты, разработанные российскими компаниями и способные заменить решения покинувших рынок иностранных вендоров. Были вручены три премии за самое инновационное решение и четыре премии за достижения в области импортозамещения.

Что такое CNews FORUM Кейсы

7 июня 2022 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы, которое в этом году прошло при поддержке Минцифры России, состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022».

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. В этом году оно было посвящено опыту компаний в области импортозамещения.

Цель премии «Инновация года 2022» — рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом. Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий.

Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур: заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Задача награды CNews «Импортозамещение года 2022» — поддержать усилия разработчиков и заказчиков в этом сложном, но необходимом деле. Импортозамещение всегда было и остается не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Мы не должны терять время, так как большой размер внутреннего рынка России и дружественных государств позволяет успешно финансировать развитие отечественных технологий, особенно в условиях импортозамещения.

Инновация года в сфере ИБ

Награду в номинации «Инновация года на рынке информационной безопасности» получила компания InfoWatch. DLP-система InfoWatch Traffic Monitor помогает при помощи искусственного интеллекта защищать цифровые активы организации от утечек, анализировать корпоративные данные, прогнозировать и предотвращать риски информационной безопасности.

Traffic Monitor анализирует информационные потоки, детектирует и блокирует попытки распространения конфиденциальной информации через разнообразные каналы коммуникаций, в том числе мобильные устройства, соцсети, облака, проприетарные системы.

Маргарита Амалицкая, вице-президент по маркетингу и развитию продуктов ГК InfoWatch

Traffic Monitor умеет выявлять не только традиционные для DLP текстовые документы, но и фрагменты чертежей, документы с печатью, выгрузки из баз данных, заполненные от руки бланки. Модуль InfoWatch Data Explorer на основе технологии AutoDLP позволяет специалистам служб информационной безопасности отказаться от ручного сбора документов, автоматически настроить политики безопасности и поддерживать их в актуальном состоянии.

За первые 5 месяцев этого года спрос на системы защиты от утечек данных в России взлетел на 30%. Это подтверждает острую потребность рынка в решениях данного класса.

Инновация года: цифровые двойники

В этом году награду в номинации «Цифровые двойники: проект года» получила компания «Россети Центр» за проект «Цифровой Двойник ВЛ». «Цифровой Двойник ВЛ» — это цифровая копия воздушной линии электропередач. Система позволяет в режиме реального времени контролировать состояние воздушной линии электропередачи в любых, даже самых удаленных и труднодоступных местах и оперативно реагировать на нештатные ситуации.

«Цифровой Двойник ВЛ» дает возможность проводить удаленный мониторинг линии электропередачи, в том числе опор, проводов, изоляторов, без выезда обслуживающего персонала на объект, а при аварийной ситуации направить бригаду непосредственно на место аварии.

Валерий Микрюков, руководитель дирекции по инновационной деятельности и импортозамещению «Россети Центр»

Система обрабатывает и передает данные с модулей дистанционной диагностики. На сегодняшний день разработано 7 модулей, которые позволяют иметь полное представление о состоянии и рабочих параметрах линии электропередач. «Цифровой двойник ВЛ» — инновационное решение, разработанное и производимое на территории РФ.

Инновация года: интернет-сервис

Награду в номинации «Инновация года: Интернет-сервис года» получил проект looking.house. Аналогов сервиса looking.house не существует. Принцип его работы такой: хостер дает один или несколько виртуальных серверов, на них устанавливается специальное ПО, и сервер становится точкой Looking Glass. Все такие точки отображаются на единой карте. Таким образом, хостер получает сервис организации точек looking glass под ключ.

Леонид Сизов, генеральный директор проекта looking.house

Также сервис предоставляет возможность увидеть упрощенную версию скрипта по IP-адресу точки или настроить работу на поддомене хостера. Хостер может использовать этот скрипт для того, чтобы давать ссылку пользователям без указания стороннего сервиса или встроить его в виде фрейма на свой сайт.

Импортозамещение в системах управления инфраструктурой

Награду в номинации «Импортозамещение года в системах управления ИТ-инфраструктурой» получила компания «Геларм». Она разработала линейку продуктов для управления ИТ-инфраструктурой GIMS.

GIMS Automation обеспечивает управление обработкой информации. Она позволяет настраивать различные API для обмена между информационными системами компании, сценарии обработки информации, web-интерфейсы пользователей, параметры отказоустойчивости и балансировки нагрузки. С помощью системы инвентаризации оборудования, программного обеспечения и объектов инфраструктуры GIMS Inventory можно управлять физическими и логическими ресурсами.

Представители компании «Геларм»: Александр Соломаха, Юрий Дьяконов, Анатолий Сучалкин и генеральный директор компании Илья Ушанов

GIMS Monitoring — система мониторинга технической исправности ИТ-сервисов организации — отображает топологию, события и метрики производительности сервисов и дает возможность контролировать исполнение SLA. Все продукты внесены в реестр российского ПО.

Импортозамещение: Low-code платформа

Награду в номинации «Импортозамещение 2022: Low-code платформа года» получила платформа Manage.one. Управление проектами, распределенной командой, документооборот, отчетность и работа с клиентами — система позволяет автоматизировать до 95% процессов «из одного окна». Manage.one может заменить иностранное программное обеспечение в самых разных направлениях работы. Например, платформа позволит упорядочить работу с любыми активами, недвижимостью и закупками, систематизировать работу HR-отдела, организовать службу поддержки и управлять отделом продаж.

Кирилл Кондратенко, директор по развитию Manage.one

Manage.one можно разместить в облаке или на оборудовании. При разработке использованы технологии с открытым исходным кодом, которые работают под управлением ОС Linux и БД PostgreSQL. Платформа сертифицирована ФСТЭК и входит в реестр отечественного ПО.

Импортозамещение: интеграция приложений

Награду в номинации «Импортозамещение года в интеграции приложений» получила группа компаний «Юзтех» и ее продукт UseBus.

UseBus — российская шина данных, разработанная в 2021 г. UseBus служит центром взаимодействия всех информационных систем и обеспечивает быструю и гибкую интеграцию приложений с любыми платформами и экосистемами, как российскими, так и зарубежными.

Это масштабируемое и надежное решение, с разнообразными механизмами контроля и управления, предназначенное для управления жизненным циклом любого предприятия. Внедрение шины данных UseBus позволяет сэкономить трудозатраты и время на реализацию интеграций, а также снизить финансовые затраты на адаптацию бизнес-процессов к изменениям среды.

Павел Ерошкин, руководитель продукта «Корпоративная шина данных UseBus», ГК «Юзтех»

UseBus полностью соответствует всем требованиям к программным продуктам, входит в реестр российского ПО.

Импортозамещение: сервис для поиска аналогов иностранной продукции

Награду в номинации «Импортозамещение года: лучший сервис для поиска аналогов иностранной продукции» получила Электронная торговая площадка Газпромбанка (ЭТП ГПБ).

В марте 2022 года Электронная торговая площадка Газпромбанка совместно с Агентством по техническому развитию запустила для Министерства промышленности и торговли сервис импортозамещения. Это цифровая платформа для восстановления цепочек поставок, прерванных из-за санкций и логистической блокады. С помощью сервиса импортозамещения заказчики могут быстро найти необходимую продукцию от российского производителя взамен продукции зарубежного поставщика, покинувшего рынок. Кроме того, функции сервиса импортозамещения позволяют автоматически проверять поставщика и его продукцию на соответствие требованиям заказчика.