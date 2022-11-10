Лучшие проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

10.11.2022, 09:51 Мск

1 ноября 2022 г. при поддержке Минцифры России состоялся 15-й ежегодный CNews Forum 2022. В ходе мероприятия прошла 12-ая церемония награждения CNews Awards 2022. Награды получили лучшие российские разработчики цифровых продуктов и наиболее значимые проекты в сфере ИТ. Было вручено 17 наград.

Проект года по обеспечению межведомственного взаимодействия

Проектом года по обеспечению межведомственного взаимодействия стало внедрение электронных перевозочных документов Минтрансом и МВД России при поддержке компании «Программный Продукт». Опытная эксплуатация комплекса, объединяющего государственные информационные системы Минтранса и МВД России, информационные системы перевозчиков, мобильные рабочие места ДПС и Ространснадзора, началась 1 сентября 2022 г.

Теперь водители предъявляют электронные перевозочные документы. Время их проверки на дороге сотрудниками ДПС сократилось до 1 мин. В будущем комплекс позволит перевозчикам полностью отказаться от бумажных документов при взаимодействии с контролирующими ведомствами.

Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи, Дмитрий Скачков, директор Департамента цифрового развития Министерства транспорта России, Дмитрий Чурсин, заместитель генерального директора компании «Программный Продукт»

Low-code и интеграционная платформа — инструмент года для создания цифровых экосистем

Награду в номинации «Low-code и интеграционная платформа — инструмент года для создания цифровых экосистем» получил программный комплекс для ускоренного создания новых цифровых продуктов и экосистем Bercut.

Гибридная интеграционная платформа Bercut позволила Ростелекому самостоятельно комбинировать собственные продукты с предложениями 20-ти уже существующих партнеров. В дальнейшем с ее помощью можно неограниченно расширять экосистему. Платформа оптимизирует сроки и ресурсы, затраченные на вывод нового цифрового продукта, за счет легкости создания MVP, простого тестирования гипотез и применения удобных инструментов разработки. Объединение Low-code и pro-code в одном гибридном инструменте оптимизирует экспертное время на 30%.

Андрей Богданов, генеральный директор компании «НПФ Беркут»

ИТ-компания года

ИТ-компанией года была признана входящая в группу Т1 компания «Иннотех». Всего за два года с момента основания она превратилась в одного из лидеров финтех индустрии России. В 2021 г. ее выручка увеличилась в 7 раз.

В «Иннотехе» работает более 10 тыс. сотрудников, она представлена в 160 городах России. Компания является технологическим партнером банка ВТБ и других финансовых организаций России и СНГ. Растет число партнеров «Иннотех» на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Мало кто знает, что ее продукты используют более 15 миллионов человек.

Дмитрий Харитонов, генеральный директор группы «Иннотех»

Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS

Награду в номинации «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS» получила компания Cloud. Команда Cloud создала резервный ЦОД для страховой компании. В тестировании резервного ЦОД задействовали 190 виртуальных машин заказчика с 89 Тб дискового пространства. С момента отключения инфраструктуры в основном ЦОД и до включения всех виртуальных машин в резервном ЦОД прошло 4 часа.

Услуга аварийного восстановления ЦОД позволяет создавать и восстанавливать резервную площадку в случае катастрофы с помощью централизованного инструмента. Он гарантирует сохранность инфраструктуры с заданным RPO в случае реальной катастрофы.

Владимир Свиридов, лидер платформы Enterprise компании Cloud

Российские технологии: продукт года

Продуктом года на базе российских технологий стал офисный пакет «Р7-Офис». Это уже не первая победа в премии, – российский продукт третий год подряд становится победителем в разных номинациях.

Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с документами. В его состав входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.

В этом году спрос на российский офисный пакет «Р7-Офис» вырос почти на 700%, стартовали розничные продажи решения для пользователей и малого бизнеса в «М.Видео-Эльдорадо», Ozon. Добавлена возможность оплаты по подписке в личном кабинете. Подписано более 30 соглашений о сотрудничестве с российскими регионами, в рамках которых компания АО «Р7» безвозмездно передала «Р7-Офис» учебным заведениям регионов. Также было реализовано уже более 160 обновлений серверной, десктопной, облачной и мобильной версий. Кроме того, с 2019 года «Р7-Офис» входит в единый реестр российских программ.

Олег Жигалов, руководитель службы эксплуатации и технической поддержки информационных систем и пользователей и Виталий Шаев, директор центра компетенций «Р7-Офис»

Отечественная CRM-платформа года

Награду в номинации «Отечественная CRM-платформа года» получила разработанная компанией Т1 модульная платформа T1 CRM.

Модульная платформа Т1 CRM обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса. Она позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности.

Система построена на современном технологическом стеке и позволяет развивать функционал, избегая серьезных рисков для бизнеса. В ее основе — микросервисы под управлением системы оркестрации Kubernetes. Т1 CRM входит в реестр российского ПО.

Тимур Порошин, владелец продукта T1 CRM, группа T1

Цифровая безопасность

Партнером номинации «Цифровая безопасность» стала компания Газинформсервис. Победителя участники CNews Forum 2022 выбрали путем голосования. Им стал проект внедрения DLP-системы в Сбербанке.

Победителем в номинации «Цифровая безопасность» стал проект внедрения DLP-системы в Сбербанке

DLP-система Solar Dozor предназначена для предотвращения утечек информации, блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности. Специалисты Сбербанка при поддержке «РТК-Cолар» внедрили систему Solar Dozor. Проект был реализован за 12 месяцев и стал самым масштабным в финансовом секторе.

Система обеспечивает безопасность информационных активов всех подразделений банка на территории России и осуществляет мониторинг более 250 тыс. рабочих станций. Это крупнейшая инсталляция в Европе.

Роман Пустарнаков, директор департамента организации работ с заказчиками компании Газинформсервис, Алексей Кубарев, руководитель отдела развития бизнеса «РТК-Солар»

Корпоративная система для управления наукой

Корпорация Росатом стала победителем в номинации «Корпоративная система для управления наукой». Она одной из первых в России создала научную ERP-систему «Цифровая наука». С ее помощью можно планировать и оптимизировать ресурсы на научную деятельность.

Система собирает цифровой след научно-технических разработок, фиксирует уровень их технологической готовности, хранит документы, помогает управлять накопленными знаниями. «Цифровая наука» дает возможность оценить вклад исследований и исследователей в социальное и экономическое развитие и достижение национальных проектов.

Наталья Ильина, директор по управлению научно-техническими программами и проектами — директор Департамента научно-технических программ и проектов, владелец проекта «Комплекс цифровых сервисов «Цифровая наука», Евгений Абакумов, директор по информационным технологиям госкорпорации Росатом

Развитие интернет-банка: проект года

Победителем в номинации «Развитие интернет-банка: проект года» стал интернет-банк «ВТБ Бизнес», который разработан на омниканальной платформе. Сегодня им пользуются более 1 миллиона клиентов. Более 800 тысяч из них мигрировали на платформу из 5 различных приложений. Клиентам доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса.

Время рассмотрения заявок значительно сократилось благодаря применению технологий искусственного интеллекта. Клиенты получают персонализированное обслуживание на базе больших данных. 74% обращений обрабатываются чат-ботом автоматически.

Цифровизация банковской отрасли: решение года

Награду «Цифровизация банковской отрасли: решение года» получила разработанная компанией «Иннотех» цифровая банковская платформа — решение для развития цифровых каналов взаимодействия с клиентами. Платформа позволяет повысить качество обслуживания клиентов при действительно низких затратах и без необходимости перестраивать весь ИТ-ландшафт.

Открытость платформы обеспечивает полную совместимость с любым типом ИТ-инфраструктуры. С помощью цифровой банковской платформы банки могут добавлять новые продукты и услуги для розничных и бизнес-клиентов в считанные дни.

Дмитрий Харитонов, генеральный директор группы «Иннотех»

ИТ-проект для управления рисками

Лучший ИТ-проект для управления рисками был реализован «Рамакс груп». Благодаря применению технологий Data Governance и Data Quality при оценке кредитных рисков в банке «Дом.рф» было создано единое пространство информации о данных.

Это позволило снизить затраты на техническую поддержку, использование и хранение данных, подготовку отчетов, сократить ущерб от инцидентов, повысить скорость и качество принятия управленческих решений, снизить риски несоблюдения законодательства и повысить информационную безопасность. Подготовлено технологическое решение для цифровой трансформации банка.

Олег Щепалин, директор по информационным технологиям «Дом.РФ»

Скоринг-решение года

Победителем в номинации «Скоринг-решение года» стал голосовой скоринг VS Robotics, который помогает определять правдивость ответов при общении с клиентами, корректировать напряженный диалог, достоверно оценивать психологическое состояние собеседника, вычислять паттерны лжи и неуверенности, предсказывать вероятность жалоб и отказов в режиме онлайн.

По данным компании, благодаря VS Robotics качество скоринговой оценки возрастает не менее, чем на 10%, а затраты на телефонный обзвон при использовании робота сокращаются в 4 раза.

Дмитрий Теплицкий, компания VS Robotics

ИИ-проект года на рынке недвижимости

ИИ-проектом года на рынке недвижимости стало использование разработанного компанией VK цифрового сервиса для застройщиков. С помощью этого сервиса на базе искусственного интеллекта можно автоматически рассчитать оптимальную квартирографию жилого комплекса и рекомендуемые цены.



Алгоритмы сервиса анализируют данные о спросе и предложении на жилые объекты, цены и темпы продаж квартир в похожих комплексах. Модели учитывают информацию о социальной и транспортной инфраструктуре района. По данным тестов, точность прогнозирования стоимости квартир в среднем составила 91%.

Дмитрий Ивницкий, руководитель направления сервисов лидогенерации и исследований VK, Божена Тихонова, руководитель интегрированных проектов VK, и Дмитрий Королев, директор интегрированных проектов VK

АТС: технологический прорыв года

Технологическим прорывом года была признана гибридная АТС Mango Office. Это комплексное решение, которое объединяет в себе безопасность традиционной АТС и быструю масштабируемость виртуальной. Управление потоками данных осуществляется на стороне провайдера, а хранение и обработка конфиденциальной информации остается на локальном сервере заказчика. Это принципиально новый подход, открывающий крупному бизнесу возможность создавать корпоративные коммуникации нового поколения. Решение помогает заказчикам сохранять гибкость и масштабируемость, открывая доступ к широкому функционалу и возможностям интеграций облачных решений.

Николай Бабкин, руководитель отдела управления продуктами Mango Office

Цифровая трансформация как сервис: продукт года

Награду CNews Awards 2022 получил продукт «Цифровая трансформация как сервис», который предлагает использовать опыт Сбера по цифровой трансформации и созданию платформ. Заказчики проходят обучение в СберУниверситете, получают помощь в разработке бизнес-требований, технического задания, прототипов решений, поддержку в ходе интеграции финансовых и нефинансовых сервисов. Проект реализуется совместной командой специалистов Сбера и клиента. Это действительно новый подход на российском рынке.

Дмитрий Трофимов, управляющий директор Сбербанка

Цифровое решение года для контроля качества в промышленности

Победителем в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» стало решение Inspector, экосистемы Isource - цифровой продукт для проактивного управления качеством материалов и оборудования. Inspector позволяет проводить выездные и удаленные проверки производства.

Единый цифровой контур для заказчика, поставщика и инспектора позволяет мгновенно обмениваться информацией, быстро принимать решения и вносить корректировки. Онлайн-трансляции ключевых этапов сводят вероятность брака к минимуму. Также Inspector помогает выстроить надежные цепи поставок с помощью технического аудита: эксперты проверят производство на строгое соответствие техническим требованиям и заявленным мощностям и присвоят статус в рейтинге поставщиков.

Ильяс Хуснутдинов, руководитель по развитию продукта Inspector Isource

Импортозамещение RPA

ЦТР «Некст» и Магнитогорский металлургический комбинат получили награду в номинации «Импортозамещение RPA».

На Магнитогорском металлургическом комбинате роботизировано более 250 бизнес-функций — от подготовки справок до непрерывных стратегических процессов. В марте 2022 года без остановки текущей деятельности по развитию RPA началась миграция всех роботизированных бизнес-процессов и инфраструктуры на программное обеспечение отечественного производства. В проекте принимают участие 14 подразделений компании.

Развернута инфраструктура новой платформы, произведена ее интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой предприятия. Разработан и налажен конвейер миграции роботов на российскую платформу. Новые роботы разрабатываются на новой платформе.