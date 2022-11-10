1 ноября 2022 г. при поддержке Минцифры России состоялся 15-й ежегодный CNews Forum 2022. В ходе мероприятия прошла 12-ая церемония награждения CNews Awards 2022. Награды получили лучшие российские разработчики цифровых продуктов и наиболее значимые проекты в сфере ИТ. Было вручено 17 наград.
Проектом года по обеспечению межведомственного взаимодействия стало внедрение электронных перевозочных документов Минтрансом и МВД России при поддержке компании «Программный Продукт». Опытная эксплуатация комплекса, объединяющего государственные информационные системы Минтранса и МВД России, информационные системы перевозчиков, мобильные рабочие места ДПС и Ространснадзора, началась 1 сентября 2022 г.
Теперь водители предъявляют электронные перевозочные документы. Время их проверки на дороге сотрудниками ДПС сократилось до 1 мин. В будущем комплекс позволит перевозчикам полностью отказаться от бумажных документов при взаимодействии с контролирующими ведомствами.
Награду в номинации «Low-code и интеграционная платформа — инструмент года для создания цифровых экосистем» получил программный комплекс для ускоренного создания новых цифровых продуктов и экосистем Bercut.
Гибридная интеграционная платформа Bercut позволила Ростелекому самостоятельно комбинировать собственные продукты с предложениями 20-ти уже существующих партнеров. В дальнейшем с ее помощью можно неограниченно расширять экосистему. Платформа оптимизирует сроки и ресурсы, затраченные на вывод нового цифрового продукта, за счет легкости создания MVP, простого тестирования гипотез и применения удобных инструментов разработки. Объединение Low-code и pro-code в одном гибридном инструменте оптимизирует экспертное время на 30%.
ИТ-компанией года была признана входящая в группу Т1 компания «Иннотех». Всего за два года с момента основания она превратилась в одного из лидеров финтех индустрии России. В 2021 г. ее выручка увеличилась в 7 раз.
В «Иннотехе» работает более 10 тыс. сотрудников, она представлена в 160 городах России. Компания является технологическим партнером банка ВТБ и других финансовых организаций России и СНГ. Растет число партнеров «Иннотех» на Ближнем Востоке, в Африке и Юго-Восточной Азии. Мало кто знает, что ее продукты используют более 15 миллионов человек.
Награду в номинации «Решение года по обеспечению резервного копирования и DR на базе IaaS» получила компания Cloud. Команда Cloud создала резервный ЦОД для страховой компании. В тестировании резервного ЦОД задействовали 190 виртуальных машин заказчика с 89 Тб дискового пространства. С момента отключения инфраструктуры в основном ЦОД и до включения всех виртуальных машин в резервном ЦОД прошло 4 часа.
Услуга аварийного восстановления ЦОД позволяет создавать и восстанавливать резервную площадку в случае катастрофы с помощью централизованного инструмента. Он гарантирует сохранность инфраструктуры с заданным RPO в случае реальной катастрофы.
Продуктом года на базе российских технологий стал офисный пакет «Р7-Офис». Это уже не первая победа в премии, – российский продукт третий год подряд становится победителем в разных номинациях.
Российский офисный пакет «Р7-Офис» — это кроссплатформенный пакет приложений для совместной работы с документами. В его состав входят редакторы текстов, таблиц и презентаций, планировщик, почта, платформа для создания корпоративной соцсети, СRM, видеоконференцсвязь и корпоративный мессенджер.
В этом году спрос на российский офисный пакет «Р7-Офис» вырос почти на 700%, стартовали розничные продажи решения для пользователей и малого бизнеса в «М.Видео-Эльдорадо», Ozon. Добавлена возможность оплаты по подписке в личном кабинете. Подписано более 30 соглашений о сотрудничестве с российскими регионами, в рамках которых компания АО «Р7» безвозмездно передала «Р7-Офис» учебным заведениям регионов. Также было реализовано уже более 160 обновлений серверной, десктопной, облачной и мобильной версий. Кроме того, с 2019 года «Р7-Офис» входит в единый реестр российских программ.
Награду в номинации «Отечественная CRM-платформа года» получила разработанная компанией Т1 модульная платформа T1 CRM.
Модульная платформа Т1 CRM обеспечивает гибкую автоматизацию ключевых бизнес-процессов: B2B и B2C-продаж, маркетинга, клиентского сервиса. Она позволяет работать с финансовыми показателями компании для формирования управленческой отчетности.
Система построена на современном технологическом стеке и позволяет развивать функционал, избегая серьезных рисков для бизнеса. В ее основе — микросервисы под управлением системы оркестрации Kubernetes. Т1 CRM входит в реестр российского ПО.
Партнером номинации «Цифровая безопасность» стала компания Газинформсервис. Победителя участники CNews Forum 2022 выбрали путем голосования. Им стал проект внедрения DLP-системы в Сбербанке.
DLP-система Solar Dozor предназначена для предотвращения утечек информации, блокирует передачу конфиденциальных документов, помогает выявлять признаки корпоративного мошенничества, позволяет заниматься профилактикой инцидентов безопасности. Специалисты Сбербанка при поддержке «РТК-Cолар» внедрили систему Solar Dozor. Проект был реализован за 12 месяцев и стал самым масштабным в финансовом секторе.
Система обеспечивает безопасность информационных активов всех подразделений банка на территории России и осуществляет мониторинг более 250 тыс. рабочих станций. Это крупнейшая инсталляция в Европе.
Корпорация Росатом стала победителем в номинации «Корпоративная система для управления наукой». Она одной из первых в России создала научную ERP-систему «Цифровая наука». С ее помощью можно планировать и оптимизировать ресурсы на научную деятельность.
Система собирает цифровой след научно-технических разработок, фиксирует уровень их технологической готовности, хранит документы, помогает управлять накопленными знаниями. «Цифровая наука» дает возможность оценить вклад исследований и исследователей в социальное и экономическое развитие и достижение национальных проектов.
Победителем в номинации «Развитие интернет-банка: проект года» стал интернет-банк «ВТБ Бизнес», который разработан на омниканальной платформе. Сегодня им пользуются более 1 миллиона клиентов. Более 800 тысяч из них мигрировали на платформу из 5 различных приложений. Клиентам доступно онлайн более 50 банковских и небанковских продуктов для бизнеса.
Время рассмотрения заявок значительно сократилось благодаря применению технологий искусственного интеллекта. Клиенты получают персонализированное обслуживание на базе больших данных. 74% обращений обрабатываются чат-ботом автоматически.
Награду «Цифровизация банковской отрасли: решение года» получила разработанная компанией «Иннотех» цифровая банковская платформа — решение для развития цифровых каналов взаимодействия с клиентами. Платформа позволяет повысить качество обслуживания клиентов при действительно низких затратах и без необходимости перестраивать весь ИТ-ландшафт.
Открытость платформы обеспечивает полную совместимость с любым типом ИТ-инфраструктуры. С помощью цифровой банковской платформы банки могут добавлять новые продукты и услуги для розничных и бизнес-клиентов в считанные дни.
Лучший ИТ-проект для управления рисками был реализован «Рамакс груп». Благодаря применению технологий Data Governance и Data Quality при оценке кредитных рисков в банке «Дом.рф» было создано единое пространство информации о данных.
Это позволило снизить затраты на техническую поддержку, использование и хранение данных, подготовку отчетов, сократить ущерб от инцидентов, повысить скорость и качество принятия управленческих решений, снизить риски несоблюдения законодательства и повысить информационную безопасность. Подготовлено технологическое решение для цифровой трансформации банка.
Победителем в номинации «Скоринг-решение года» стал голосовой скоринг VS Robotics, который помогает определять правдивость ответов при общении с клиентами, корректировать напряженный диалог, достоверно оценивать психологическое состояние собеседника, вычислять паттерны лжи и неуверенности, предсказывать вероятность жалоб и отказов в режиме онлайн.
По данным компании, благодаря VS Robotics качество скоринговой оценки возрастает не менее, чем на 10%, а затраты на телефонный обзвон при использовании робота сокращаются в 4 раза.
ИИ-проектом года на рынке недвижимости стало использование разработанного компанией VK цифрового сервиса для застройщиков. С помощью этого сервиса на базе искусственного интеллекта можно автоматически рассчитать оптимальную квартирографию жилого комплекса и рекомендуемые цены.
Алгоритмы сервиса анализируют данные о спросе и предложении на жилые объекты, цены и темпы продаж квартир в похожих комплексах. Модели учитывают информацию о социальной и транспортной инфраструктуре района. По данным тестов, точность прогнозирования стоимости квартир в среднем составила 91%.
Технологическим прорывом года была признана гибридная АТС Mango Office. Это комплексное решение, которое объединяет в себе безопасность традиционной АТС и быструю масштабируемость виртуальной. Управление потоками данных осуществляется на стороне провайдера, а хранение и обработка конфиденциальной информации остается на локальном сервере заказчика. Это принципиально новый подход, открывающий крупному бизнесу возможность создавать корпоративные коммуникации нового поколения. Решение помогает заказчикам сохранять гибкость и масштабируемость, открывая доступ к широкому функционалу и возможностям интеграций облачных решений.
Награду CNews Awards 2022 получил продукт «Цифровая трансформация как сервис», который предлагает использовать опыт Сбера по цифровой трансформации и созданию платформ. Заказчики проходят обучение в СберУниверситете, получают помощь в разработке бизнес-требований, технического задания, прототипов решений, поддержку в ходе интеграции финансовых и нефинансовых сервисов. Проект реализуется совместной командой специалистов Сбера и клиента. Это действительно новый подход на российском рынке.
Победителем в номинации «Цифровое решение года для контроля качества в промышленности» стало решение Inspector, экосистемы Isource - цифровой продукт для проактивного управления качеством материалов и оборудования. Inspector позволяет проводить выездные и удаленные проверки производства.
Единый цифровой контур для заказчика, поставщика и инспектора позволяет мгновенно обмениваться информацией, быстро принимать решения и вносить корректировки. Онлайн-трансляции ключевых этапов сводят вероятность брака к минимуму. Также Inspector помогает выстроить надежные цепи поставок с помощью технического аудита: эксперты проверят производство на строгое соответствие техническим требованиям и заявленным мощностям и присвоят статус в рейтинге поставщиков.
ЦТР «Некст» и Магнитогорский металлургический комбинат получили награду в номинации «Импортозамещение RPA».
На Магнитогорском металлургическом комбинате роботизировано более 250 бизнес-функций — от подготовки справок до непрерывных стратегических процессов. В марте 2022 года без остановки текущей деятельности по развитию RPA началась миграция всех роботизированных бизнес-процессов и инфраструктуры на программное обеспечение отечественного производства. В проекте принимают участие 14 подразделений компании.
Развернута инфраструктура новой платформы, произведена ее интеграция с существующей ИТ-инфраструктурой предприятия. Разработан и налажен конвейер миграции роботов на российскую платформу. Новые роботы разрабатываются на новой платформе.