Как оптимизировать ИТ-инфрасруктуру в новых условиях

28.03.2023, 15:23 Мск

Сложности с приобретением нового оборудования и ПО, необходимость импортозамещения заставляют искать дополнительные возможности оптимизации ИТ-инфраструктуры и сокращения затрат на ее функционирование. О том, как решают эти задачи в самых разных организациях, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023».

Облака vs собственная инфраструктура

В феврале 2023 г. Market.CNews сравнил затраты на полную стоимость владения собственной инфраструктурой и IaaS. Также опубликован рейтинг провайдеров по уровню цен на облачные ресурсы. В ходе исследования аналитики CNews сравнили затраты на собственное оборудование в арендованных стойках Colocation и облачные ресурсы IaaS, рассказал Юрий Хомутский, директор ИТ-маркетплейса Market.CNews. Как выяснилось, для 1-5 серверов всегда выгоднее использовать облако. Для 20 серверов облако выгоднее на горизонте 5 лет. При этом оптимизация затрат имеет очень большое значение, особенно в небольших проектах.

Владислав Нефедов, руководитель направления стратегических проектов Selectel, рассказал, как ЦОДы решают вопросы развития инфраструктуры в новой реальности. В марте 2022 г. Selectel столкнулся с невозможностью заказать стойки ПДУ. Поиск аналогов показал, что они несовместимы с продукцией вендоров.

После ухода с российского рынка иностранных производителей серверов возникла проблема с организацией технической поддержки, однако компании удалось ее решить. В этом сегменте предлагаются отечественные решения Aquarius, Depo, «Ядро». На рынке сетевого оборудования остались D-Link, TP-Link, отчасти Huawei и российские вендоры «Элтекс», Q-Tech, RDP.

Из чего формируется стоимость параллельного импорта

Источник: Selectel, 2023

Однако производство российской техники зависит от поставок западных чипов. Пока российский бизнес живет за счет параллельного импорта — ведь его доля на мировом рынке невелика. При этом цена на оборудование, поставляемое по параллельному импорту, выросла примерно в 2 раза. А стоимость его ремонта увеличилась в 4 раза, потому что он производится за пределами России, и на это время необходимо приобретать замену.

Владислав Нефедов рекомендовал в текущей обстановке делегировать риски по дефициту оборудования и ПО ЦОДам, переходя на пользование их услугами.

Как оптимизировать расходы

Цифровая трансформация в Военторге началась год назад. На тот момент в компании использовалось множество собственных продуктов. Было принято решение сделать ИТ не просто обслуживающим подразделением, а перейти к управлению компанией на основе данных, рассказал Анатолий Едренкин, замгендиректора по цифровой трансформации Военторга. Главным приоритетом стало объединение всех ИТ-ресурсов холдинга на единой платформе.

Это потребовало существенного расширения ИТ-инфраструктуры. Просчитав все плюсы и минусы, Военторг решил, что ее основой останется собственный ЦОД, а расширение будет происходить за счет облачных ресурсов. Сейчас компания создает корпоративное хранилище данных, занимается заменой бизнес-приложений. В процессе тестирования BI-система и ITSM. Для управления ИТ-ресурсами выбрана федеративная модель. По мнению Анатолия Едренкина, федеративное управление не подавляет инициативу с мест, а делает ее управляемой, реализующей согласованные, интегрируемые решения.

Павел Босенко, начальник управления ИТ Росморпорта, рассказал о том, какие работы по оптимизации ИТ-инфраструктуры происходят в его организации. Служебные и вспомогательные сервисы и системы переносятся на сервера под управлением отечественных операционных систем. Также на отечественные ОС переносятся АРМы пользователей. Решение Commvault будет заменено на отечественный «Кибер Бэкап», в организации появятся отечественные портальные решения для пользователей.

Как найти баланс между капитальными, операционными затратами и сроком реорганизации ИТ-инфраструктуры

Источник: Росморпорт, 2023

Поскольку Росморпорт — государственная организация, у нее есть ограничения по использованию облаков. «Прорабатывая возможные варианты применения облачных платформ и решений, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальный вариант для нас — это собственные технологические площадки и ресурсы», — говорит Павел Босенко.

«В последнее время компании сконцентрировались на импортозамещении, в первую очередь потому, что многие привычные иностранные продукты стали недоступны, — говорит Станислав Тульчинский, директор по ИТ банка «Зенит». — На рынке представлено множество решений, но большинство из них недостаточно зрелые. Кроме того, отсутствуют компетенции по их внедрению и обслуживанию». В качестве примера он привел MS Teams — в ее создание Microsoft инвестировал 15 лет, а российские разработки совсем молодые.

Средства коллективной работы

Источник: банк «Зенит», 2023

Полноценную замену MS Teams найти невозможно. Приходится собирать решение по частям. Но для того, чтобы добиться успеха, надо найти заказчика, который имеет сильные позиции, работать с пользователями, просвещая и убеждая, предварительно рассмотреть множество вариантов. Станислав Тульчинский призвал не искать 100%-тную замену всему функционалу, а внимательно посмотреть на уже имеющийся стек технологий, сервисов, компетенций персонала и процессов.

«Стек технологий, на которых строилась инфраструктура МКБ, позволил пройти сложные времена практически без потерь», — рассказал Игорь Попов, руководитель направления департамента ИТ-обеспечения МКБ. Сейчас в банке ведется постоянный мониторинг инфраструктуры и сервисов: инженерных систем, сетевого оборудования, каналов связи, телефонии, речевых сервисов, банкоматов и терминалов.

В планах окончание внедрения OpManager, пилотирование «зонтичного мониторинга», интеграция с Ansible и CMDB, анализ и визуализация клиентского пути, автоматизация процессов.

Николай Галкин, директор по ИТ Tablogix, рассказал о внедрении IoT в компании. Tablogix — логистический оператор, в числе его клиентов крупные фармацевтические компании, для которых очень важно соблюдение условий хранения и транспортировки их продукции.

В 2019 г. компания начала устанавливать IoT датчики на пилотной площадке в Одинцово. В концу 2020 г. решение было тиражировано на все площадки компании. А в 2021 г. все клиенты получили возможность через личный кабинет контролировать температуру хранения своей продукции в режиме онлайн.

Юрий Хомутский, директор ИТ-маркетплейса Market.CNews: На больших масштабах окупаемость облаков выходит на плато примерно через 3,5 года Владислав Нефедов, руководитель направления стратегических проектов Selectel: Цена на оборудование, поставляемое по параллельному импорту, выросла примерно в 2 раза Анатолий Едренкин, замгендиректора по цифровой трансформации Военторга: Главным приоритетом стало объединение всех ИТ-ресурсов холдинга на единой платформе Павел Босенко, начальник управления ИТ Росморпорта: Прорабатывая возможные варианты применения облачных платформ и решений, мы пришли к выводу, что наиболее оптимальный вариант для нас — это собственные технологические площадки и ресурсы Станислав Тульчинский, директор по ИТ банка «Зенит»: На рынке представлено множество отечественных решений, но большинство из них недостаточно зрелые Игорь Попов, руководитель направления департамента ИТ-обеспечения МКБ: Стек технологий, на которых строилась инфраструктура МКБ, позволил пройти сложные времена практически без потерь Николай Галкин, директор по ИТ Tablogix: Не надо бояться того, что сейчас происходит, и впадать в уныние — ищите новые возможности Руслан Ахмедов, директор департамента развития аналитики «Маркетинг и клиентские данные» X5 Group: В прошлом году все резко изменилось — решение для организации хранилища данных осталось без вендорской поддержки, начались технические проблемы с CRM Андрей Минаев, руководитель направления ИБ FuelUp: Чтобы сохранить безопасность на том же уровне, необходимо разумно ограничить свободу в облаках и добавить контроля Юрий Хомутский, директор ИТ-маркетплейса Market.CNews: На больших масштабах окупаемость облаков выходит на плато примерно через 3,5 года участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация цифровой инфраструктуры 2023»

Решение было реализовано на базе AWS. Однако в 2022 г. пришлось собирать его заново. «Не надо бояться того, что сейчас происходит, и впадать в уныние — ищите новые возможности», — говорит Николай Галкин. В 2023 г. аналогичным образом можно будет контролировать подачу тепла и электроэнергии, а также работу ДГУ.

Для формирования аналитики в X5 Group использовались решения европейских компаний — это самая большая инсталляция консолидации бизнес-информации в России и самая нагруженная система лояльности в России. Все они были настроены под потребности компании. В прошлом году все резко изменилось — решение для организации хранилища данных осталось без вендорской поддержки, начались технические проблемы с CRM, рассказал Руслан Ахмедов, директор департамента развития аналитики «Маркетинг и клиентские данные» X5 Group.

Последствия отключения иностранных сервисов

Источник: X5 Group, 2023

За 9 месяцев компании удалось перенести необходимые для формирования аналитики данные в ClickHouse. Сегодня сотрудникам доступно более 30 Тб данных. Более 70 млн клиентов X5, владеющих картами лояльности, могут просматривать данные о покупках в личном кабинете. Восстановлен ранее утерянный функционал «История покупок» в мобильных приложениях «Пятерочка» и «Мой Перекресток». Для внешних пользователей в конце 2022 г. реализован сервис «Итоги года». На сайте x5club.ru пользователи могут централизованно видеть информацию о своих тратах в магазинах X5Group.

В классической on-prem инфраструктуре, сотрудники, отвечающие за нее, развертывают и поддерживают большое количество систем. При размещении инфраструктуры в облаке, самую сложную работу выполняет облачный провайдер, говорит Андрей Минаев, руководитель направления ИБ FuelUp.

Компании Cloud и «Технологии доверия» провели исследование российского рынка облачных технологий. Как выяснилось, ускорение time-to-market часто достигается повышением свободы в инфраструктуре для отделов разработки и приложений. Андрей Минаев напомнил, что уровень безопасности зависит от соотношения свободы, ограничений и контроля. А значит, чтобы сохранить безопасность на том же уровне, необходимо разумно ограничить свободу в облаках и добавить контроля.