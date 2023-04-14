Как санкции влияют на ход цифровизации российской промышленности

18.04.2023, 15:22 Мск

До самого последнего времени цифровая трансформация российской промышленности активно развивалась. В этой отрасли использовалось достаточно много иностранных решений. После ухода из России западных вендоров выяснилось, что систем управления производством, жизненным циклом продуктов от отечественных производителей не так много, и их зрелость оставляет желать лучшего. О том, как промышленные предприятия решают эту проблему, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация промышленности 2023».

Чем заменить иностранные решения

Производительность труда и эффективность современного предприятия неразрывно связаны с уровнем его цифровизации. Однако сегодня внедрению цифровых технологий мешают санкции — компании не только не могут внедрять многие популярные ранее решения, но и вынуждены отказываться от уже используемых в пользу независимых аналогов. По словам Юрия Хомутского, директора проекта Market.CNews, сложнее всего заменить системы управления производством SAP, MES, системы управления жизненным циклом продуктов PLM, PDM, ВКС (заказчики говорят об отсутствии на рынке полноценных аналогов MS Teams), операционные системы и средства виртуализации. При выборе аналогов Юрий Хомутский предложил воспользоваться результатами исследований CNews — рейтингом операционных систем и корпоративных мессенджеров.

Группа компаний Т1 предлагает промышленным предприятиям полный спектр решений от АСУТП до аналитики данных. Системы для решения задач подготовки и принятия решений предлагает входящая в группу компания «Дататех». Исследование данных помогает повысить качество продукции путем использования инструментов интерпретации моделей машинного обучения, эффективность производственных процессов за счет использования средств видеоаналитики и маржинальность производства благодаря машинному обучению в задачах имитационного моделирования, говорит Владислав Глазунов, главный аналитик данных «Дататех». Однако все описанные модели только анализируют данные, но не способны подсказать, что делать в случае возникновения неприятностей.

«Дататех» предлагает технологии поддержки принятия решений. В качестве примера Владислав Глазунов привел кейс, реализованный компанией в крупном нефтехимическом холдинге. Он, в том числе, производит биаксиально-ориентированную полипропиленовую пленку (БОПП). При намотке она часто рвется. Чтобы понять, в чем причина, было проанализировано множество параметров: состав сырья, температура изготовления пленки и т.д. В результате их корректировки удалось сократить обрывность пленки в два раза.

Но для реализации такого сценария необходимо иметь достаточное количество данных, а они есть не у всех. Владислав Глазунов предложил использовать для сбора данных видеоаналитику, т.е. извлекать их непосредственно в процессе работы. При этом современные технологии дают возможность работать с изображениями низкого разрешения.

Дорожная карта внедрения имитационного моделирования

Еще один способ организовать работу при недостатке данных — имитационное моделирование, говорит Сергей Громов, руководитель отдела аналитики данных «Дататех». Он привел примеры использования дискретно-событийного подхода при создании модели участка крупногабаритного литья, агенто-ориентированного подхода для выработки рекомендаций релевантного действия онлайн и рассказал о том, как внедрить имитационное моделирование.

Группа компаний «Финвал» тоже предлагает полный спектр решений для цифровизации промышленности. По словам Павла Фролова, коммерческого директора «Финвал-Инжиниринг», все более востребованы становятся системы на базе искусственного интеллекта. В списке причин — рост числа цифровых точек сбора данных, появление новых технологий связи и мест хранения накопленных данных. Инфраструктура базовой автоматизации и видеокамер уже внедрена, развивается сквозная интеграция систем на всех уровнях. Промышленные предприятия стремятся использовать инновации, создавать «цифровых двойников», обеспечивать безопасность сотрудников и производства.

Компетенции «Финвал-Инжиниринг»

Для контроля качества на производстве с помощью технологий ИИ компания предлагает решение MVision. Павел Фролов привел примеры использования MVision для анализа материала на перематывающем станке, изделий на производственной линии, маркировки и положения электронных компонентов, выявления отклонения изделия по форме и размеру, а также царапин, трещин на нем и многое другое.

Использование технологии ИИ позволяет снизить количество брака на производстве. «Человек правильно оценивает качество в 70-75% случаев. Система на основе ИИ определяет качество изделия с точностью от 99%», — говорит Павел Фролов.

Для управления инвестиционно-строительными проектами промышленных объектов до сих пор используется Excel и WhatsApp. При этом срывы сроков строительства ведут к значительным дополнительным расходам, говорит Евгений Юревич, управляющий партнер Project Point. Он предложил использовать единое решение по управлению строительством промышленных объектов.

Трансформация взаимодействия участников инвестиционно-строительных проектов промышленного и гражданского назначения

Источник: Project Point, 2023

По словам Евгения Юревича, опыт заказчиков Project Point показывает, что система позволяет сократить сроки согласования технических и проектных документов на 35%, а общее сокращение сроков строительства достигает 3%. У сотрудников еженедельно высвобождается до 5 рабочих часов. Использовать Project Point надо с момента начала проектирования объекта.

«Прогресс» — российская компания – вендор решений PSI Metals. Фактически, компания разработала собственный форк продукта PSI Metals, говорит Сергей Котеленко, технический директор компании «Прогресс». Сейчас решение переносится на Open Source платформу. Главная цель — создать комплексное решение для управления производством.

Портфель решений и услуг для металлургии

Источник: Прогресс, 2023

Процесс входа в комплексную систему очень сложный. Изделие может создаваться на нескольких производственных площадках, и для получения целостной картины их надо объединить между собой. Для этого была выстроена система управления портфелем заказов, объединяющая все площадки. В процесс планирования производства используются прогнозные показатели, квоты, реальные заказы. Расчет нагрузки ведется по всем площадкам и имеющимся у них мощностям.

Мария Бартенева, генеральный директор «Скайфолл Лабс», напомнила о необходимости обеспечения отказоустойчивости цифровых решений. «Важно, чтобы используемые решения работали безотказно, но случаев сбоя становится все больше», — говорит она. Чтобы повысить надежность, надо использовать компоненты ведущих производителей, обеспечивать резервирование и автоматическое восстановление, разработать и, самое главное, применять DRP-план.

Проблема заключается в том, что ведущие производители оборудования и ПО ушли из России, а российские производители сосредоточились на развитии функционала своих продуктов. Статистики по отказоустойчивости их решений пока нет. В списке наиболее частых причин сбоев отсутствие места на сервере, некорректное переключение кластера, сетевые, аппаратные или программные сбои.

Сбор данных в SkyV ITAM

Мария Бартенева рекомендовала предпринять несколько шагов по обеспечению отказоустойчивости: приоритезировать ИТ-сервисы по критичности для бизнеса, организовать сбор сведений и построение полной СРМ для критичных сервисов, внедрить систему мониторинга критичных сервисов, включая интеграцию с службами поддержки, и ввести в действие процедуру актуализации и развития процессов. Она предложила использовать для этого решение SkyV ITAM.

Как организовать цифровую трансформацию

«Обсуждая цифровизацию, обычно говорят о технологиях и совершенно забывают об управлении этим процессом», — начал свое выступление Юрий Прохоров, вице-президент «Автотор Холдинг». По его мнению, прежде чем начать цифровую трансформацию, надо договориться, что под этим понимается. Важно разбить цифровую трансформацию на отдельные проекты и понять, как надо будет изменить бизнес-процессы, оргструктуру и корпоративную культуру. И, конечно, просчитать результативность и эффективность каждого внедряемого решения.

Юрий Прохоров подробно остановился на том, как управлять проектами. «Надо договариваться с менеджментом о том, что на этапе анализа и выбора часть проектов может быть отклонена по причине неэффективности», — посоветовал он. Для эффективного решения задач цифровизации необходимо сформировать три уровня управления проектами. Первый уровень — Управляющий комитет цифровой трансформации, который отвечает за утверждение старта ключевых проектов, установку приоритетов по программам развития и утверждение решений, выделение ресурсов, контроль. Второй уровень — секции Управляющего комитета, занимающиеся подготовкой стратегических решений, утверждением перехода проектов с фазы на фазу, стартом небольших проектов и поддержкой проектных команд. И третий уровень — это проектные команды.

Юрий Мышинский, председатель совета Ассоциации цифровой трансформации, рассказал, какую помощь в цифровизации может оказать промышленным предприятиям ассоциация. В его понимании, цифровая трансформация — это продолжение «бережливого производства». Ассоциация активно занимается просвещением, помогает оценить эффективность цифровой трансформации и получить государственную поддержку на реализацию проекта. Юрий Мышинский предложил ИТ-компаниям присоединяться к ассоциации и участвовать в проектах.