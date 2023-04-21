Государство не намерено отказываться от поддержки цифровых проектов и стимулирования ИТ-компаний. Уже обсуждаются новые льготы для отечественных разработчиков. Главной целью ближайших лет остается обеспечение цифрового суверенитета. Как этого добиться, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация в госсекторе 2023».
Господдержка цифровизации
Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития России на ближайшие годы. И государство прилагает серьезные усилия для его поддержки. В Минцифры России созданы департаменты, которые фактически в ручном режиме отслеживают ход цифровизации и импортозамещения и предлагают меры стимулирования. В настоящее время в ГосДуме обсуждается возможность предоставления новых льгот для разработчиков отечественного программного обеспечения. «Например, разработчики не торопятся получать государственное финансирование, потому что непонятно, что будет, если они не смогут выполнить проект в срок. Надо четко прописать, какую ответственность будет нести компания в случае несоблюдения условий контракта», — говорит Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.
Важным направлением он считает создание в России собственной Силиконовой долины. Пример Сколково оказался не слишком удачным — многие его резиденты уехали за границу и теперь развивают бизнес там. По мнению Андрея Свинцова, надо искать другие подходы к развитию инноваций, в частности, использовать опыт Китая. Сейчас прорабатывается идея создания ИТ-кластера в Сочи. Планируется, что крупные госкомпании будут размещать там заказы на создание технологических решений, и это станет стимулом для возвращения в Россию инновационных ИТ-компаний.
Продолжил тему государственной поддержки создания отечественного ПО Евгений Хасин, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он напомнил, что в прошлом году российским разработчикам ограничили доступ к репозиториям открытого ПО, например, к GitHub. Кроме того, в связи с утечкой кадров за границу остро встал вопрос о преемственности в сфере создания отечественных решений.
Минцифры инициировало запуск отечественного репозитория ПО. 29 марта 2023 г. были утверждены рекомендации по обеспечению его информационной безопасности. При этом авторы рекомендаций стремились соблюсти баланс между безопасностью и возможностью доступа к репозиторию. «Репозиторий не может быть изолирован — в его развитии должно участвовать и мировое ИТ-сообщество», — говорит Евгений Хасин. В рекомендациях прописаны требования к оператору репозитория для осуществления непрерывного ИБ-контроля. Кроме того, предполагается, что он будет предлагать пользователям всевозможные сервисы.
Российские разработчики госсектору
Органы государственной власти постоянно обмениваются информацией для принятия управленческих решений. Часто для этого используются разные информационные системы, в том числе западных производителей. Использование западного ПО противоречит требованиям 152-ФЗ и 149-ФЗ, влечет за собой невозможность оплаты продляемых контрактов, сложности с технической поддержкой. В таких решениях, как правило, отсутствует возможность предварительного согласования документов или ознакомления с ними, проведения полноценного электронного голосования, протоколирования и рассылки решений по итогам ВКС.
Гораздо эффективнее организовать обмен информацией на базе единой платформы, говорит Александр Чернышев, руководитель направления по работе с органами госвласти и местного самоуправления Webinar Group. Компания предлагает единую платформу для внешних и внутренних коммуникаций, возможность интеграции с существующей инфраструктурой и ГИС и непрерывного обучения государственных и муниципальных служащих, реинжиниринг процессов управления путем создания мобильного рабочего места государственного и муниципального служащего.
Цифровые решения, входящие в платформенный пакет Webinar
Решения компании уже используют исполнительные и законодательные органы власти регионов для проведения совещаний и планерок с привлечением подведомственных учреждений и глав муниципалитетов, сессий с голосованием, координации экспертных рабочих групп, собраний профильных комитетов с привлечением представителей исполнительной, муниципальной властей и внешних экспертов, встреч с избирателями и т.д.
Последние полтора года в органах государственной власти расширяется прием ДСП-документов в электронном виде. Количество ДСП-документов в общем потоке документов за это время выросло в 1,5 раза, говорит Мария Токарева, заместитель руководителя направления СДУ «Диджитал Дизайн». Уже разработана нормативная база работы с электронными ДСП-документами, однако единых требований к ним до сих пор нет.
Существует два варианта запуска электронных ДСП в системах электронного документооборота: аттестация всей ведомственной СЭД или отдельного контура, предназначенного для работы с ДСП. В первом случае пользователи работают в единой СЭД, работа с файлами ДСП-документов осуществляется с рабочего места или с выделенного АРМ. Во втором случае для ДСП-документов создается отдельная СЭД. Возможна также аттестация одного АРМ — в этом случае обработка ДСП-документов в организации будет происходить на бумаге, а АРМ будет использоваться только для получения ДСП-документов по МЭДО.
Аттестация ведомственной СЭД (слева) и выделенного контура СЭД ДСП (справа)
Мария Токарева рассказала, какие ограничения и возможности существуют для каждого варианта. По ее словам, основные сложности таких проектов лежат в организационной плоскости. «Чем больше подрядчиков и параллельно идущих проектов, тем выше вероятность срыва сроков», — говорит она. Основные расходы приходятся на закупку и внедрение средств защиты информации.
Лоскутная автоматизация приводит к необходимости многократного ввода и дублированию данных, сложностям с интеграцией систем, запутанным бизнес-процессам и высокой стоимости техподдержки. В таких условиях отчеты в основном готовятся вручную и чаще всего основаны на недостоверных данных, говорит Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group. Самый оптимальный путь решения этой проблемы — описание модели данных и выстраивание сквозных процессов.
Возможности платформы «Симфония»
Анастасия Литвиненко рассказала о платформе «Симфония» — консолидированном хранилище цифрового контента организации. Гибкая настройка платформы осуществляется за счет использования встроенных конструкторов справочников, процессов, форм, уведомлений, регистрационных номеров. До конца 2023 г. на ней появятся конструкторы интерфейса и отчетов. Реализован модуль распознавания собственной разработки с применением ИИ.
Один из вопросов, с которыми сталкиваются государственные заказчики, — где разместить информационные системы. Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel, рассказал, какие варианты существуют. Это колокейшен своего оборудования или аренда физических серверов в аттестованном сегменте ЦОД, а также размещение в частном или публичном аттестованном облаке.
Примеры решенных задач на аттестованных ресурсах
Например, размещение на выделенных серверах Selectel предполагает аренду готовой конфигурации сервера или уникальную сборку, при которой можно выбрать процессор, диски и память под задачу. Такой вариант может быть доступен уже через час после заключения контракта. Еще одна возможность — облачная платформа Selectel: виртуальные машины в публичном или частном облаке с мгновенным масштабированием и надежным хранением данных. Недавно компания получила аттестат на свое публичное облако. По словам Романа Красильникова, в 2023 г. компания получает много заявок на создание частного облака в ЦОДе Selectel.
Кристина Вечканова, владелец продукта «Гринатом», отметила важность грамотного управления проектами и задачами в органах государственной власти. Сейчас ведомства используют различные методологии управления проектами и разные инструменты ведения задач. Кроме того, для этих целей нередко используется платное зарубежное ПО.
Области применения
«Гринатом» предлагает решения собственной разработки, которые позволяют управлять инициативами и оргструктурой, ведением реестров, разработкой и обслуживанием ПО, подбором сотрудников и т.д. Система может быть настроена под конкретные задачи заказчика. Ее использование помогает повысить производительность труда более чем на 40%.
Как движется цифровизация в регионах
«Сегодня нашей главной задачей является обеспечение цифрового суверенитета», — говорит Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области. Стратегия цифровой трансформации Ленинградской области была разработана в 2021 г. Было предусмотрено решение 44 задач в 10 ключевых для региона отраслях, стратегия затрагивала 14 органов власти. В 2022 г. документ был пересмотрен — теперь в нем сформулированы 54 задачи в 16 отраслях, а реализацией стратегии занимаются 19 органов власти. По итогам 2022 г. уровень результативности реализации стратегии составил 96,3%.
В 2023 г. планируется уделять особое внимание внедрению ИИ в ключевые отрасли развития региона, в которых осуществляется цифровая трансформация. Также планируется создать систему управления инцидентами, штатными и нештатными ситуациями.
В 2020 г. был создан Центр компетенций Департамента строительства города Москвы. «Москва является лидером по объемам строительства различных объектов, и этим процессом надо управлять», — говорит Михаил Рулев, начальник отдела бизнес-анализа Департамента строительства города Москвы. Центр компетенций начал разрабатывать нормативно-справочную документацию и выстраивать вертикаль управления. При этом он столкнулся с целым рядом проблем: нехваткой специалистов, низким уровнем информатизации участников инвестиционно-строительного цикла, информационной «пропастью» между разработчиками программных продуктов и экспертами, отсутствием концептуальных подходов и методологической оснащенности.
В Центре компетенций были созданы несколько направлений: управление технологий информационного моделирования, проектное управление, управление бизнес-анализа, системного и BI-анализа, внедрения информационных систем и юридического сопровождения. Как правило, компании создают единую информационную систему и приглашают подключиться к ней всех: заказчика, подрядчика, субподрядчиков, контролирующие органы и т.д. В Центре компетенций решили пойти другим путем —разработали стандарты электронного документооборота и предложили всем подрядчикам адаптировать имеющиеся у них решения в соответствии с ними. Также были разработаны формы документов, необходимых при ведении строительных работ. С 1 июля 2023 г. вся документация на строительных объектах Москвы будет вестись исключительно в электронном виде.
В Москве активно развиваются перевозки водным транспортом. Движение судов по Москве-реке контролируют пять ведомств, а за организацию их движения отвечает ЦОДД. В столице внедрена АИС «Москва.Река», в которой собираются данные с видеокамер, установленных вдоль реки. Недавно появилось мобильное приложение, которое работает на основании этих данных, рассказала Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки ИЦ «Безопасный транспорт» Департамента транспорта Москвы.
На сегодняшний день в приложении можно найти и отслеживать движение судов на карте, найти причал или швартовочное на Москве-реке, посмотреть расписание прибытия судов на причалы, а также ознакомиться с самой разной информацией на речную тематику. Существует версия для сотрудников ЦОДД, которые с помощью приложения фиксируют нарушения правил движения судов. Кроме того, недавно водный транспорт появился в приложении «Московский транспорт».
Олег Савинов, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края, уверен, что будущее цифровизация государственных ведомств за платформенными решениями. Он привел примеры таких решений, успешно используемых в регионе. Это Единая централизованная сервисная платформа государственных и муниципальных услуг (ЕЦСП ГМУ), автоматизированная информационная система «Большие данные», государственная информационная система образования ЭПОС, единая платформа коммуникации с жителями «Управляем вместе», единая платформа СЭД для всех участников электронного документооборота.