Государство не намерено отказываться от поддержки цифровых проектов и стимулирования ИТ-компаний. Уже обсуждаются новые льготы для отечественных разработчиков. Главной целью ближайших лет остается обеспечение цифрового суверенитета. Как этого добиться, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация в госсекторе 2023».

Господдержка цифровизации

Цифровизация — одно из приоритетных направлений развития России на ближайшие годы. И государство прилагает серьезные усилия для его поддержки. В Минцифры России созданы департаменты, которые фактически в ручном режиме отслеживают ход цифровизации и импортозамещения и предлагают меры стимулирования. В настоящее время в ГосДуме обсуждается возможность предоставления новых льгот для разработчиков отечественного программного обеспечения. «Например, разработчики не торопятся получать государственное финансирование, потому что непонятно, что будет, если они не смогут выполнить проект в срок. Надо четко прописать, какую ответственность будет нести компания в случае несоблюдения условий контракта», — говорит Андрей Свинцов, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи.

Важным направлением он считает создание в России собственной Силиконовой долины. Пример Сколково оказался не слишком удачным — многие его резиденты уехали за границу и теперь развивают бизнес там. По мнению Андрея Свинцова, надо искать другие подходы к развитию инноваций, в частности, использовать опыт Китая. Сейчас прорабатывается идея создания ИТ-кластера в Сочи. Планируется, что крупные госкомпании будут размещать там заказы на создание технологических решений, и это станет стимулом для возвращения в Россию инновационных ИТ-компаний.

Продолжил тему государственной поддержки создания отечественного ПО Евгений Хасин, заместитель директора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России. Он напомнил, что в прошлом году российским разработчикам ограничили доступ к репозиториям открытого ПО, например, к GitHub. Кроме того, в связи с утечкой кадров за границу остро встал вопрос о преемственности в сфере создания отечественных решений.

Андрей Свинцов, зампредседателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи: В ГосДуме обсуждается возможность предоставления новых льгот для разработчиков отечественного программного обеспечения Евгений Хасин, замдиректора Департамента обеспечения кибербезопасности Минцифры России: Репозиторий не может быть изолирован — в его развитии должно участвовать и мировое ИТ-сообщество Александр Чернышев, руководитель направления по работе с органами госвласти и местного самоуправления Webinar Group: Органы государственной власти постоянно обмениваются информацией для принятия управленческих решений. Лучше всего делать это на базе единой платформы Мария Токарева, заместитель руководителя направления СДУ «Диджитал Дизайн»: Количество ДСП-документов в общем потоке документов за полтора года выросло в 1,5 раза Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group: Лоскутная автоматизация приводит к тому, что отчеты готовятся вручную и чаще всего основаны на недостоверных данных Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel: Один из вопросов, с которыми сталкиваются государственные заказчики, — где разместить информационные системы Андрей Свинцов, зампредседателя Комитета Государственной Думы по информационной политике, информационным технологиям и связи: В ГосДуме обсуждается возможность предоставления новых льгот для разработчиков отечественного программного обеспечения Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация в госсекторе 2023»

Минцифры инициировало запуск отечественного репозитория ПО. 29 марта 2023 г. были утверждены рекомендации по обеспечению его информационной безопасности. При этом авторы рекомендаций стремились соблюсти баланс между безопасностью и возможностью доступа к репозиторию. «Репозиторий не может быть изолирован — в его развитии должно участвовать и мировое ИТ-сообщество», — говорит Евгений Хасин. В рекомендациях прописаны требования к оператору репозитория для осуществления непрерывного ИБ-контроля. Кроме того, предполагается, что он будет предлагать пользователям всевозможные сервисы.

Российские разработчики госсектору

Органы государственной власти постоянно обмениваются информацией для принятия управленческих решений. Часто для этого используются разные информационные системы, в том числе западных производителей. Использование западного ПО противоречит требованиям 152-ФЗ и 149-ФЗ, влечет за собой невозможность оплаты продляемых контрактов, сложности с технической поддержкой. В таких решениях, как правило, отсутствует возможность предварительного согласования документов или ознакомления с ними, проведения полноценного электронного голосования, протоколирования и рассылки решений по итогам ВКС.

Гораздо эффективнее организовать обмен информацией на базе единой платформы, говорит Александр Чернышев, руководитель направления по работе с органами госвласти и местного самоуправления Webinar Group. Компания предлагает единую платформу для внешних и внутренних коммуникаций, возможность интеграции с существующей инфраструктурой и ГИС и непрерывного обучения государственных и муниципальных служащих, реинжиниринг процессов управления путем создания мобильного рабочего места государственного и муниципального служащего.

Цифровые решения, входящие в платформенный пакет Webinar

Источник: Webinar Group, 2023

Решения компании уже используют исполнительные и законодательные органы власти регионов для проведения совещаний и планерок с привлечением подведомственных учреждений и глав муниципалитетов, сессий с голосованием, координации экспертных рабочих групп, собраний профильных комитетов с привлечением представителей исполнительной, муниципальной властей и внешних экспертов, встреч с избирателями и т.д.

Последние полтора года в органах государственной власти расширяется прием ДСП-документов в электронном виде. Количество ДСП-документов в общем потоке документов за это время выросло в 1,5 раза, говорит Мария Токарева, заместитель руководителя направления СДУ «Диджитал Дизайн». Уже разработана нормативная база работы с электронными ДСП-документами, однако единых требований к ним до сих пор нет.

Существует два варианта запуска электронных ДСП в системах электронного документооборота: аттестация всей ведомственной СЭД или отдельного контура, предназначенного для работы с ДСП. В первом случае пользователи работают в единой СЭД, работа с файлами ДСП-документов осуществляется с рабочего места или с выделенного АРМ. Во втором случае для ДСП-документов создается отдельная СЭД. Возможна также аттестация одного АРМ — в этом случае обработка ДСП-документов в организации будет происходить на бумаге, а АРМ будет использоваться только для получения ДСП-документов по МЭДО.

Аттестация ведомственной СЭД (слева) и выделенного контура СЭД ДСП (справа)

Источник: Диджитал Дизайн, 2023

Мария Токарева рассказала, какие ограничения и возможности существуют для каждого варианта. По ее словам, основные сложности таких проектов лежат в организационной плоскости. «Чем больше подрядчиков и параллельно идущих проектов, тем выше вероятность срыва сроков», — говорит она. Основные расходы приходятся на закупку и внедрение средств защиты информации.

Лоскутная автоматизация приводит к необходимости многократного ввода и дублированию данных, сложностям с интеграцией систем, запутанным бизнес-процессам и высокой стоимости техподдержки. В таких условиях отчеты в основном готовятся вручную и чаще всего основаны на недостоверных данных, говорит Анастасия Литвиненко, директор по работе со стратегическими заказчиками ITFB Group. Самый оптимальный путь решения этой проблемы — описание модели данных и выстраивание сквозных процессов.

Возможности платформы «Симфония»

Источник: ITFB Group, 2023

Анастасия Литвиненко рассказала о платформе «Симфония» — консолидированном хранилище цифрового контента организации. Гибкая настройка платформы осуществляется за счет использования встроенных конструкторов справочников, процессов, форм, уведомлений, регистрационных номеров. До конца 2023 г. на ней появятся конструкторы интерфейса и отчетов. Реализован модуль распознавания собственной разработки с применением ИИ.

Один из вопросов, с которыми сталкиваются государственные заказчики, — где разместить информационные системы. Роман Красильников, руководитель направления по работе с государственными заказчиками Selectel, рассказал, какие варианты существуют. Это колокейшен своего оборудования или аренда физических серверов в аттестованном сегменте ЦОД, а также размещение в частном или публичном аттестованном облаке.

Примеры решенных задач на аттестованных ресурсах

Источник: Selectel, 2023

Например, размещение на выделенных серверах Selectel предполагает аренду готовой конфигурации сервера или уникальную сборку, при которой можно выбрать процессор, диски и память под задачу. Такой вариант может быть доступен уже через час после заключения контракта. Еще одна возможность — облачная платформа Selectel: виртуальные машины в публичном или частном облаке с мгновенным масштабированием и надежным хранением данных. Недавно компания получила аттестат на свое публичное облако. По словам Романа Красильникова, в 2023 г. компания получает много заявок на создание частного облака в ЦОДе Selectel.

Кристина Вечканова, владелец продукта «Гринатом», отметила важность грамотного управления проектами и задачами в органах государственной власти. Сейчас ведомства используют различные методологии управления проектами и разные инструменты ведения задач. Кроме того, для этих целей нередко используется платное зарубежное ПО.

Области применения

Источник: Гринатом, 2023

«Гринатом» предлагает решения собственной разработки, которые позволяют управлять инициативами и оргструктурой, ведением реестров, разработкой и обслуживанием ПО, подбором сотрудников и т.д. Система может быть настроена под конкретные задачи заказчика. Ее использование помогает повысить производительность труда более чем на 40%.

Как движется цифровизация в регионах

«Сегодня нашей главной задачей является обеспечение цифрового суверенитета», — говорит Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области. Стратегия цифровой трансформации Ленинградской области была разработана в 2021 г. Было предусмотрено решение 44 задач в 10 ключевых для региона отраслях, стратегия затрагивала 14 органов власти. В 2022 г. документ был пересмотрен — теперь в нем сформулированы 54 задачи в 16 отраслях, а реализацией стратегии занимаются 19 органов власти. По итогам 2022 г. уровень результативности реализации стратегии составил 96,3%.

В 2023 г. планируется уделять особое внимание внедрению ИИ в ключевые отрасли развития региона, в которых осуществляется цифровая трансформация. Также планируется создать систему управления инцидентами, штатными и нештатными ситуациями.

Кристина Вечканова, владелец продукта «Гринатом»: Сейчас ведомства используют различные методологии управления проектами и разные инструменты ведения задач Андрей Сытник, председатель Комитета цифрового развития Ленинградской области: Сегодня нашей главной задачей является обеспечение цифрового суверенитета Михаил Рулев, начальник отдела бизнес-анализа Департамента строительства города Москвы: Москва является лидером по объемам строительства различных объектов, и этим процессом надо управлять Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки ИЦ «Безопасный транспорт» Департамента транспорта Москвы: Недавно водный транспорт появился в приложении «Московский транспорт» Олег Савинов, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края: Будущее цифровизация государственных ведомств за платформенными решениями Кристина Вечканова, владелец продукта «Гринатом»: Сейчас ведомства используют различные методологии управления проектами и разные инструменты ведения задач Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация в госсекторе 2023»

В 2020 г. был создан Центр компетенций Департамента строительства города Москвы. «Москва является лидером по объемам строительства различных объектов, и этим процессом надо управлять», — говорит Михаил Рулев, начальник отдела бизнес-анализа Департамента строительства города Москвы. Центр компетенций начал разрабатывать нормативно-справочную документацию и выстраивать вертикаль управления. При этом он столкнулся с целым рядом проблем: нехваткой специалистов, низким уровнем информатизации участников инвестиционно-строительного цикла, информационной «пропастью» между разработчиками программных продуктов и экспертами, отсутствием концептуальных подходов и методологической оснащенности.

В Центре компетенций были созданы несколько направлений: управление технологий информационного моделирования, проектное управление, управление бизнес-анализа, системного и BI-анализа, внедрения информационных систем и юридического сопровождения. Как правило, компании создают единую информационную систему и приглашают подключиться к ней всех: заказчика, подрядчика, субподрядчиков, контролирующие органы и т.д. В Центре компетенций решили пойти другим путем —разработали стандарты электронного документооборота и предложили всем подрядчикам адаптировать имеющиеся у них решения в соответствии с ними. Также были разработаны формы документов, необходимых при ведении строительных работ. С 1 июля 2023 г. вся документация на строительных объектах Москвы будет вестись исключительно в электронном виде.

В Москве активно развиваются перевозки водным транспортом. Движение судов по Москве-реке контролируют пять ведомств, а за организацию их движения отвечает ЦОДД. В столице внедрена АИС «Москва.Река», в которой собираются данные с видеокамер, установленных вдоль реки. Недавно появилось мобильное приложение, которое работает на основании этих данных, рассказала Ольга Ноян, руководитель центра мобильной разработки ИЦ «Безопасный транспорт» Департамента транспорта Москвы.

На сегодняшний день в приложении можно найти и отслеживать движение судов на карте, найти причал или швартовочное на Москве-реке, посмотреть расписание прибытия судов на причалы, а также ознакомиться с самой разной информацией на речную тематику. Существует версия для сотрудников ЦОДД, которые с помощью приложения фиксируют нарушения правил движения судов. Кроме того, недавно водный транспорт появился в приложении «Московский транспорт».

Олег Савинов, заместитель министра информационного развития и связи Пермского края, уверен, что будущее цифровизация государственных ведомств за платформенными решениями. Он привел примеры таких решений, успешно используемых в регионе. Это Единая централизованная сервисная платформа государственных и муниципальных услуг (ЕЦСП ГМУ), автоматизированная информационная система «Большие данные», государственная информационная система образования ЭПОС, единая платформа коммуникации с жителями «Управляем вместе», единая платформа СЭД для всех участников электронного документооборота.