20 июня 2023 г. CNews провел ежегодный CNews FORUM Кейсы . В рамках мероприятия прошло награждение премиями «Инновация года» и «Импортозамещение года» . Было вручено 12 наград. Награду «Инновация года» получили самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики. Премией CNews «Импортозамещение года» были отмечены ключевые технологии, наиболее успешные проекты, а также персоны, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.

Инновация года

Награду «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» получил банк ВТБ, который совместно с компанией «Синимекс» завершил перевод собственной платформы открытых программных интерфейсов API на российское импортонезависимое программное обеспечение летом 2022 г.

Платформа содержит механизмы файлового обмена и хранения API-контрактов, отлаженный конвейер по созданию API — от «встроенного» в логику ИТ-архитектуры банка процесса проектирования до служебного сервиса биллинга, а также сервисов, которые позволяют управлять жизненным циклом API, корректно и рационально распределять ресурсы.

Платформа API ВТБ — это комплекс инструментов, обеспечивающих синхронную согласованную работу как систем и команд внутри контура банка, так и партнеров с банком и банка с партнерами.

Награду в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» получили Александр Сельдемиров, генеральный директор, Олег Лукавенко, создатель Jumse, и Максим Сазонов, коммерческий директор ITQuick

Победителем в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» стал Jumse — первый в России сервис повышения навыков ИТ-специалистов с уровня middle до senior за 3-6 месяцев вместо 2-3 лет разработки. В его основе лежит авторская методика глубокой сегментированной диагностики знаний разработчика. Сервис Jumse способен генерировать неограниченное количество уникальных тестов разного уровня сложности. Знания оцениваются по самым популярным стекам, в каждом из которых проверяется до 700 тем и подтем. Длительность теста — менее часа, а глубина проверки навыков эквивалентна восьмичасовому техническому интервью. По результатам тестирования составляется персональный план обучения разработчика. С помощью Jumse можно оценить квалификацию каждого разработчика и отдела разработки в целом.

Награду в номинации «Искусственный интеллект: Инновация года» получили Анна Горячева, первый вице-президент Газпромбанка, Наталия Сложеникина, вице-президент – начальник департамента развития, методологии и анализа розничного взыскания Газпромбанка, и Елена Терехова, коммерческий директор АБК

Лауреатом премии «Искусственный интеллект: Инновация года» стал персональный ассистент на базе искусственного интеллекта VS Adviser, который помогает операторам отвечать на вопросы любой сложности, быстрее и эффективнее обрабатывать звонки, а значит, оптимизировать время обслуживания клиентов Газпромбанка. VS Adviser, разработанный командой VS Robotics (торговая марка "Актив Бизнес Консалт"), анализирует контекст диалога, распознает эмоции клиентов и подсказывает оператору, как лучше выстроить общение. Работа системы переводит процесс урегулирования задолженности в банке на новую ступень цифрового развития.

Импортозамещение года

Награда в номинации «Персона года в разработке ПО» была вручена Илье Сивцеву, генеральному директору ГК «Астра». Под его руководством оборот ГК «Астра» в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза и составил 6,4 млрд руб. против 2,4 млрд руб. в 2021 г. В прошлом году разработчик ОС Astra Linux преодолел рубеж в 2,5 млн поставленных лицензий за весь период работы компании. Количество сотрудников выросло более чем в два раза, и на конец года штат группы компаний превысил 1 тыс. человек.

Награду в номинации «Персона года в разработке ПО» получил Илья Сивцев, генеральный директор ГК «Астра»

В 2022 г. продуктовый портфель вендора пополнился 5 новыми программными продуктами, а сама группа компаний — двумя новыми фирмами ISPsystem и «Тантор Лабс». Сегодня ГК «Астра» строит надежный программный стек инфраструктурного и системного ПО вокруг ОС Astra Linux. Продуктовый портфель включает в себя операционную систему, средства виртуализации, управления доменом и резервного копирования, VDI, инфраструктурные платформы, СУБД, корпоративную почту и мобильное рабочее место.

Награду в номинации «Платформа года для импортозамещения» получили Максим Тятюшев, генеральный директор, и Матвей Ульянычев, директор по развитию Platform V, «СберТех»

Платформой года для импортозамещения стала Platform V — цифровая облачная платформа «СберТеха». Она позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Платформа соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности. Разработанные на ней приложения имеют отказоустойчивость до 99,99 %, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам. Platform V помогает компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.

Награду в номинации «Импортозамещение года в управлении персоналом» получил Михаил Гуренков, генеральный директор компании Forpeople

Победителем в номинации «Импортозамещение года в управлении персоналом» была признан GP OrgManager — единый цифровой инструмент управления человеческим капиталом компании. Система помогает стандартизировать процессы управления персоналом. GP OrgManager обеспечивает создание единой актуальной витрины всех ключевых данных, эффективное управление оргструктурой, простое проведение организационно-штатных изменений, эффективное взаимодействие бизнеса и HR, повышение скорости и точности управленческих решений, стратегическое планирование и бюджетирование.

Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» получили Кирилл Булгаков, первый заместитель генерального директора, Алексей Стоянов, директор центра компетенций 1С Холдинга Т1, Александр Добровинский, заместитель генерального директора по информационным технологиям «Шереметьево Хэндлинг»

Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» получил проект, реализованный Холдингом Т1 в Шереметьево. Т1 и оператор наземного обслуживания международного аэропорта Шереметьево «Шереметьево хэндлинг» менее чем за год создали и запустили в эксплуатацию единую автоматизированную систему управления предприятием на базе отечественного продукта «1С:ERP. Управление холдингом». До старта проекта ИТ-ландшафт «Шереметьево Хэндлинг» состоял из продуктов различных вендоров: SAP, 1C, IBM. Теперь на базе отечественного решения автоматизированы финансовый учет, казначейство, зарплата и управление персоналом, документооборот, техническое обслуживание и ремонты, управление автотранспортом.

Награду в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис» получил Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса вендора программного обеспечения НОТА, Холдинг Т1

Победителем в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис» стал российский ВКС-сервис DION, который является альтернативой Zoom, Skype, MS Teams, Google Meet, Webex. DION — сервис с гибридной облачной инфраструктурой. Платформа поддерживает до 1000 участников события и не имеет ограничений по количеству виртуальных комнат и длительности встречи. DION обеспечивает хорошее качество звука и трансляции экрана и гарантирует стабильное соединение при подключении из любой точки мира. Сегодня DION насчитывает уже более 50 тыс. аккаунтов и более 1 млн событий.

Награду в номинации «Импортозамещение года: Интернет банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО» получили Александр Александров, начальник управления «Интернет-банк», и Евгений Иванец, ИТ-лидер стрима интернет-банка ВТБ

Награду «Импортозамещение года: Интернет-банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО» получил банк ВТБ. Ему понадобилось всего шесть месяцев для того, чтобы без потери качества и производительности перевести интернет-банк для среднего и малого бизнеса «ВТБ Бизнес» на независимый стек технологий. Теперь решение может работать на отечественных операционных системах, таких как RedOS, «Астра Линукс», «Альт Линукс». Обеспечена бесперебойная работа через российские браузеры и работа с сертификатами Национального удостоверяющего центра.

Награду в номинации «Импортозамещение года в финтехе» получили Александр фон Розен, член правления, технический директор «Единого ЦУПИС», и Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK

Победителем в номинации «Импортозамещение года в финтехе» стал «Единый ЦУПИС» с проектом перехода на российскую Java Axiom JDK Pro. «Единый ЦУПИС», единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, перевел информационные сервисы на отечественную платформу Java с поддержкой ее поставщика. Кредитная организация успешно завершила миграцию с Open JDK на доверенные технологии Axiom JDK Pro в критической информационной инфраструктуре. Она обслуживает 20 млн клиентов, предлагая широкий выбор способов перевода денежных средств для регулируемой индустрии развлечений. Ее системы работают под нагрузкой 1,8 млн транзакций в сутки с SLA свыше 99,99%. С переходом на российскую платформу «Единый ЦУПИС» повысил безопасность и независимость информационной инфраструктуры, а также улучшил платежные и цифровые сервисы благодаря технологическому партнерству с отечественной командой инженеров, имеющих более 25 лет опыта развития Java и OpenJDK.

Награду в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО» получил Андрей Климов, директор по работе с ключевыми заказчиками, ГК «Астра»

Награда в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО» была вручена Astra Linux, которая является единственной операционной системой, соответствующей требованиям безопасности информации регуляторов рынка: Минобороны России, ФСБ и ФСТЭК. Astra Linux Special Edition в серверном исполнении или Astra Server — это базовая защищенная платформа для всего стека продуктов группы компаний «Астра». Она лежит в основе архитектурных сценариев применения: от серверной виртуализации и контейнеризации до хранения данных и централизованного управления пользователем. Astra Server включает все средства обеспечения отказоустойчивости и создания кластеров, средства балансировки нагрузки и ключевые серверные сервисы и компоненты.

Награду в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» получили Игорь Евдокимов, директор по цифровым сервисам, ЦППК, и Дмитрий Чурсин, исполнительный директор компании «Программный Продукт»

Победителем в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» стала Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) — крупнейший оператор пригородных железнодорожных перевозок в России. Билетная система ЦППК ежегодно обеспечивает проезд 550 млн пассажиров в 11 регионах, в том числе в Москве. По объему транзакций она сопоставима с крупным банком. Билетная система ЦППК относится к объектам критической информационной инфраструктуры, к которым предъявляются повышенные требования по защищенности и независимости от зарубежных компонентов. Она была создана 7 лет назад на технологиях Microsoft. Проект импортозамещения стартовал в 2022 г. С 2023 г. ядро системы из более чем 20 компонентов работает на отечественной операционной системе «Астра Линукс».