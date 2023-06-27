20 июня 2023 г. CNews провел ежегодный CNews FORUM Кейсы. В рамках мероприятия прошло награждение премиями «Инновация года» и «Импортозамещение года». Было вручено 12 наград. Награду «Инновация года» получили самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур — заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики. Премией CNews «Импортозамещение года» были отмечены ключевые технологии, наиболее успешные проекты, а также персоны, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.
Инновация года
Награду «Экосистема для цифровой трансформации: инновация года» получил банк ВТБ, который совместно с компанией «Синимекс» завершил перевод собственной платформы открытых программных интерфейсов API на российское импортонезависимое программное обеспечение летом 2022 г.
Платформа содержит механизмы файлового обмена и хранения API-контрактов, отлаженный конвейер по созданию API — от «встроенного» в логику ИТ-архитектуры банка процесса проектирования до служебного сервиса биллинга, а также сервисов, которые позволяют управлять жизненным циклом API, корректно и рационально распределять ресурсы.
Платформа API ВТБ — это комплекс инструментов, обеспечивающих синхронную согласованную работу как систем и команд внутри контура банка, так и партнеров с банком и банка с партнерами.
Победителем в номинации «Инновация года: EdTech-сервисы скрининга и акселерации разработчиков» стал Jumse — первый в России сервис повышения навыков ИТ-специалистов с уровня middle до senior за 3-6 месяцев вместо 2-3 лет разработки. В его основе лежит авторская методика глубокой сегментированной диагностики знаний разработчика. Сервис Jumse способен генерировать неограниченное количество уникальных тестов разного уровня сложности. Знания оцениваются по самым популярным стекам, в каждом из которых проверяется до 700 тем и подтем. Длительность теста — менее часа, а глубина проверки навыков эквивалентна восьмичасовому техническому интервью. По результатам тестирования составляется персональный план обучения разработчика. С помощью Jumse можно оценить квалификацию каждого разработчика и отдела разработки в целом.
Лауреатом премии «Искусственный интеллект: Инновация года» стал персональный ассистент на базе искусственного интеллекта VS Adviser, который помогает операторам отвечать на вопросы любой сложности, быстрее и эффективнее обрабатывать звонки, а значит, оптимизировать время обслуживания клиентов Газпромбанка. VS Adviser, разработанный командой VS Robotics (торговая марка "Актив Бизнес Консалт"), анализирует контекст диалога, распознает эмоции клиентов и подсказывает оператору, как лучше выстроить общение. Работа системы переводит процесс урегулирования задолженности в банке на новую ступень цифрового развития.
Импортозамещение года
Награда в номинации «Персона года в разработке ПО» была вручена Илье Сивцеву, генеральному директору ГК «Астра». Под его руководством оборот ГК «Астра» в 2022 г. вырос более чем в 2,5 раза и составил 6,4 млрд руб. против 2,4 млрд руб. в 2021 г. В прошлом году разработчик ОС Astra Linux преодолел рубеж в 2,5 млн поставленных лицензий за весь период работы компании. Количество сотрудников выросло более чем в два раза, и на конец года штат группы компаний превысил 1 тыс. человек.
В 2022 г. продуктовый портфель вендора пополнился 5 новыми программными продуктами, а сама группа компаний — двумя новыми фирмами ISPsystem и «Тантор Лабс». Сегодня ГК «Астра» строит надежный программный стек инфраструктурного и системного ПО вокруг ОС Astra Linux. Продуктовый портфель включает в себя операционную систему, средства виртуализации, управления доменом и резервного копирования, VDI, инфраструктурные платформы, СУБД, корпоративную почту и мобильное рабочее место.
Платформой года для импортозамещения стала Platform V — цифровая облачная платформа «СберТеха». Она позволяет быстро и эффективно разрабатывать приложения любого масштаба и сложности. Платформа соответствует стандартам корпоративного уровня в области безопасности, производительности и надежности. Разработанные на ней приложения имеют отказоустойчивость до 99,99 %, готовы к быстрому масштабированию и высоким нагрузкам. Platform V помогает компаниям достичь технологической независимости на уровне программного обеспечения и провести цифровую трансформацию, а также снизить расходы и оптимизировать процесс разработки.
Победителем в номинации «Импортозамещение года в управлении персоналом» была признан GP OrgManager — единый цифровой инструмент управления человеческим капиталом компании. Система помогает стандартизировать процессы управления персоналом. GP OrgManager обеспечивает создание единой актуальной витрины всех ключевых данных, эффективное управление оргструктурой, простое проведение организационно-штатных изменений, эффективное взаимодействие бизнеса и HR, повышение скорости и точности управленческих решений, стратегическое планирование и бюджетирование.
Награду в номинации «Импортозамещение года на транспорте» получил проект, реализованный Холдингом Т1 в Шереметьево. Т1 и оператор наземного обслуживания международного аэропорта Шереметьево «Шереметьево хэндлинг» менее чем за год создали и запустили в эксплуатацию единую автоматизированную систему управления предприятием на базе отечественного продукта «1С:ERP. Управление холдингом». До старта проекта ИТ-ландшафт «Шереметьево Хэндлинг» состоял из продуктов различных вендоров: SAP, 1C, IBM. Теперь на базе отечественного решения автоматизированы финансовый учет, казначейство, зарплата и управление персоналом, документооборот, техническое обслуживание и ремонты, управление автотранспортом.
Победителем в номинации «Импортозамещение года: российский ВКС-сервис» стал российский ВКС-сервис DION, который является альтернативой Zoom, Skype, MS Teams, Google Meet, Webex. DION — сервис с гибридной облачной инфраструктурой. Платформа поддерживает до 1000 участников события и не имеет ограничений по количеству виртуальных комнат и длительности встречи. DION обеспечивает хорошее качество звука и трансляции экрана и гарантирует стабильное соединение при подключении из любой точки мира. Сегодня DION насчитывает уже более 50 тыс. аккаунтов и более 1 млн событий.
Награду «Импортозамещение года: Интернет-банк для среднего и малого бизнеса на отечественном ПО» получил банк ВТБ. Ему понадобилось всего шесть месяцев для того, чтобы без потери качества и производительности перевести интернет-банк для среднего и малого бизнеса «ВТБ Бизнес» на независимый стек технологий. Теперь решение может работать на отечественных операционных системах, таких как RedOS, «Астра Линукс», «Альт Линукс». Обеспечена бесперебойная работа через российские браузеры и работа с сертификатами Национального удостоверяющего центра.
Победителем в номинации «Импортозамещение года в финтехе» стал «Единый ЦУПИС» с проектом перехода на российскую Java Axiom JDK Pro. «Единый ЦУПИС», единый центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, перевел информационные сервисы на отечественную платформу Java с поддержкой ее поставщика. Кредитная организация успешно завершила миграцию с Open JDK на доверенные технологии Axiom JDK Pro в критической информационной инфраструктуре. Она обслуживает 20 млн клиентов, предлагая широкий выбор способов перевода денежных средств для регулируемой индустрии развлечений. Ее системы работают под нагрузкой 1,8 млн транзакций в сутки с SLA свыше 99,99%. С переходом на российскую платформу «Единый ЦУПИС» повысил безопасность и независимость информационной инфраструктуры, а также улучшил платежные и цифровые сервисы благодаря технологическому партнерству с отечественной командой инженеров, имеющих более 25 лет опыта развития Java и OpenJDK.
Награда в номинации «Импортозамещение года. Базовое ПО» была вручена Astra Linux, которая является единственной операционной системой, соответствующей требованиям безопасности информации регуляторов рынка: Минобороны России, ФСБ и ФСТЭК. Astra Linux Special Edition в серверном исполнении или Astra Server — это базовая защищенная платформа для всего стека продуктов группы компаний «Астра». Она лежит в основе архитектурных сценариев применения: от серверной виртуализации и контейнеризации до хранения данных и централизованного управления пользователем. Astra Server включает все средства обеспечения отказоустойчивости и создания кластеров, средства балансировки нагрузки и ключевые серверные сервисы и компоненты.
Победителем в номинации «Импортозамещение года в развитии ИТ-систем на транспорте» стала Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) — крупнейший оператор пригородных железнодорожных перевозок в России. Билетная система ЦППК ежегодно обеспечивает проезд 550 млн пассажиров в 11 регионах, в том числе в Москве. По объему транзакций она сопоставима с крупным банком. Билетная система ЦППК относится к объектам критической информационной инфраструктуры, к которым предъявляются повышенные требования по защищенности и независимости от зарубежных компонентов. Она была создана 7 лет назад на технологиях Microsoft. Проект импортозамещения стартовал в 2022 г. С 2023 г. ядро системы из более чем 20 компонентов работает на отечественной операционной системе «Астра Линукс».■ Токен: Kra23vBbsРекламодатель: Общество с ограниченной ответственностью «АктивБизнесКонсалт»ИНН/ОГРН: 7736659589 / 1137746390572Сайт: https://activebc.ru/