Представители крупнейших промышленных компаний России поговорили о цифровизации и импортозамещении в промышленности. Эксперты рассказали о решениях, которые не только способны усовершенствовать производственные процессы, но и принести ощутимый экономический эффект. На секции «ИТ в промышленности» CNews FORUM 2023 присутствующие рассказали о том, как используются современные отечественные технологии на предприятиях различных отраслей.

Как посчитать эффект от цифровизации

Об экономическом обосновании проекта по цифровизации рассказал вице-президент «Автотор Холдинг» Юрий Прохоров. По его словам, для обоснования проекта, в первую очередь, необходимо доказать, что бизнес-выгода от проекта больше, чем затраты на него. При этом «бизнес-выгода» должна быть отражена в цифрах или деньгах.

По данным эксперта, для обоснования проекта важнейшую роль играет бизнес-план. Его цель состоит в аккумуляции ожиданий от проекта и путей его реализации. Следующий шаг – это создание полного цифрового макета проекта. Для этого заранее необходимо описать общие характеристики проекта (название, цель, задачи, трудоемкость, сроки, расходы и источник финансирования). Помимо этого, важно обозначить риски, а также значимость для ИТ.

Об импортозамещении иностранных решений для расчета эффективности проекта и рассказал Игорь Юнусов, начальник отдела развития ИТ Ingenix Group. Компания создала программный продукт Ingenix Cost Manager, который автоматизирует основные этапы технико-экономической оценки проекта. На российском рынке аналогов такого продукта не было. Однако присутствовал американский софт Questor, который компания и заместила. Среди плюсов решения — методика оценки адаптирована к российской структуре затрат. Вместе с системой поставляется и база данных типовых объектов по основным нефтегазодобыващим регионам.

Система входит в реестр отечественного ПО. На данный момент несколько крупных российских компаний уже работают с ней. Помимо этого, решение используется и в самой Ingenix Group.

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям Москабельмет, рассказал о цифровизации бизнес-процессов на предприятии и экономическом и бизнес-эффекте, которого с ее помощи можно достигнуть. В пример он привел систему, которая позволяет в режиме реального времени разбирать всю входящую корреспонденцию, структурировать ее по контрагентам, собирать из писем информацию о виде и количестве необходимой продукции. Далее система автоматически генерирует заказ от клиента и отправляет его на согласование. По словам Яна Анисова, это позволило существенно сократить время на обработку заказов.

Инструменты цифровизации на производстве

Помимо этого, спикер рассказал о решении на основе «1С» под названием «Комод», которое позволяет автоматически рассчитать параметры новой продукции, ее стоимость и трудозатраты на изготовление. Это привело к тому, что на предприятии доля проектной продукции повысилась более чем на 50%. «Замещая таким образом процесс, автоматизируя через цифровые инструменты и уменьшая низко интеллектуальную часть работы, мы интегрально повышаем общий коэффициент интеллектуальный работы, который нельзя заместить. Поэтому у нас получается, что кадровый состав почти не изменяется, но при этом показатели наши растут», — говорит он.

Новейшие технологии на предприятии

Денис Стенюшкин, ведущий ML-разработчик SimbirSoft, рассказал об упрощении и улучшении бизнес-процессов на производстве при использовании компьютерного зрения. В пример он привел проект для лесной промышленности, который помогает с помощью компьютерного зрения измерять диаметр стволов деревьев по фото. Для этого компания разработала специальные алгоритмы, обучила нейронные сети отличать границы ствола и ориентироваться в освещении при выделении объектов, а также отделять один ствол от другого.

Весь набор алгоритмов был реализован в виде мобильного приложения. Оно предназначено для работы в условиях отсутствия доступа к интернету и электропитанию. Это потребовало оптимизации потребления памяти, производительности и т.д. Приложение позволило в разы сократить временные затраты на измерение стволов деревьев и подсчет пиловочника. «Технологии компьютерного зрения позволяют повышать эффективность качества производственных процессов в различных отраслях, быстро проверять идеи, стартовать проекты и выводить в продакшн», — говорит Денис Стенюшкин.

Александр Митрофанов, руководитель проекта проектного офиса по ЕПЦС дирекции Северного морского пути госкорпорации Росатом, и Александр Атюкин, исполнительный директор дирекции логистических решений Sitronix Group, рассказали о создании цифровой экосистемы Северного Морского пути.

Ядром цифровой экосистемы стала единая платформа цифровых сервисов. Вторым ее элементом является БАС (беспилотная авиационная система), которая дает возможность зондировать Землю дистанционно наряду с космическими спутниками. Для мониторинга Северного Морского пути в планах применять беспилотные летательные аппараты.

Еще одним важным элементом системы стали бортовые измерительные комплексы, которые мониторят состояние льда. Четвертым элементом является информационный фонд данных, где аккумулируется вся собранная информация.

«Росатом» работает над созданием сервиса для управления мореплаванием, которая обеспечит круглогодичную диспетчеризацию судов. Это позволит обеспечить установленный государством объем грузоперевозок. В декабре 2023 г. были запущены три опытных спутника для определения координат судов. До конца 2024 г. будет уже 72 таких спутника. Помимо этого, госкомпания работает над системой для сбора информации о погоде, льдах и составлении на этом основании прогнозов, а также над навигационно-гидрометрологическим обеспечением и сервисом для мониторинга экологической обстановки.

Автоматизация закупок

Об оптимизации снабжения промышленных компаний рассказал Николай Аминов, руководитель коммерческой службы Isource.Компания провела исследование о закупках крупных компаний из разных отраслей и выяснила, что подавляющее большинство закупок совершается через торговые площадки. Закупками также в большинстве случаев занимаются управляющие компании. Наибольшим потенциалом для автоматизации обладают нефтегазовый сектор, машиностроение, транспортная и строительная отрасли.

Анализ рынка закупок

При внедрении решений для оптимизации закупок 100% компаний хотят интегрировать их с ERP-системой. С точки зрения оптимизации самих процессов ключевым направлением являются категорийные стратегии, управление запасами, а также планирование потребностей.

Руководитель портфеля проектов подразделения по развитию процессов организации корпоративных закупок и контроля исполнения договоров Газпромнефти Елена Першина рассказала, что в ее компании автоматизировано не менее 10 тыс. закупочных процедур в более чем сотне дочерних предприятий. Важной частью закупочной процедуры является анализ рынка (поставщики и цены). Елена Першина отметила, что некоторые компании пренебрегают им, отчего рискуют закупаться по более высоким ценам и отстать технологически. Вручную проводить анализ неэффективно.

Спикер рассказала и о сервисах, которые встраиваются в закупочную систему для того, чтобы проводить закупки быстрее и эффективнее. Решение реализовано на импортонезависимом стеке. Эффект от его внедрения – сокращение трудозатрат пользователей, рост количества поставщиков и сокращение стоимости закупки за счет роста конкуренции. Пока это решение используется только в контуре госкомпании. Позже оно станет доступным и внешних заказчикам.

Цифровые сервисы в промышленности

Об обеспечении технологической независимости рассказал Антон Запрягаев, заместитель начальника управления госкорпорации Росатом. В госкорпорации был разработан свод правил построения инфраструктуры. Они базируются на принципах технологической независимости и унифицированности. В планах Росатома прийти к единой технологической основе.

Госкорпорация работает в направлении импортозамещения автоматизированных рабочих мест (АРМ) служащих, типовой отраслевой инфраструктуры, а также ERP-систем. Например, АРМ работает на отечественной ОС на основе Linux, в качестве браузера используется решение «Яндекса», в качестве почты – система на импортонезависимой платформе и т.д.

Помимо этого, «Росатом» разрабатывает и собственные решения («Атом.Порт», «Т-ком» и т.д.). В планах госкорпорации на 100% заменить иностранное ПО на объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) к 2024 г. Сейчас для тестирования решений для КИИ в госкорпорации используются пилотные полигоны.

Дмитрий Россихин, RDN Group рассказал о цифровых сервисах в промышленности. Компания использует готовые фреймворки, которые позволяют ускорить разработку за счет большого количества модулей. Помимо этого, компания использует шаблонизаторы. Благодаря этому код становится более чистым и читаемым, что облегчает поддержку сайта в дальнейшем.

Дмитрий Россихин также рассказал о преимуществах использования микросервисной архитектуры. Среди них эксперт перечислил разнообразность функций, повышенную отказоустойчивость, независимость модулей и более удобную масштабируемость. Спикер упомянул и MVP-подход. Он состоит в том, чтобы как можно быстрее запустить продукт в минимальном функционале и дизайне, чтобы в дальнейшем развивать его. Он завершил свое выступления рассказом о пяти составляющих успеха цифрового проекта при сжатых сроках. К этому относятся методология, технология, мастерство команды, сложные интеграции и грамотно построенная ИТ-архитектура.

О приоритетах процесса цифровизации рассказал Владимир Вавра, руководитель отдела инфраструктуры данных Уралхим. Он остановился на теме работы с корпоративными данными в компании. Цель работы состояла в том, чтобы дать возможность бизнесу использовать данные самостоятельно. Спикер представил решение datadriven — школа аналитиков данных. Это внутренний продукт Уралхима. Благодаря ему только за первый год была обучена 1 тыс. новых сотрудников. Процесс обучения состоит в выполнении реальных бизнес-задач, составлении дата-продуктов и их защите.

Обеспечение качества данных «Уралхим»

Источник: Уралхим, 2023

В компании также разработали инструмент, который позволяет производить замеры качества данных на любом этапе работы с ними. Это позволяет избежать искажения данных на более поздних этапах, и получить данные лучшего качества.

Руководитель направления управления цифровой трансформации Зарубежнефти Роман Жуков рассказал о цифровой трансформации нефтяной компании. Он привел в пример три этапа стратегии цифровой трансформации. Первый состоит в сборе ключевой производственной информации (2013-2019 гг.), второй – во внедрении пилотных проектов (2020-2024 гг.), а третий заключается в реализации масштабных проектов в партнерстве с другими компаниями (2025-2030 гг.).

Стратегия цифровой трансформации компании включает четыре комплексных программы: цифровое месторождение, цифровая оценка новых проектов, цифровой офис и цифровые компетенции персонала. Компания также собирается работать в направлении прогнозирования износа трубопроводной системы, создать интерактивный цифровой сервис управления поставками нефти и системы мониторинга и учета выбросов.

Александр Колесов, руководитель отдела разработки ПО Biocad, рассказал о продукте «Ботаник». Система включает в себя Telegram-бот и веб-приложение и позволяет фиксировать время начала и окончания работ, сообщать о событиях, происходящих с оборудованием, создавать задачи на его обслуживание и ремонт, а также генерировать отчеты.

Также пользователи могут видеть последовательность действий операторов на производстве, правильно ли, в нужной ли последовательности приборы используются. Доступна и аналитика эффективности приборов (сколько процентов используется, сколько простаивает, сколько ждет обслуживания и сколько непосредственно времени обслуживается). По этим данным можно сделать выводы об эффективности работы подразделений или оборудования. Все события на оборудовании логируются, что позволяет смотреть их историю. Есть и оповещение в Telegram, если с оборудованием что-то случилось.

Что такое CNews FORUM Кейсы

20 июня 2023 г. на мероприятии CNews FORUM Кейсы состоялось вручение премий CNews «Инновация года 2022» и «Импортозамещение года 2022».

CNews FORUM Кейсы — ежегодное мероприятие, организованное агентством маркетинговых коммуникаций CNews Conferences при поддержке CNews Analytics. На CNews FORUM Кейсы ИТ-лидеры рассказывают о применении новейших технологий цифровой трансформации, о своих ошибках и успешных кейсах. О тех реальных преимуществах, которые заказчики получили от внедрения.

В 2023 г. в CNews FORUM Кейсы приняли участие более 900 человек. В рамках пленарного заседания и 7 тематических секций было представлено более 100 докладов. Участники мероприятия получили возможность ознакомиться с решениями отечественных компаний на более 30 стендах.

Цель Премии «Инновация года 2023» – рассказать об успешном опыте использования инноваций в различных отраслях экономики и госуправления России. Отметить наиболее удачные и перспективные проекты и технологии. Выявить «прорывные» инновации. Обозначить ключевые вехи и направления развития инновационного процесса в стране в целом.

Премия отмечает ключевые достижения предприятий различных отраслей экономики в области модернизации, использования новейших и наиболее перспективных технологий.

Награждаются самые инновационно ориентированные представители российского бизнеса и госструктур – заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики, готовые представить реальные результаты своей инновационной деятельности.

Задача награды CNews «Импортозамещение года 2023» — поддержать усилия разработчиков и заказчиков в этом сложном, но необходимом деле. Импортозамещение всегда было и остается не только вопросом безопасности ИТ-инфраструктур в России, но и, что более важно, вопросом амбиций нашей страны на мировой арене. Мы не должны терять время, так как большой размер внутреннего рынка России и дружественных государств позволяет успешно финансировать развитие отечественных технологий, особенно в условиях импортозамещения.