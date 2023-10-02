Каким был 2023 г. для государственных ведомств и организаций, занимающихся цифровой трансформацией? Что предлагают им российские разработчики? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» .

Государственные инициативы

Конференция «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» началась с открытого интервью Олега Качанова, заместителя министра цифрового развития и массовых коммуникаций РФ. Он рассказал о том, насколько успешным оказался формат дистанционного голосования, который применялся с 8 по 10 сентября, как будут развиваться «Госуслуги» и затронул еще множество тем, которые волнуют участников рынка.

По словам Олега Качанова, сейчас на портале государственных услуг доступно около 1000 услуг. Из них 200 — массовые и социально значимые, те, которые запрашиваются больше 100 тыс. раз в год. Практически все они не требуют личного посещения. Около 20 услуг оказываются в проактивном режиме. Индекс удовлетворенности граждан качеством оказания услуг составляет 4,3 из 5.

Вторая актуальная тема — электронное голосование. Существует две платформы: московская, которая развивается с 2019 г., и федеральная, которую развивает ЦИК в кооперации с Минцифры и «Ростелекомом». На федеральной платформе одновременно проводится множество избирательных кампаний — в последний раз их было 4 тыс.: муниципальные, окружные выборы, выборы в Заксобрания. Какая из платформ станет главной, будет решать ЦИК, уточнил Олег Качанов.

Не обошел вниманием замминистра и тему «ГосТех». По его словам, сейчас на платформе реализуется 102 проекта, которые касаются как создания новых госсервисов и ГИС, так и доработки существующих. К началу 2024 г. примерно 20 проектов будет запущено в режиме апробации. В 2024 году «машинка» должна заработать в полную мощь, и к 2025 году будет реализовано намного больше.

С полным интервью Олега Качанова можно ознакомиться здесь .

Тему «ГосТех» продолжил Александр Фетисов, заместитель директора ФКУ «ГосТех». Он напомнил, что в этом году на платформу перейдут 24 федеральных и 11 региональных органов государственной власти. Будет запущено 102 сервиса. Недавно были представлены методические рекомендации, охватывающие все стадии проектирования и разработки на платформе. Они позволят внедрить единый структурированный подход к созданию ПО на платформе «ГосТех», а также соблюдать стандарты и требования платформы, что будет способствовать снижению рисков и повышению надежности программного обеспечения.

Сейчас «ГосТех» в рамках ФГИС «Управление платформой «ГосТех» создает среду для разработки ГИС – производственный конвейер, который предоставляет сервисы CI/CD, репозиторий, сервисы контроля качества ПО, включая шлюзы контроля качества. Однако компании могут использовать и собственный производственный конвейер, пояснил Александр Фетисов.

Импортозамещение в госведомствах

Руслан Усманов, заместитель начальника управления информационной инфраструктурой Федерального Казначейства, рассказал, как ведомство решает задачу импортозамещения инфраструктурных компонентов. Дело в том, что выбор оборудования в реестре Минпромторга ограничен. В Казначействе используется классическая SAN-архитектура, однако оно намерено перейти на конвергентную архитектуру.

Импортозамещение базовых компонент ГИС ФК

Источник: Федеральное Казначейство, 2023

Импортозамещение программного обеспечения началось еще в 2018 г. На сегодняшний день все разработанные продукты являются импортонезависимыми, но существует сложность с миграцией решений для СУБД. Руслан Усманов рассказал, как проходило импортозамещение подсистем ГИИС «Электронный бюджет». Сейчас перед ведомством стоит задача осуществить миграцию СУБД. «Мы, по сути, занимаемся перепроектированием системы хранения», — говорит Руслан Усманов.

Российский государственный архив научно-технической документации (РГАНТД) является центром цифровой трансформации Росархива. На сегодняшний день в нем хранится 822 929 материалов, это не только документы, в том чиселе на кальке и синьке, но и фото, фоно, видео. Поскольку в ведение РГАНТД постепенно передавались все новые и новые архивные фонды, до самого последнего времени их учет велся в разных базах данных, рассказала Марина Власова, директор Российского государственного архива научно-технической документации.

После объединение этих баз в рамках АИПС РГАНТД появилась возможность найти материал в едином электронном каталоге и заказать его просмотр в здании соответствующего архива. К началу следующего года планируется завершить оцифровку заголовков материалов, что позволит добиться 100% индексации. Следующая задача — оцифровка описаний, сейчас она находится на уровне 9%.

15.02.2023 в первом чтении законопроект о создании системы удаленного использования архивных документов и справочно-поисковых средств к ним, рассказала Марина Власова. Она уверена, что ГИС УИАД позволит обеспечить доступ к ретроспективной информации вне зависимости от местонахождения пользователя.

Цифровые продукты для государства

Главные тренды цифровизации управления — это централизация, использование облачных технологий и импортозамещение. СКБ «Контур» разрабатывает решения для автоматизации и цифровизации деятельности государственных и муниципальных служащих в рамках цифровой трансформации госсектора. Елена Катаева, руководитель группы по работе с государственными органами СКБ «Контур», привела примеры таких решений.

Платформа «Аналитика госконтрактов» агрегирует данные о госконтрактах всего региона, отдельного муниципалитета или конкретного ведомства и отображает риски их исполнения в виде наглядных дашбордов. Модуль «Аналитика бизнеса в регионе» агрегирует данные о подведомственных организациях бизнес-сектора, анализирует их в различных разрезах и «подсвечивает» риски.

Модуль «Аналитика коррупционных связей» позволяет выявлять коррупционные связи в закупочных процедурах, а также при проведении любых проверок оказания бюджетной помощи субъектам предпринимательства. Модуль «Проверка конфликта интересов» позволяет определить наличие коммерческих связей у кандидатов в служащие с их родственниками, мониторить появление связей в процессе службы и выявлять признаки конфликта интересов.

Еще один продукт от российского вендора — цифровая платформа МСП.ру, государственная платформа поддержки предпринимателей, самозанятых и тех, кто только планирует начать бизнес. Она создана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития. Ее разработала компания Notamedia. На платформе реализован сервис «Барометр бизнеса», рассказал Сергей Ковтун, генеральный директор digital-интегратора Notamedia. Это первый сервис, комплексно и наглядно отражающий состояние бизнеса на основе данных из официальных источников.

На платформе представлены такие показатели, как общий оборот бизнеса в РФ, оборот отдельного сектора от общего в РФ, количество МСП, число ККТ, занятость (численность персонала), средний чек, средняя зарплата и др. Данные можно посмотреть на актуальную дату или за период, в динамике как за период, так и на дату наблюдения, в сравнении по разным показателям, по территориальному признаку, в отраслевом разрезе.

Дашборд «Бизнес в России»

С начала 2022 г. сервисами платформы воспользовались более 2,9 млн раз. До конца 2024 г. планируется подключение новых источников данных, запуск UX-аналитики использования сервиса и улучшение на базе обратной связи от пользователей.

Иван Тузиков, заместитель руководителя отдела продаж RuDesktop, представил отечественное программное обеспечение для удаленного доступа и администрирования удаленных устройств. RuDesktop предназначен для компаний, ежедневно сталкивающимися с задачами управления информационной сетью, обеспечения ее безопасности и удаленного доступа. Решение представлено как в desktop, так и в облачной версии.

С его помощью можно организовать удаленный доступ к корпоративной сети, осуществлять администрирование устройств, обеспечить их техподдержку, управлять конфигурациями. Для передачи данных используется шифрованное соединение по протоколу TLS. Количество управляемых устройств не ограничено.

Важная тема — цифровизация здравоохранения. Она привела к росту объемов медицинских данных, пригодных для анализа. «Еще несколько лет назад спросом пользовалась точечная аналитика, например, по COVID-19. Сейчас заказчики все чаще интересуются комплексной аналитикой», — рассказала Ольга Лебедева, владелец продукта «ЕЦП.BI» компании РТ МИС.

Эффективность аналитики зависит от экспертизы разработчика (понимания специфики отрасли, соблюдения НПА, понимания трендов) и качества данных (своевременной загрузки в информационную систему, полноты данных, унифицированного подхода к вводу данных).

Рост количества медицинских данных в 2023 г.

Ольга Лебедева рассказала о решении ЕЦП.BI. Это медицинская система бизнес-аналитики, продукт с набором готовых показателей для аналитики региональной медицины. ЕЦП.BI аккумулирует данные о здравоохранении из федеральной и региональной отчетности. Система состоит из наборов показателей, но к ним можно добавлять новые, если есть данные для расчета.

Что происходит в регионах

ГКУ ЦНД – подведомственная организация Департамента экономической политики и развития города Москвы по вопросам налоговой политики города. О том, как осуществлялась ее цифровизация, рассказал Сергей Труненков, начальник управления информационно-аналитических систем ГКУ ЦНД.

По его словам, на сегодняшний день в организации разработана стратегия цифровизации, ориентированная на использование преимуществ современных ИТ-решений для повышения эффективности процессов и работы с данными. Запущено в эксплуатацию более 100 различных сервисов для внутренней цифровизации. Использование отечественных и Open Source платформенных решений и возможность переиспользования сервисов обеспечивает минимальный time-to-market. А созданная внутренняя ИТ компетенция снижает зависимость от внешних подрядчиков.

В 2019 г. началось создание Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИС ОГД) РФ, которая должна объединить все данные в сфере строительства на федеральном уровне. Аналогичные системы начали создаваться и в регионах. Кроме того, к ГИС ОГД подключены информационные системы Госэкспертизы и Стройнадзора.

Тем не менее, на конкретных объектах документы до сих пор ведутся на бумаге. Елена Звонарева, советник министра строительства и ЖКХ РФ, заместитель руководителя центра компетенций департамента строительства Москвы, рассказала, как для решения этой проблемы в Москве создали цифровую вертикаль строительной отрасли. Сейчас к этой инициативе присоединились 75 регионов.

Региональный офис цифровой трансформации занимается созданием, внедрением, развитием и эксплуатацей цифровых решений, оптимизацией и реинжинирингом процессов государственного управления и оказания государственных услуг, отвечает за государственный заказ и выполнение мероприятий государственных программ, а также осуществляет координацию и методическое сопровождение органов государственной власти. О том, как создать такой офис, рассказал Виктор Щепинов, руководитель проектного офиса Центра цифровой трансформации Республики Татарстан.

По его словам, проще всего организовать под каждое направление отдельный департамент. Однако эти департаменты зависят друг от друга. Он предложил строить гибкий офис, в котором департаменты будут формировать по продуктовым направлениям. Кроме того, в нем должны существовать обслуживающие подразделения. «Гибкость возможна при децентрализованном структурном дизайне, который поддерживается общими сервисами и корпоративной культурой», — уверен Виктор Щепинов.