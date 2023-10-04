Российские компании переходят на отечественное оборудование и программное обеспечение. Это стало хорошим поводом для анализа имеющейся инфраструктуры и ее оптимизации. Как это сделать, какие цифровые инструменты управления ИТ-инфраструктурой существуют и каких результатов можно добиться в процессе оптимизации, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» .

Что происходит на рынке инфраструктуры

Своим видением положения на российском рынке инфраструктуры поделился Алексей Семенов, руководитель управления ИТ ГК «Самолет». «Сейчас на рынке можно заказать практически любую конфигурацию оборудования, однако сроки поставки увеличились с 4-8 недель до 10-14, а по каким-то позициям и до более 20», — отметил он. Также в период пандемии было построено множество ЦОДов, и сейчас на рынке достаточно предложения. «Новые игроки более гибкие по отношению к клиентам. Также у них есть возможность масштабирования», — отмечает Алексей Семенов.

Он рассказал об опыте перехода с сетевого оборудования Cisco на H3C. Проект стартовал в июне 2022 г. и завершился в марте 2023 г. За 7 месяцев эксплуатации поймали 1 баг, задокументированный в базе знаний вендора. Он был связан с передачей DHCP трафика, суммарно решение проблемы вместе с диагностикой заняло 3 дня, информации в интернете достаточно много. Можно говорить, что H3C — полный аналог оборудования HP, вплоть до номеров запчастей, команд и т.д., отмечает Алексей Семенов.

Как развивать инфраструктуру

Банк ВТБ в полной мере ощутил последствия санкций, говорит Вадим Прескур, директор по ИТ-архитектуре инфраструктуры Банка ВТБ. Кроме того, он обязан соблюдать регуляторные требования. Как в таких условиях развивать инфраструктуру?

В банке существует подразделение, которое специализируется на апробации новых технологий. В его состав входит Акселератор ВТБ – единое окно для онбординга инновационных решений технологических стартапов с открытого рынка. За 4 года с момента запуска экспертизу в нем прошло более 2600 стартапов, было запущено более 95 пилотных проектов, более 35 решений внедрено или планируется к внедрению в ближайшее время. Еще одно направление — венчурная студия, цель которой создать для подразделений банка комфортные условия для исследования технологий, развития продуктов. Также в ВТБ создана технологическая лаборатория для тестирования и исследования инфраструктурных решений.

Вадим Григоренко, руководитель блока инфраструктуры Россельхозбанка: Россельхозбанк уже давно на 80% закупает российское железо Валерий Ивлев, руководитель направления учета ресурсов НРД: Оптимизация ИТ-инфраструктуры — это процесс, для реализации которого необходимы соответствующие инструменты контроля и отчетности Евгений Кривоносов, генеральный директор «СДИ Софт»: Нужен единый инструмент управления любой инфраструктурой Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям группы компаний Агропромкомплектация: Рассматривалось несколько вариантов объединения информационных ресурсов, самым выгодным был признан colocation Вадим Прескур , директор по ИТ-архитектуре инфраструктуры Банка ВТБ В банке существует подразделение, которое занимается апробацией новых технологий Алексей Семенов , руководитель управления ИТ ГК «Самолет»: Сейчас на рынке можно заказать практически любую конфигурацию оборудования Иван Тузиков, заместитель руководителя отдела продаж RuDesktop: Модуль управления конфигурациями скоро будет покрывать практически весь функционал MS System Center Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям Москабельмет: В Москабельмет запущен почтовый робот «Печкин» Вадим Григоренко , руководитель блока инфраструктуры Россельхозбанка : Россельхозбанк уже давно на 80% закупает российское железо

Для работы этого подразделения в банке созданы необходимые возможности. Имеется выделенная инфраструктура в контуре банка, предоставляются облачные ресурсы VTB.Cloud, доступны облака и лаборатории партнеров. Вадим Прескур предложил участникам конференции воспользоваться этими возможностями для развития собственных проектов.

Россельхозбанк уже давно на 80% закупает российское железо. Сейчас в фокусе ключевые инфраструктурные компоненты российского производства, доступные на рынке:

2-х сокетные сервера на базе Intel Xeon, СХД российского производства, российские виртуализация, СУБД (Postgres Pro), Linux, рассказал Вадим Григоренко, руководитель блока инфраструктуры Россельхозбанка. Банк не увеличивает количество серверов, а занимается уплотнением и меняет старое оборудование.

Процесс управления мощностями полностью автоматизирован, что дает возможность заниматься оптимизацией. В основе этого процесса — понятие «виртуальная единица» (VU) – минимальный неделимый квант серверного оборудования с определенной фиксированной стоимостью, включающий в себя вычислительные ресурсы (сервер-лезвие (процессор, память); серверная корзина (шасси)) и программное обеспечение (виртуализация). Стоимость такого VU можно рассчитать. В этом году она снизилась на 18% по сравнению с прошлым.

Утилизация серверных ресурсов 2 кв 2023 г.

Россельхозбанк разрабатывает автоматизированную систему управления мощностями (СУМИТИ) РСХБ. Уже проработана ее архитектура, описаны интеграции с текущими инфраструктурными сервисами, утверждено техническое задание, выделен бюджет на разработку. До конца 2024 г. планируется подключить к ней высококритичные и критичные информационные системы.

Алексей Леонов, директор по информационным и цифровым технологиям группы компаний Агропромкомплектация, рассказал, что еще недавно на каждом предприятии, входящем в агрохолдинг, был собственный ИТ-департамент. Организация представлена в трех регионах, и в каждом из них существовал отдельный ЦОД, в двух из них было устаревшее оборудование. Предприятиями использовались 135 систем «1С» в 75 конфигурациях. Тестовые среды отсутствовали.

Рассматривалось несколько вариантов объединения информационных ресурсов, самым выгодным был признан colocation. Один из ЦОДов был перепрофилирован в основной — в нем установлены непроизводственные системы. Второй и третий ЦОДы разделили на две локации: в одной установлены производственные системы, вторая отведена под резервирование. В результате холдингу удалось сэкономить бюджет на отдельное обновление каждой серверной и добиться ускорения операций в учетных системах.

Инструменты оптимизации

Евгений Кривоносов, генеральный директор «СДИ Софт», рассказал о системе технического учета «СДИ Базис», которая может стать основой рационального управления и планирования ИТ инфраструктуры. Решение позволяет оцифровать и ИТ, и связь, и инженерно-технические системы. Это единый инструмент управления любой инфраструктурой.

В списке возможностей системы учет объектов обслуживания и другой информации, мониторинг параметров жизнеобеспечения, управление работами, управление инцидентами и ресурсами, моделирование изменений, интеграция с ИТ и управленческими системами.

Возможности «СДИ Базис»

Евгений Кривоносов привел примеры реализованных проектов. Например, в крупном ЦОД с помощью «СДИ Базис» ведется учет модулей оборудования, SFP модулей; оборудования и модулей на складах, неисправных, переданных в ремонт; кабельной инфраструктуры, кабельных журналов, сетевых топологий; оборудования, ресурсов и сервисов телефонии и телекоммуникационных сервисов; IP, VLAN; инфраструктуры сред виртуализации, виртуальных ресурсов и сервисов; систем электропитания, кондиционирования; свободного пространства в стойках и в ЦОД.

Иван Тузиков, заместитель руководителя отдела продаж RuDesktop, представил отечественное решение по управлению удаленным доступом и конфигурациями. Оно работает на базе ОС Windows,Linux, MacOS, Android. Имеется также облачная версия.

Интерфейс облачной версии RuDesktop

Источник: RuDesktop, 2023

Решение дает возможность организовать удаленный доступ и удаленную работу, обеспечить администрирование и техническую поддержку, управлять конфигурациями устройств. «Модуль управления конфигурациями активно развивается и скоро будет покрывать практически весь функционал MS System Center», — уверен Иван Тузиков.

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию и инновациям Москабельмет, отметил, что его компания является лидером цифровой трансформации в своей отрасли. Например, в Москабельмет запущен почтовый робот «Печкин». Он предназначен для обработки данных, поступающих в электронном виде на информационные каналы предприятия. «Печкин» автоматически обрабатывает входящую почту, отфильтровывает запросы на поставку продукции и автоматически формирует заказ.

Также в Москабельмет внедрен IRobotAlina — цифровой сервис алгоритмического анализа данных с электронных торговых площадок. Он обрабатывает информацию о тендерах, соответствующих профилю компании. В списке других инновационных решений «1С:КоМод» — конструктор математических моделей, «1С: MES Кабельный завод» для оперативного управления производственным процессом, APS Infimum — система планирования кабельного производства и др.

Валерий Ивлев, руководитель направления учета ресурсов НРД, считает, что оптимизация ИТ-инфраструктуры — это процесс, для реализации которого необходимы соответствующие инструменты контроля и отчетности. Он поделился опытом организации этого процесса в НРД на базе концепции непрерывного планирования с доступностью 24/7.

В результате реализации концепции удалось высвободить 7% занятой емкости СХД благодаря выводу из эксплуатации неиспользуемых ресурсов и 7% вычислительных мощностей, оптимизировать более 30% запрошенной мощности, на 24% увеличить срок использования текущих мощностей. В планах объединить дашборды и модели с целью расчета утилизации с финансовой стороны, автоматизировать ресурсное планирование и моделирование, построить несколько вариантов планирования закупок в перспективе на 3-5 лет, обеспечить циклы постоянного совершенствования процессов управления инфраструктурой.