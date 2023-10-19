Процесс импортозамещения продвигается, но не так интенсивно, как хотелось бы. Заказчики по-прежнему говорят о незрелости, а иногда и полном отсутствии отечественных аналогов зарубежных решений и меняют только самые критичные для бизнеса продукты. Как сделать процесс импортозамещения полезным и эффективным, можно ли импортозаместить все самостоятельно, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Импортозамещение ИТ 2023».

Импортозамещение как процесс

Импортозамещение в ИТ не эффективно, поскольку предполагает повторение, и не реально, потому что на качественное замещение всех технологий не хватит ресурсов, — начал свое выступление Борис Славин, профессор Финансового университета при Правительстве РФ. Он поделился результатами глубинных интервью с руководителями ИТ крупнейших государственных и частных компаний. Их ответы были проанализированы с использования метода Cynefin. По его словам, участники исследования уверены, что необходимо принять участие в реглобализации, чтобы добиться равномерного разделения труда в ИТ, которым нельзя шантажировать. На данный момент все больше развивающихся стран показывают неплохие результаты в ИТ, необходимо открыть им наш рынок и выйти на рынок этих стран.

Не все тренды, которые озвучивают такие компании, как Gartner, являются трендами. Необходимо учитывать цели бизнеса, использовав архитектурный подход. Целесообразно создать (например, в рамках БРИКС) международный аналитический центр в ИТ уровня Gartner. В России необходимо развивать ИТ, в которых есть сильные компетенции, которые слабо представлены на рынке и которые дадут нам конкурентные преимущества. В образовании необходимо использовать компетентностный подход, трудовые экосистемы, вовлекать в ИТ все поколения и межотраслевые знания.

Петр Фурсов, директор по партнерам кластера производственных технологий, ядерных и космических технологий фонда «Сколково», напомнил, что при выборе решения для импортозамещения надо учитывать множество факторов. Это совместимость и особенности интеграции с другими компонентами ИТ-ландшафта, информацию о тестировании, дополнительную функциональность, планы развития продукта, особенности закупки, технической поддержки, обучения пользователей, возможность использования грантового финансирования.

Меры поддержки фонда «Сколково»

Государство готово поддерживать развитие отечественных продуктов. Уже составлен список значимых проектов, открыты центры компетенций, в которых проходят демо-дни, где можно ознакомиться с продуктами как известных разработчиков, так и стартапов. Начали создаваться функционально-технологические карты, в которых указано, какое ПО закрывает какой бизнес-процесс. Это ПО отранжировано по функционалу, поэтому картами можно пользоваться при выборе решения для себя. Фонд «Сколково» является оператором государственных мер поддержки, он финансирует первое пилотное внедрение отечественного решения.

Российское вместо зарубежного

Российские разработчики стараются создать полноценные аналоги западных решений. Так, RuDesktop начала разработку отечественного программного комплекса для удаленного доступа и управления конфигурациями устройств еще в 2022 г. Сначала был создан аналог MS Team Viewer, сейчас завершается работа над аналогом MS System Center, рассказал Антон Толстых, руководитель отдела продаж RuDesktop. Программный продукт RuDesktop включен в единый реестр российского ПО.

Компания предлагает и клиентскую, и серверную части на базе российских операционных систем AltLinux, AstraLinux, РедОС, а также Windows, Ubuntu и Debian, MacOS, Android. Имеются локальная и облачная версия. Также доступна бесплатная версия с лимитом использования два часа в день.

Архитектура RuDesktop

Источник: RuDesktop, 2023

О российской интеграционной платформе рассказал Константин Юрьев, руководитель проекта «Агредатор» компании RNDSOFT. Платформа «Агредатор» предназначена для интеграции разнородных информационных систем предприятия между собой и подключения внешних поставщиков данных и API. Раньше такие услуги предлагали SAP, Oracle, IBM, существовали Open Source решения.

Архитектура платформы «Агредатор»

Источник: RNDSOFT, 2023

RNDSOFT начал создавать свое решение в 2016 г. Она построена с использованием методологии 12 factor app, что позволяет легко использовать современные подходы и инструменты: любые оркестраторы Swarm, Nomad, Kubernetes, строгое разделение данных и бизнес-логики, заменяемые Consul/Vault/Etcd, traefik/nginx/fabio и др. Ее основой стали Open Source компоненты из собственного репозитория компании. Сейчас на платформе 285 адапторов. Кроме того, специалисты заказчика могут создавать собственные адапторы. Представлена облачная и коробочная версии.

На настоящий момент целый ряд страховых, инвестиционных компаний с помощью платформы подключены к СМЭВ и госсервисам. ЭТП ГПБ и ПФР используют «Агредатор» для интеграции с порталом госуслуг.

Обеспечить бесперебойную работу бизнеса можно одним единственным способом — переходить на микросервисы, начал свое выступление Дмитрий Юдин, директор по развитию бизнеса «Флант». А для этого нужен Kubernetes. Это Open Source решение, но просто скачать его и начать работать невозможно — для этого его нужно настроить и интегрировать дополнительные инструменты. Сделать это собственными силами непросто и дорого.

Раньше можно было воспользоваться готовой платформой OpenShift для разработки и эксплуатации контейнерных приложений — теперь такой возможности нет. Также существует KaaS (Kubernetes as a Service) — решение от облачного провайдера, которое не нужно устанавливать, оно доступно в виде готового облачного сервиса. Однако в этом случае пользователь должен сам управлять большей частью компонентов кластера, отвечать за обновление узлов, устанавливать и обслуживать сторонние решения.

В качестве альтернативы Дмитрий Юдин предложил Deckhouse Kubernetes Platform от «Флант». Deckhouse — это полнофункциональная платформа, которая, кроме «ванильного» Kubernetes, включает дополнительные модули для мониторинга, балансировки трафика, автомасштабирования, безопасного доступа и не только, которые преднастроены, интегрированы друг с другом и готовы к работе. Компания уже 10 лет занимается контейнерами и 6 лет создает платформу оркестрации. Deckhouse Kubernetes Platform поддерживает 270 Kubernetes-кластеров, ее отказоустойчивость составляет 99,99%.

Самая популярной отечественной ERP-системой является 1С:ERP. Компании «1С» удалось создать широкую партнерскую сеть, подготовить множество специалистов. И, что немаловажно, 1С: ERP на порядок дешевле иностранных аналогов, подчеркнул Семен Трошкин, руководитель команды 1С аудиторско-консалтинговой группы компаний «Мариллион». 1С:ERP внедряется на крупных предприятиях и покрывает большую часть функционала иностранных систем.

Импортозамещение при помощи продуктов «1С»

Источник: Мариллион, 2023

Единым окном во все системы 1С является 1C:Документооборот — функционал продукта позволяет заменить использование большого количества систем. База знаний 1С содержит шаблоны документов, вбирающих лучшие практики проектных технологий. Содержание шаблонов корректируется каждый раз при работе над конкретным проектом. Эти технологии адаптированы под особенности и проекты «Мариллион».

Александр Костюченко, директор по разработке продуктов ITFB Group, рассказал, какие отечественные технологии компьютерного зрения доступны заказчикам. Современные системы распознавания могут улучшать качество изображений, извлекать текст из документов, определять тип документа, применять шаблоны распознавания, верифицировать и сравнивать документы и т.д. В ближайшие годы OCR технологии будут развиваться в направлении создания облачных и мобильных решений, мультиязычности, распознавания не только текстовых образов, использования RPA и современных AI подходов.

Области применения EasyDoc

ITFB Group предлагает тиражируемый продукт ITFB EasyDoc. Это российский аналог решений ABBYY, Kofax, IBM, EMC. Он используется для обработки документов. Его архитектура не зависит от импортного ПО, поддерживает российские ОС. С помощью EasyDoc организуется масштабируемая распределенная обработка документов. Настройка AI не требует навыков программирования, а удобные веб-приложения не требуют локальной инсталляции и обновления.

Практический опыт импортозамещения

Опытом импортозамещения поделился Сергей Тарасов, технический директор «Русагро Технологии». По его словам, до самого последнего времени инфраструктура группы компаний представляла собой полный «зоопарк» решений, значительная часть из которых была иностранного производства. Было принято решение выстроить новую импортонезависимую инфраструктуру — теперь при выводе из эксплуатации любого решения его место занимает отечественный аналог. Некоторые проекты реализуются при поддержке государства, например, в холдинге внедрили отечественную MES-систему.

При этом, по словам Сергея Тарасова, пользователи не хотят импортозамещаться. Например, они единодушно высказались против перехода на отечественную BI. А главный вопрос бизнеса — сколько будет стоить замена ПО? Сергей Тарасов отметил, что отечественные разработчики предлагают, в основном, довольно слабые решения. «Сейчас мы в основном копируем то, что уже было сделано. Настоящее импортозамещение начнется тогда, когда копировать начнут у нас», — говорит он.

Максим Русин, управляющий директор МКБ, поделился своим мнением о том, как правильно расставить приоритеты при импортозамещении. Существует несколько инструментов приоритизации: матрица «Усилия-Влияния», метод Айви Ли, матрица Эйзенхауэра, метод MoSCoW, карта приоритетов. Однако не все эти практики применимы к технологическому замещению.

В МКБ разработали стратегию технологического замещения. Ее ключевые элементы: риск ориентированный подход, соответствие регулированию, сбалансированные расходы и учет потребностей клиентов. План импортозамещения составлялся с учетом всех этих показателей.

Атомэнергопроект начал заниматься импортозамещением в 2019 г. В компании составили список функциональных требований к новым продуктам и пригласили российских вендоров показать, что они могут предложить, рассказал Илья Журавлев, директор отраслевых проектов импортозамещения САПР и СУИД Атомэнергопроект. Как выяснилось, все представленные решения нуждались в серьезной доработке. Однако по результатам демонстрации в Атомэнергопроект выбрали продукты «Неосинтез» и Model Studio CS, на базе которых было решено создавать Целевую отраслевую платформу СУИД для проектирования и Целевую отраслевую платформу САПР для проектирования.

После запуска пилотных проектов стали ясны требования к отраслевому решению. Запуск отраслевой САПР на базе Model Studio CS намечен на 4 кв. 2024 г. Критический функционал СУИД должен появиться в 4 кв. 2023.

Кирилл Комиссаров, начальник отдела развития систем поддержки жизненного цикла изделий ОКБМ Африкантов, перечислил проблемы, которые существуют на рынке импортозамещения промышленного ПО. Это практически полное отсутствие нативных приложений под отечественные UNIX-подобные операционные системы, недостаточная функциональность временного решения WINE, представляющего собой альтернативную и свободную реализацию Windows API, для обеспечения запуска и функционирования Windows-приложений на UNIX-подобных операционных системах, недостаточное инвестирование в отечественное программное обеспечение и развитие функциональности отечественного ПО, отсутствие отечественных средств разработки, зависимость от иностранных компонентов и лицензионные обязательства перед зарубежными правообладателями. В таких условиях, по его мнению, практически не реально выполнить комплексное импортозамещение на объектах КИИ до конца 2023 г.

В X5 Group для создания роботов использовали UIPath. Сейчас в компании запущено более 150 роботов, рассказал Фаддей Осипов, руководитель команды разработки X5 Tech. Сейчас X5 перешла на платформу АТОМ.РИТА. Процесс импортозамещения использовали для того, чтобы сделать что-то новое. Например, внедрили сервис Self-Service, с помощью которого пользователи могут самостоятельно управлять роботами без навыков программирования.

Также запущен сервис Control&Monitoring&Automation (CMA) — с его помощью создается заявка на роботизацию, а после его запуска имеется возможность управлять им и собирать статистику. Запущен технический мониторинг, мониторинг роботов и бизнес-мониторинг работы роботов.