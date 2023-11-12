1 ноября 2023 г. в рамках CNews FORUM 2023 состоялось вручение наград CNews Awards. Учредителем премии CNews Awards является редакция издания о высоких технологиях CNews. Ее главная задача — продемонстрировать общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России. Премию CNews Awards получают наиболее эффективные проекты информатизации в ключевых отраслях и лучшие ИКТ-компании.

IaaS провайдер года

Награду в номинации «IaaS провайдер года 2023» получила компания T1 Cloud. T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке: решение предоставляет заказчикам доступ к конфигурации виртуальных машин на высокочастотных процессорах 4,05 Ghz, что позволяет обрабатывать наибольшие массивы данных по сравнению с другими облаками. Решение построено на двух платформах виртуализации с единым порталом управления собственной разработки. Стек IaaS имеет сертификацию 152-ФЗ и соответствует максимальному уровню защиты персональных данных УЗ-1.

Награду «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud, входящей в Холдинг Т1

В 2023 году не было зафиксировано ни одного критического инцидента, а число клиентов сервиса активно росло, в том числе из-за необходимости для крупных клиентов размещать критическую инфраструктуру на мощностях импортонезависимой площадки.

Технология года

Лауреатом премии «Технология года» стал «Р7-Офис». В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Векторный редактор способен заменить аналогичные зарубежные продукты. Одно из важнейших достоинств и отличий от подобных решений редактора «Р7-Графика» — совместимость с файлами в формате Microsoft Visio и diagrams.net, а также с форматами HTML, SVG, PNG, JPEG, PDF и прочих. Новый продукт позволяет автоматически генерировать блок-схемы из текста, CSV или SQL описания, чтобы сократить время работы.

Награду «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования, компания Р7

Кроме того, «Р7-Графика» содержит множество предустановленных макетов и шаблонов, дает возможность создавать собственные библиотеки элементов, поддерживает работу со слоями как в Photoshop, ввод математических формул и автоматическую проверку орфографии, чтобы не допустить случайных ошибок. А интуитивно понятный интерфейс позволяет создавать профессиональные диаграммы буквально в несколько кликов.

Цифровое рабочее пространство: решение года

Награду в номинации «Цифровое рабочее пространство: решение года» получил Squadus — цифровое рабочее пространство от «МойОфис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Squadus поддерживает структурирование чатов, совместную работу с документами, аудио и видео конференции и автоматизацию процессов с помощью чат-ботов.

Награду «Цифровое рабочее пространство: решение года» получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис»

Решение работает на любом устройстве в любой точке мира. Разворачивается на собственных серверах организации и обеспечивает бесшовный переход с популярных иностранных решений. Squadus включен в реестр российского ПО. Подходит для компаний и организаций любого размера.

Переход на налоговый мониторинг: проект года

Лауреатом в номинации «Переход на налоговый мониторинг: проект года» стал проект, реализованный в Почта Банке. Почта Банк подключился к системе налогового мониторинга и автоматизировал взаимодействие с Федеральной налоговой службой, внедрив отечественное решение НОТА ВИЗОР (ранее T1 EasyTax). Переход к прямому онлайн-взаимодействию с налоговым ведомством дает возможность ускорить обмен данными и снизить издержки.

Награду «Переход на налоговый мониторинг: проект года» получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА

Витрина данных от НОТА ВИЗОР позволяет специалистам ведомства получить доступ к данным бухгалтерского и налогового учета организации, а бизнесу стать более открытым для ФНС. Решение включено в Единый реестр отечественного ПО.

CRM-система года

Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. SberCRM — это облачная low-code платформа на базе микросервисной архитектуры. На базе SberCRM можно создавать кастомные решения для конкретных компаний с учетом их требований и бизнес-процессов.

Награду «CRM-система года» получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт»

Существуют коробочные варианты, заточенные под специфику определенных отраслей. Бесплатная базовая версия SberCRM обладает широким функционалом и доступна даже микробизнесу.

ВКС года

Награду «ВКС года» получила платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. eXpress — первая не только в России, но и в мире, которая сделала видеоконференции полностью распределенными, то есть создала Федерацию ВКС, дополнив этой функцией Федерацию чатов eXpress. Разработка характеризуется сложнейшим техническим исполнением, так как видеоконференции единовременно проводятся на всех серверах всех участников, независимо от их количества. Процесс идет автоматически, решение работает из коробки.

Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress

eXpress — единственный продукт класса «онлайн-коммуникации», все редакции которого сертифицированы ФСТЭК России по 4-му уровню доверия.

Цифровизация торговли: проект года

Награду в номинации «Цифровизация торговли: проект года» получила компания Cloud.ru. В федеральной сети lady & gentleman CITY была монолитная система, а также «железные» серверы, которые требовали постоянного мониторинга и обслуживания. Чтобы упростить процессы развертывания и масштабирования, автоматизировать процессы CI/CD, а также оптимизировать ресурсы компании и сократить издержки на ФОТ, ритейлер решил перенести интернет-магазин в облако.

Награду «Цифровизация торговли: проект года» получил Алексей Распопов, руководитель продуктового направления компании Cloud.ru

Теперь сотрудники отдела разработки lady & gentleman CITY полностью сфокусированы на разработке, а не на мониторинге, процессы ускорились. Все риски переложены в облако Cloud.ru.

ИБ-прорыв года

«ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году компания представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Линейка продуктов разработчика расширилась технологиями R-Vision VM для построения процесса управления уязвимостями и R-Vision SIEM для централизованного управления событиями в информационных системах.

Награду «ИБ-прорыв года» получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision

Таким образом, сегодня вендор предлагает российским компаниям экосистему R-Vision EVO, включающую в себя необходимые технологии для построения эффективного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы исключительно на базе отечественных решений.

Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года

Премию в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе» получил проект Москвы: услуга «Предоставление мест на ярмарке выходного дня» . С ее помощью предприниматели могут подать в электронной форме заявку на предоставление места на городской ярмарке, а затем следить за результатами обработки заявки и распределением мест в блокчейн-сети посредством специального WEB-интерфейса пользователя.

Награду «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт»

В основе электронной услуги — информационная система «Технологическая платформа распределенных реестров», созданная на основе блокчейн технологии. Она позволяет обеспечить прозрачность оказания электронных услуг и сервисов с помощью механизма общественного контроля за неизменностью данных по предоставляемым городом электронным услугам и сервисам. Так, пользователи услуги «Предоставление мест на ярмарке выходного дня» могут через локальную блокчейн-ноду осуществлять аудит обработки заявок.

Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года

Награду в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года» получила платформа Efros Defence Operations. Efros Defence Operations — это многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры и прикладного ПО. Он позволяет обеспечить контроль доступа, аудит уязвимостей, моделирование векторов атак, организацию task-портала, анализ правил межсетевых экранов с управлением в одной консоли.

Награду «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года» получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис

В Efros DefOps реализована детализированная настройка прав пользователей, что дает возможность назначать права доступа сотрудникам ИБ и ИТ отделов. Продукт сертифицирован по уровню доверия 4.

ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года

Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Она создает надежный фундамент для развития финансового бизнеса в цифровой среде, предоставляя ИТ-услуги и инновационные решения в рамках глобального процесса перехода к цифровой экономике.

Награду «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People

Свидетельством успешности и востребованности услуг компании Innovative People является рост выручки на 36% от проектов ИТ-аутсорсинга для финансовых компаний с 2021 по 2022 год. Это подтверждает высокий уровень доверия со стороны клиентов.

Анализ разговоров: решение года

Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК, которая позволяет повысить эффективность контакт-центра, в том числе для увеличения продаж.

Награду «Анализ разговоров: решение года» получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК

В основе системы анализа разговоров лежит модуль распознавания речи. Транскрибирование телефонных переговоров позволяет работать с накопленной статистикой и детально анализировать работу операторов колл-центра.

Личный вклад в развитие ИТ в России

Награду за личный вклад в развитие ИТ в России получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС. Павел Воронин вносит вклад в развитие нового поколения квалифицированных ИТ-специалистов и создает ИТ-комьюнити в России. Он открыл базовую кафедру по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, проводит всероссийскую олимпиаду по программированию True Tech Champ для школьников, студентов и действующих ИТ-специалистов, организовал крупнейшую технологическую конференцию True Tech Day, формирующую ИТ-комьюнти.

Награду «За личный вклад в развитие ИТ в России» получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС

При нем найм ИТ-специалистов в МТС вырос в четыре раза, а отток — на рекордно низком уровне. Разрабатываются продукты и сервисы не только для экосистемы, но и для многочисленных партнеров МТС и всего рынка.

MDM-решение года в промышленности

Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала AF MDM — корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга. Она обеспечивает информационное сопровождение всех ключевых производственных систем. В решении учтены особенности ведения технологической нормативно-справочной информации крупных промышленных предприятий: широкая номенклатура продукции, ресурсов и сырья; высокая динамика и изменчивость основных данных; большое количество смежных автоматизированных систем, а также подразделений с индивидуальными требованиями к информации.

Награду «MDM-решение года в промышленности» получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр»

Высокая эффективность решения подтверждается многолетней практикой внедрения на ведущих предприятиях России. Только за последний год реализованы крупные проекты по внедрению и модернизации системы в ММК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, АВИСМА, Русполимет, Киберсталь.

Итоги CNews FORUM 2023

Шестнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1700 человек. Было заслушано около 120 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 60 стендов.

Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных» Участники CNews FORUM 2023 получили возможность получить ответы на свои вопросы в ходе открытого диалога с министром Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС: Для успешной трансформации необходимы профессионалы, владеющие мультидисциплинарной экспертизой и имеющие глубокие знания в нескольких областях В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Премию «Технология года» получили Виталий Шаев, руководитель центра компетенций, и Вадим Харитонов, начальник отдела системного администрирования компании «Р7» Евгений Абакумов, директор по информационной инфраструктуре Росатома: Мы становимся вендором ИТ-ландшафта, в котором присутствуют решения самых разных разработчиков T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке. Премию «IaaS провайдер года 2023» получил Сергей Малышев, руководитель группы инфраструктурных продуктов компании T1 Cloud Евгений Чаркин, заместитель генерального директора РЖД: К 2030-2035 г. управление железными дорогами будет осуществляться на основе данных, обслуживание инфраструктуры и подвижного состава будет производиться по фактическому состоянию, появятся беспилотные локомотивы, а взаимодействие с клиентами, партнерами и государством полностью перейдет в цифровой вид Премия в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года» присуждена сервису «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». Ее получили Алина Желнова, начальник отдела перевода услуг и сервисов в электронный вид ДИТ Москвы, и Александр Каушанский, заместитель генерального директора группы компаний «Программный Продукт» Николай Ульянов, заместитель председателя правления Россельхозбанка: Банк во многом ориентируется на собственную разработку ключевых ИТ-систем: в 2022 г. ее уровень составлял 56%, а к 2024 г. должен вырасти до 70% Проектом года был признан «Переход на налоговый мониторинг», реализованный в Почта Банке. Награду получили Виталий Соловьев, заместитель главного бухгалтера Почта Банка, и Ксения Солдатенкова, директор по развитию бизнеса вендора НОТА Алексей Нестеров, директор по ERP-решениям «1С»: На сегодня «1С» предлагает решения для цифровизация практически всех подразделений всех видов бизнеса. Ее система может запускаться на платформе «ГосТех» Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. Награду получила Надежда Оберемок, генеральный директор компании «Сбер Бизнес Софт» Награду «ВКС года» получил Андрей Врацкий, генеральный директор компании eXpress: Одних ВКС уже недостаточно. Компании, которые вовремя не отреагировали на этот тренд, теряют конкурентоспособность «ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году она представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Награду получил Андрей Милованов, коммерческий директор компании R-Vision Проектом года в области цифровизации торговли стала миграция интернет-магазина федеральной сети lady & gentleman CITY в облако Cloud.ru. Награду получил Алексей Распопов, менеджер продуктов Cloud.ru Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга AF MDM. Награду получил Антон Шмаков, директор по развитию ИТЦ «Аусферр» Антон Петухов, ИТ-директор «Дом.рф»: Для реализации проекта по импортозамещению системы процессинга карт потребуется от 1 до 2 лет, общий объем затрат оценивается в 140 млн. руб. Платформа Efros Defence Operations была принята лучшей в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года». Награду получил Сергей Никитин, руководитель группы управления проектами Газинформсервис Олег Аксенов, директор технического департамента «ЛАНИТ-Интеграция»: Мы как интегратор постоянно актуализируем свои знания, следим за всеми законодательными нюансами и поможем вам соблюсти технику безопасности в «горах»: сориентироваться на местности и не оступиться Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК. Награду получил Дмитрий Теплицкий, генеральный директор компании АБК. Елена Новикова, президент группы компаний Polymedia: Для управления ситуационным центром важно выбрать правильную платформу. Polymedia создавала такую платформу около 5 лет и инвестировала в нее миллиарды рублей Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Награду получил Иван Белан, директор проектного офиса группы компаний Innovative People Виктор Урусов, генеральный директор «Скала^р»: Усложнение инфраструктуры приводит к созданию системы управления, построенной на совершенно новых принципах. Различные домены управления объединяются в единую функциональную графовую CMDB Решением года стал Squadus — цифровое рабочее пространство от «Мой Офис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Награду получил Павел Калякин, генеральный директор компании «МойОфис» Максим Нальский, основатель «ФинГрад», рассказал об опыте внедрения единого отраслевого казначейства на базе отечественного ПО в госкорпорации «Роскосмос» Сергей Артюхов, директор дивизиона Platform V Works «СберТех»: Platform V Works объединяет инструменты для эффективного управления разработкой ПО и совместной работы команды. Они позволяют создать полностью российский конвейер разработки программного обеспечения Дмитрий Аникин, директор по развитию Global ERP: Global ERP может стать альтернативой SAP ERP — оно создавалось специально для крупнейших компаний Анатолий Денисов, главный редактор «Рейтинга Рунета»: В интернете существует немало рейтингов, но в них ИТ-компании оцениваются или по объему выручки, или по другим, не всегда прозрачным показателям Артем Натрусов, вице-президент по ИТ ЕВРАЗ: По результатам 2021 и 2022 гг. экономический эффект от цифровой трансформации ЕВРАЗ составил $150 млн в годовом выражении. В 2023 г. темп несколько замедлился с учетом того, что фокус был на оптимизации себестоимости, а не на дополнительных объемах На CNews FORUM 2023 состоялся розыгрыш призов CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний, представителей органов власти и всех, кто любит ИТ CNews FORUM проводится уже в 16-ый раз и является любимым мероприятием участников ИТ-отрасли Чтобы заслушать 120 экспертных докладов, участникам CNews FORUM потребовался целый день Максут Шадаев, глава Минцифры: Мы должны с 2025 года запустить новую программу под названием «Национальная экономика данных»

«За прошедший год российским предприятиям и органам госвласти удалось проделать огромный объем работы по поддержанию устойчивости ИТ-инфраструктур и по их модернизации на основе отечественных технологий. Несмотря на беспрецедентное давление, России удается успешно противостоять всем вызовам. И как гласит народная пословица «Нет худа без добра». Благодаря неблагоприятным обстоятельствам многие высокотехнологичные индустрии и научные центры нашей страны получили новый импульс для развития. Страна переживает очередной технологический рывок и отрасль информационных технологий находится в авангарде этой глобальной трансформации», — говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.

Главные мероприятия форума

На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.

В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация». Своим видением цифрового развития России поделились представители крупнейших компаний ВТБ, Абсолют банк, Русагро, «Самолет», «Аэропорт Шереметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК.

Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.