1 ноября 2023 г. в рамках CNews FORUM 2023 состоялось вручение наград CNews Awards. Учредителем премии CNews Awards является редакция издания о высоких технологиях CNews. Ее главная задача — продемонстрировать общественное признание вклада компаний и отдельных профессионалов в развитие инновационной экономики в России. Премию CNews Awards получают наиболее эффективные проекты информатизации в ключевых отраслях и лучшие ИКТ-компании.
IaaS провайдер года
Награду в номинации «IaaS провайдер года 2023» получила компания T1 Cloud. T1 Cloud создал одну из самых высокопроизводительных облачных платформ на рынке: решение предоставляет заказчикам доступ к конфигурации виртуальных машин на высокочастотных процессорах 4,05 Ghz, что позволяет обрабатывать наибольшие массивы данных по сравнению с другими облаками. Решение построено на двух платформах виртуализации с единым порталом управления собственной разработки. Стек IaaS имеет сертификацию 152-ФЗ и соответствует максимальному уровню защиты персональных данных УЗ-1.
В 2023 году не было зафиксировано ни одного критического инцидента, а число клиентов сервиса активно росло, в том числе из-за необходимости для крупных клиентов размещать критическую инфраструктуру на мощностях импортонезависимой площадки.
Технология года
Лауреатом премии «Технология года» стал «Р7-Офис». В 2023 году «Р7-Офис» выпустил редактор диаграмм и схем «Р7-Графика», который может занять до 80% рынка в России. Векторный редактор способен заменить аналогичные зарубежные продукты. Одно из важнейших достоинств и отличий от подобных решений редактора «Р7-Графика» — совместимость с файлами в формате Microsoft Visio и diagrams.net, а также с форматами HTML, SVG, PNG, JPEG, PDF и прочих. Новый продукт позволяет автоматически генерировать блок-схемы из текста, CSV или SQL описания, чтобы сократить время работы.
Кроме того, «Р7-Графика» содержит множество предустановленных макетов и шаблонов, дает возможность создавать собственные библиотеки элементов, поддерживает работу со слоями как в Photoshop, ввод математических формул и автоматическую проверку орфографии, чтобы не допустить случайных ошибок. А интуитивно понятный интерфейс позволяет создавать профессиональные диаграммы буквально в несколько кликов.
Цифровое рабочее пространство: решение года
Награду в номинации «Цифровое рабочее пространство: решение года» получил Squadus — цифровое рабочее пространство от «МойОфис» для совместной работы команд и корпоративного общения. Squadus поддерживает структурирование чатов, совместную работу с документами, аудио и видео конференции и автоматизацию процессов с помощью чат-ботов.
Решение работает на любом устройстве в любой точке мира. Разворачивается на собственных серверах организации и обеспечивает бесшовный переход с популярных иностранных решений. Squadus включен в реестр российского ПО. Подходит для компаний и организаций любого размера.
Переход на налоговый мониторинг: проект года
Лауреатом в номинации «Переход на налоговый мониторинг: проект года» стал проект, реализованный в Почта Банке. Почта Банк подключился к системе налогового мониторинга и автоматизировал взаимодействие с Федеральной налоговой службой, внедрив отечественное решение НОТА ВИЗОР (ранее T1 EasyTax). Переход к прямому онлайн-взаимодействию с налоговым ведомством дает возможность ускорить обмен данными и снизить издержки.
Витрина данных от НОТА ВИЗОР позволяет специалистам ведомства получить доступ к данным бухгалтерского и налогового учета организации, а бизнесу стать более открытым для ФНС. Решение включено в Единый реестр отечественного ПО.
CRM-система года
Победителем в номинации «CRM-система года» стала SberCRM. SberCRM — это облачная low-code платформа на базе микросервисной архитектуры. На базе SberCRM можно создавать кастомные решения для конкретных компаний с учетом их требований и бизнес-процессов.
Существуют коробочные варианты, заточенные под специфику определенных отраслей. Бесплатная базовая версия SberCRM обладает широким функционалом и доступна даже микробизнесу.
ВКС года
Награду «ВКС года» получила платформа корпоративных коммуникаций и мобильности eXpress. eXpress — первая не только в России, но и в мире, которая сделала видеоконференции полностью распределенными, то есть создала Федерацию ВКС, дополнив этой функцией Федерацию чатов eXpress. Разработка характеризуется сложнейшим техническим исполнением, так как видеоконференции единовременно проводятся на всех серверах всех участников, независимо от их количества. Процесс идет автоматически, решение работает из коробки.
eXpress — единственный продукт класса «онлайн-коммуникации», все редакции которого сертифицированы ФСТЭК России по 4-му уровню доверия.
Цифровизация торговли: проект года
Награду в номинации «Цифровизация торговли: проект года» получила компания Cloud.ru. В федеральной сети lady & gentleman CITY была монолитная система, а также «железные» серверы, которые требовали постоянного мониторинга и обслуживания. Чтобы упростить процессы развертывания и масштабирования, автоматизировать процессы CI/CD, а также оптимизировать ресурсы компании и сократить издержки на ФОТ, ритейлер решил перенести интернет-магазин в облако.
Теперь сотрудники отдела разработки lady & gentleman CITY полностью сфокусированы на разработке, а не на мониторинге, процессы ускорились. Все риски переложены в облако Cloud.ru.
ИБ-прорыв года
«ИБ-прорывом года» была признана компания R-Vision — разработчик систем кибербезопасности. В 2023 году компания представила сразу две важные технологии, громко заявив о себе на ИБ-рынке и встав в один ряд с лидерами отрасли. Линейка продуктов разработчика расширилась технологиями R-Vision VM для построения процесса управления уязвимостями и R-Vision SIEM для централизованного управления событиями в информационных системах.
Таким образом, сегодня вендор предлагает российским компаниям экосистему R-Vision EVO, включающую в себя необходимые технологии для построения эффективного центра мониторинга и реагирования на киберугрозы исключительно на базе отечественных решений.
Повышение прозрачности в госсекторе: ИТ-проект года
Премию в номинации «Повышение прозрачности в госсекторе» получил проект Москвы: услуга «Предоставление мест на ярмарке выходного дня». С ее помощью предприниматели могут подать в электронной форме заявку на предоставление места на городской ярмарке, а затем следить за результатами обработки заявки и распределением мест в блокчейн-сети посредством специального WEB-интерфейса пользователя.
В основе электронной услуги — информационная система «Технологическая платформа распределенных реестров», созданная на основе блокчейн технологии. Она позволяет обеспечить прозрачность оказания электронных услуг и сервисов с помощью механизма общественного контроля за неизменностью данных по предоставляемым городом электронным услугам и сервисам. Так, пользователи услуги «Предоставление мест на ярмарке выходного дня» могут через локальную блокчейн-ноду осуществлять аудит обработки заявок.
Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года
Награду в номинации «Защита ИТ-инфраструктуры: платформа года» получила платформа Efros Defence Operations. Efros Defence Operations — это многофункциональный комплекс по защите ИТ-инфраструктуры и прикладного ПО. Он позволяет обеспечить контроль доступа, аудит уязвимостей, моделирование векторов атак, организацию task-портала, анализ правил межсетевых экранов с управлением в одной консоли.
В Efros DefOps реализована детализированная настройка прав пользователей, что дает возможность назначать права доступа сотрудникам ИБ и ИТ отделов. Продукт сертифицирован по уровню доверия 4.
ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года
Лауреатом премии «ИТ-аутсорсинг для финансового рынка: компания года» стала группа компаний Innovative People. Она создает надежный фундамент для развития финансового бизнеса в цифровой среде, предоставляя ИТ-услуги и инновационные решения в рамках глобального процесса перехода к цифровой экономике.
Свидетельством успешности и востребованности услуг компании Innovative People является рост выручки на 36% от проектов ИТ-аутсорсинга для финансовых компаний с 2021 по 2022 год. Это подтверждает высокий уровень доверия со стороны клиентов.
Анализ разговоров: решение года
Победителем в номинации «Анализ разговоров: решение года» была выбрана система речевой аналитики от АБК, которая позволяет повысить эффективность контакт-центра, в том числе для увеличения продаж.
В основе системы анализа разговоров лежит модуль распознавания речи. Транскрибирование телефонных переговоров позволяет работать с накопленной статистикой и детально анализировать работу операторов колл-центра.
Личный вклад в развитие ИТ в России
Награду за личный вклад в развитие ИТ в России получил Павел Воронин, первый вице-президент по технологиям МТС. Павел Воронин вносит вклад в развитие нового поколения квалифицированных ИТ-специалистов и создает ИТ-комьюнити в России. Он открыл базовую кафедру по направлению глубинного машинного обучения на факультете компьютерных наук НИУ ВШЭ, проводит всероссийскую олимпиаду по программированию True Tech Champ для школьников, студентов и действующих ИТ-специалистов, организовал крупнейшую технологическую конференцию True Tech Day, формирующую ИТ-комьюнти.
При нем найм ИТ-специалистов в МТС вырос в четыре раза, а отток — на рекордно низком уровне. Разрабатываются продукты и сервисы не только для экосистемы, но и для многочисленных партнеров МТС и всего рынка.
MDM-решение года в промышленности
Победителем в номинации «MDM-решение года в промышленности» стала AF MDM — корпоративная система управления нормативно-справочной информацией металлургического холдинга. Она обеспечивает информационное сопровождение всех ключевых производственных систем. В решении учтены особенности ведения технологической нормативно-справочной информации крупных промышленных предприятий: широкая номенклатура продукции, ресурсов и сырья; высокая динамика и изменчивость основных данных; большое количество смежных автоматизированных систем, а также подразделений с индивидуальными требованиями к информации.
Высокая эффективность решения подтверждается многолетней практикой внедрения на ведущих предприятиях России. Только за последний год реализованы крупные проекты по внедрению и модернизации системы в ММК, ЕВРАЗ, РУСАЛ, АВИСМА, Русполимет, Киберсталь.
Итоги CNews FORUM 2023
Шестнадцатый по счету CNews FORUM — крупнейшая независимая площадка для встречи ИТ-директоров, руководителей ИТ-компаний и представителей органов власти — стал рекордным по масштабу и количеству участников. CNews FORUM посетили более 1700 человек. Было заслушано около 120 экспертных докладов. На выставочном пространстве форума было представлено более 60 стендов.
«За прошедший год российским предприятиям и органам госвласти удалось проделать огромный объем работы по поддержанию устойчивости ИТ-инфраструктур и по их модернизации на основе отечественных технологий. Несмотря на беспрецедентное давление, России удается успешно противостоять всем вызовам. И как гласит народная пословица «Нет худа без добра». Благодаря неблагоприятным обстоятельствам многие высокотехнологичные индустрии и научные центры нашей страны получили новый импульс для развития. Страна переживает очередной технологический рывок и отрасль информационных технологий находится в авангарде этой глобальной трансформации», — говорит главный редактор CNews Александра Кирьянова.
Главные мероприятия форума
На старте CNews FORUM состоялся диалог с отраслью главы Минцифры Максута Шадаева. Затем в пленарной части форума выступили заместитель генерального директора РЖД Евгений Чаркин, директор по информационной инфраструктуре «Росатома» Евгений Абакумов, заместитель председателя правления Россельхозбанка Николай Ульянов, ИТ-директор Дом.рф Антон Петухов, первый вице-президент по технологиям МТС Павел Воронин, вице-президент по ИТ «Евраз» Артем Натрусов и многие другие.
В сессионной части было проведено пять тематических отраслевых секций: «Цифровизация финансового сектора», «Импортозамещение», «Информационная безопасность», «Цифровизация торговли», «Цифровая трансформация». Своим видением цифрового развития России поделились представители крупнейших компаний ВТБ, Абсолют банк, Русагро, «Самолет», «Аэропорт Шереметьево», СИБУР, «Московская биржа», X5 Group, СОГАЗ, Норникель, НЛМК.
Лауреатами ежегодной премии CNews Awards стали 14 компаний, предложивших в текущем году наиболее яркие, социально-значимые проекты, оказавшие влияние на рынок ИТ и телекоммуникаций России.
Следующий CNews FORUM Кейсы и вручение ежегодных премий «Инновация года» и «Импортозамещение года» состоятся в июне 2024 г.