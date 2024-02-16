Практически все организации уже приступили к цифровой трансформации. Основой новой ИТ-архитектуры может стать BPM-платформа. С ее помощью можно управлять не только бизнес-процессами, но и качеством создаваемой продукции или оказываемых услуг. Опытом внедрения и использования BPMS поделились участники организованной CNews Conferences конференции Business Process Management 2024.

Зачем управлять бизнес-процессами

Модератором организованной CNews Conferences конференции Business Process Management 2024 традиционно выступил Андрей Коптелов, вице-президент ABPMB Russia. Он поделился результатами исследования, которое Comindware и Process Excellence (PEX) Network провели в 2023 г. Целью исследования было выяснить, как меняется роль операционной эффективности в компаниях по всему миру. Как выяснилось, к цифровой трансформации еще не приступали лишь 9% организаций, еще 5% находится в поиске поставщиков для сотрудничества. Во всех остальных процесс цифровой трансформации находится на том или ином этапе.

Что из перечисленного лучше всего описывает текущий масштаб (начиная с 2023 года) трансформации бизнеса и повышения операционной эффективности в вашей организации?

Главными инвесторами программ бизнес-трансформации являются директор компании (24%) и совет директоров (16%). В ближайшие горы большинство организаций намерены сосредоточить усилия на формировании культуры цифровой трансформации, выстраивании бизнес- процессов совместно с информационными технологиями, клиентоориентированности в управлении процессами, моделировании и документировании бизнес-процессов, построении сквозной архитектуры процессов.

Какие методологии и решения вы применяете для проектов по оптимизации операционных расходов?

Главными сложностями на пути повышения операционной эффективности участники исследования назвали ограничения по бюджету, согласование совершенствования бизнес-процессов с бизнес- стратегией высшего уровня и внедрение новых платформ.

Как управлять бизнес-процессами

Александр Бочкин, основатель «Инфомаксимум», уверен, что важнейшим инструментом управления бизнес-процессами должна стать система мультипроцессной аналитики. Например, такая как Proceset. Классический Process Mining изучает один процесс. Но в бизнесе нет обособленных процессов — они связаны между собой. Поэтому необходима мультипроцессная аналитика. Ее использование дает возможность в пять раз ускорить оптимизацию бизнес-процессов.

Составляющие Proceset

Александр Бочкин привел несколько примеров того, каких результатов можно добиться благодаря использованию мультипроцессной аналитики. Так, Россельхозбанку удалось получить дополнительно ₽200 млн в год благодаря оптимизации процесса потребительского кредитования. В одном из банков топ-5 оптимизация процесса онлайн-обслуживания клиентов принесла дополнительно ₽106 млн в год. А в МТС удалось добиться экономии 16 тыс. часов рабочего времени в год в подразделении из 105 человек.

«Процессное управление — это взгляд на организацию как на цепь связанных между собой процессов», — начал свое выступление Николай Буланов, директор по консалтингу PIX Robotics. Оно состоит и нескольких этапов: описание и систематизация, анализ, оптимизация бизнес-процессов. И для каждого из этих этапов у PIX Robotics есть соответствующие решения — PIX RPA, PIX BI, PIX Process.

Продуктовая экосистема

Опытом внедрения процессного управления поделилась Ксения Астапова, начальник отдела бизнес-анализа департамента информационных технологий «СберЛизинг». Проект стартовал в 2022 г. «Мы постоянно сталкивались с вопросами: зачем это нужно? какой эффект это принесет? это слишком дорого!», — вспоминает она.

Для автоматизации на начальном этапе были выбраны ключевые процессы — HR, финансы и лизинг. Было принято решение сразу объединить оптимизацию процессов с их автоматизацией. Первые пилотные внедрения состоялись в департаменте информационных технологий. Затем было организовано обучение владельцев процессов, создан реестр — на первом этапе в Confluence, а потом перенесен в PIX. По мере заполнения реестра стало появляться все больше желающих присоединиться к проекту.

Андрей Коптелов , вице-президент ABPMB Russia: К цифровой трансформации еще не приступали лишь 9% организаций в мире Александр Бочкин , основатель « Инфомаксимум »: Важнейшим инструментом управления бизнес-процессами должна стать система мультипроцессорной аналитики Николай Буланов , директор по консалтингу PIX Robotics : Процессное управление — это взгляд на организацию как на цепь связанных между собой процессов Ксения Астапова, начальник отдела бизнес-анализа департамента информационных технологий « СберЛизинг »: Мы постоянно сталкивались с вопросами: зачем это нужно? какой эффект это принесет? это слишком дорого! Денис Селезнев, генеральный директор компании «Первая Форма»: BPM-платформа должна стать основой построения экосистемы для бизнеса Максим Кошелев, заместитель начальника отдела менеджмента качества филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго»: На сегодняшний день в системе бизнес-аналитики реализовано 10 информационных панелей и 34 информационных листа Екатерина Ремизова, директор по качеству SimbirSoft: 85% ошибок вызвано несоблюдением бизнес-процессов разработки Андрей Коптелов , вице-президент ABPMB Russia: К цифровой трансформации еще не приступали лишь 9% организаций в мире Участники организованной CNews Conferences конференции Business Process Management 2024

В планах на 2024 г. передача описанных процессов владельцам, использование реестра всеми сотрудниками компании и интеграция процессов с критичными данными.

Денис Селезнев, генеральный директор компании «Первая Форма», уверен, что BPM-платформа должна стать основой построения экосистемы для бизнеса. Он рассказал, как происходит планирование проекта на базе платформы BPMS «Первая Форма».

Общий RoadMap2024 «Первой Формы»

Источник: Первая Форма, 2024

Для каждого этапа проекта как на стороне исполнителя, так и на стороне заказчика создается команда во главе с руководителем, перед которым стоят понятные KPI. Например, в проекте для «ВкусВилл» со стороны «Первой Формы» было задействовано 5 человек постоянно и 4 человека на некоторых этапах, а со стороны заказчика — 6 человек. Денис Селезнев считает, что когда команды заказчика и подрядчика соревнуются, это благоприятно сказывается на проекте. Еще одно важное условие успеха — строгий учет как с помощью диаграммы Ганта, так и с финансовой точки зрения.

Процессное управление на практике

В 2017 г. возникла необходимость объединения бизнес-процессов двух крупных компаний — «Россети Центр» и «Россети Приволжье». В 2022 г. началось построение бизнес-архитектуры новой компании, рассказал Максим Кошелев, заместитель начальника отдела менеджмента качества филиала «Россети Центр и Приволжье» – «Нижновэнерго». Для этого был создан процессный офис из 28 человек, разработана методология BPM, внедрены Business Studio как инструмент моделирования бизнес-процессов и учетной системы внутренних аудитов и Visiology как инструмент бизнес-аналитики для построения информационных панелей с достоверными данными и доступом на всех уровнях, организована библиотека нормативной документации, проведена оценка уровня зрелости бизнес-процессов.

ИТ-архитектура управления бизнес-архитектурой

Максим Кошелев поделился опытом выстраивания процесса создания бизнес-архитектуры. На сегодняшний день в системе бизнес-аналитики реализовано 10 информационных панелей и 34 информационных листа. Например, рейтинг районов электрических сетей, выполнение стратегических целей, статус реализации проектов цифровой трансформации, система управления технологическими отключениями, текущая загрузка контакт-центра, текущий уровень эффективности и результативности бизнес-процессов, текущий статус моделирования бизнес-процессов. В ближайших планах — завершение моделирования архитектуры, более глубокий анализ бизнес- процессов и их реинжениринг.

Екатерина Ремизова, директор по качеству SimbirSoft, затронула важную тему повышения качества ПО еще на этапе его разработки. Как правило, разработанное ПО передается тестировщикам, задача которых заключается в том, чтобы найти в нем баги и вернуть его на доработку. Однако опыт показывает, что 85% ошибок вызвано несоблюдением бизнес-процессов разработки.

Первые шаги к внедрению внутреннего аудита

Источник: SimbirSoft, 2024

В SimbirSoft пошли по пути внедрения системы менеджмента качества (СМК). Была разработана система метрик проектов, организован постоянный процесс внутреннего аудита. Только за последний год компания провела провела около 480 внутренних аудитов и по их итогам предотвратила 102 инцидента.

Наталья Осипенко, руководитель службы методологии бизнес-процессов НПФ «Благосостояние», рассказала, что в ее компании тоже была внедрена СМК — это случилось еще в 2010 г. Но со временем СМК стали уделять меньше внимания, занялись цифровой трансформацией и внедрением BPM и столкнулись с нехваткой ИТ-лидеров, способных возглавить команды для внедрения BPM. Было принято решение растить собственных специалистов.

«Мы знали, что от того, как сформирована команда, зависит успех бизнеса», — говорит Наталья Осипенко. Были сформулированы базовые принципы формирования эффективных команд — установление доверительных отношений, безусловное принятие, прозрачность целей и результатов, эффективная коммуникация. Все претенденты на работу в команде прошли предварительное тестирование и обучение, направленное на развитие этих навыков.

Опытом внедрения BPMS в крупном продуктовом ритейле поделился Никита Уржумов, руководитель проекта внедрения корпоративной BPMS «Магнит». В компании были хорошо автоматизированы основные бизнес-процессы, а вот обеспечивающие до сих пор не стали сквозными. Исправить это решили с помощью BPMS. В качестве платформы выбрали ELMA 365 в облаке «Яндекс».

Для пилотирования была выбрано 4 кросс-функциональных процесса — к тому моменту они уже были описаны бизнес-аналитиками. Проект стартовал в июне 2023 г. К декабрю 2023 г. 3 процесса были запущены в продуктив. Кроме того, 2 процесса готовятся к тестированию и еще 2 находятся в пред-продуктиве. Первые результаты внедрения: сокращение трудозатрат на 45%, повышение производительности сотрудников на 20%, повышение скорости получения результата процесса на 75%.

Еще один пример управления процессами в ритейле привел Николай Янович, руководитель команды аналитики роботизации и автоматизации процессов ИТ «X5 Технологии». Он рассказал, что роботизацией в торговой сети начали заниматься в 2017 г. На сегодняшний день роботизировано 170 бизнес-процессов в таких направлениях, как бухгалтерский и налоговый учет, управление персоналом, расчет заработной платы, экономическая и информационная безопасность, казначейство, закупки и пр.

Наталья Осипенко , руководитель службы методологии бизнес-процессов НПФ «Благосостояние»: Мы знали, что от того, как сформирована команда, зависит успех бизнеса Никита Уржумов, руководитель проекта внедрения корпоративной BPMS « Магнит »: Первые результаты внедрения: сокращение трудозатрат на 45%, повышение производительности сотрудников на 20% Николай Янович, руководитель команды аналитики роботизации и автоматизации процессов ИТ « X5 Технологии»: Российское решение было достаточно «сырым», для полной доработки потребовалось создать пять версий Сергей Рубцов, руководитель отдела инноваций и научно-технического развития «Мосинжпроект»: Уровень компьютерной грамотности в строительной отрасли невысокий, поэтому значительная часть отчетов по-прежнему формируется в Excel Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware: Базовый набор сущностей «из коробки» благодаря Low-code легко превращается в быстро расширяемое решение Вячеслав Подгорнов, начальник отдела цифровизации бизнес-процессов «Московской Биржи»: Проектирование процесса должно осуществляться с фокусом на клиентский опыт, а его развитие — на основании метрик с максимальным участием владельца процесса Максим Тарасов, руководитель практики ГМК «Норильский никель»: Считается, что low/no-code снижает стоимость работ Наталья Осипенко, руководитель службы методологии бизнес-процессов НПФ «Благосостояние»: Мы знали, что от того, как сформирована команда, зависит успех бизнеса Участники организованной CNews Conferences конференции Business Process Management 2024

В 2023 г. X5 мигрировала с UIPath на отечественную платформу роботизации. Процесс миграции был непростым — российское решение было достаточно «сырым», для полной доработки потребовалось создать пять версий. В планах на 2024 г. развитие инструментария для разработчиков, продвижение гражданской разработки, еще больше митапов и конференций для продвижения RPA внутри компании и за ее пределами.

Сергей Рубцов, руководитель отдела инноваций и научно-технического развития «Мосинжпроект», напомнил, что уровень компьютерной грамотности в строительной отрасли невысокий, поэтому значительная часть отчетов по-прежнему формируется в Excel. Однако есть возможность передать их по API в ERP, MRP, MES. Эти процессы уже автоматизированы, что дает возможность управлять сводными данными.

В «Мосинжпроект» постепенно внедряют роботов. В качестве примера Сергей Рубцов привел формирование сводных таблиц. В ручном режиме на анализ одной таблицы объемом 146 строк тратится 1,825 ч их расчета 45 сек на одну строку. Для выполнения этой работы роботу достаточно 0,75 сек на одну строчку, а значит 1,825 мин на всю таблицу.

Low/no-code по-прежнему в тренде

Есть три темы, которые уже много лет обсуждают заказчики, когда заходит речь о BPM, говорит Анатолий Белайчук, BPM-евангелист Comindware. Первая — без процессной архитектуры мы не можем спланировать цифровую трансформацию, т.к. не знаем, за что хвататься в первую очередь. Вторая — основной драйвер оптимизации процессов – автоматизация. Все, что можно было сделать без компьютеров, сделано до нас. Третья — автоматизация лучше регламентации, но требует времени. А прямо сейчас нам надо управлять тысячами процессов с помощью регламентов.

Для решения этих проблем существует несколько инструментов: BPMS, архитектурное решение, моделирование процессов и регламенты. Comindware объединила на единой платформе все эти инструменты. На ней доступны автоматизация бизнес-процессов средствами low-code BPMS, проектирование бизнес-, процессной и ИТ- архитектуры, моделирование и регламентация бизнес-процессов. Доступ к платформе осуществляется через портал, который дает возможность быстро найти свой процесс, свою задачу, вывести инструкцию исполнителю на экран смартфона или планшета.

В процессе внедрения платформы обнаружились эффекты синергии. Во-первых, базовый набор сущностей «из коробки» благодаря Low-code легко превращается в быстро расширяемое решение. Во-вторых, все процессы настраиваются и исполняются штатными средствами Comindware Platform.

Вячеслав Подгорнов, начальник отдела цифровизации бизнес-процессов «Московской Биржи», согласен, что low-code остается одним из главных трендов развития BPMS. Спрос на эту технологию растет, потому что процессы часто меняются, а их зрелость повышается. Бизнес заинтересован в том, чтобы все изменения можно было вносить путем настроек и силами специалистов в данном бизнес-направлении. Но одной технологии недостаточно. Проектирование процесса должно осуществляться с фокусом на клиентский опыт, а его развитие — на основании метрик с максимальным участием владельца процесса.

В MOEX использование low-code базируется на принципах прозрачности статусов и понимании текущей ситуации всеми сторонами, максимального переиспользования данных, стандартизации выходных форм и структурирования данных для всех этапов закупки, отказа от содержащих дублирующую информацию форм в процессе, перевода текстовой и неструктурированной информации в объекты и справочники, однократного ввода информации и автозаполнения всех форм и документов по процессу, непрерывного улучшения процесса. Вячеслав Подгорнов подчеркнул, что система автоматизации функций «Московской Биржи» создана на основе платформы Green Data.

Продолжил тему использования low/no-code Максим Тарасов, руководитель практики ГМК «Норильский никель». «Затраты на ИТ-проект состоят из стоимости мощностей, лицензий и работы. Считается, что low/no-code снижает стоимость работ», — говорит он. Однако при решении сложных задач без заказной разработки обойтись невозможно. Также не всегда справедлив тезис о высокой скорости low-code разработки — это зависит от масштабов компании и сложности бизнес-процессов. Да и найти специалиста по low-code совсем не просто — как правило, это программисты с хорошим знанием бизнес-процессов.

Плюсы и минусы использования готовых партнерских решений

По мнению Максима Тарасова, затраты на программное и аппаратное обеспечение при внедрении Low-code проектов принципиально не отличаются от затрат при внедрении ИТ-систем других классов. Low-code платформы отлично подходят для прототипирования, сокращают разрыв между бизнес-пользователями и ИТ для формирования видения будущей системы. На этом этапе можно обеспечить экономию бюджета и сокращение сроков. Автоматизация сложных и высоконагруженных бизнес-процессов требует кастомизации, которой, однако, не стоит увлекаться, чтобы не потерять преимущества Low-code и экономии, полученной на проекте, в ходе эксплуатации.