Искусственный интеллект — неоспоримый тренд последних лет. Компании уже не просто тестируют технологию, а активно внедряют ее. Чем грозит человеку искусственный интеллект, как сократить затраты на внедрение решений и рассчитать экономический эффект, куда будет развиваться технология в ближайшие годы, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Технологии искусственного интеллекта 2024».

ИИ и проблема безопасности

Искусственным интеллектом (ИИ) в России начали заниматься еще в 50-е годы. Сегодня востребован один из его видов — машинное обучение. Причина — появились необходимые для обучения моделей данные и компьютерные мощности. «Из всех видов ИИ сегодня развивается только программное обеспечение», — подчеркнул Артур Аветисян, директор ИСП РАН, академик РАН.

Эта сфере остро нуждается в регулировании. Уже приняты документы, регулирующие развитие ИИ в некоторых отраслях, например, в здравоохранении. Однако, по мнению Артура Аветисяна, есть области, где использование ИИ надо вообще запретить, например, скоринг личности. Он привел несколько примеров уязвимостей технологий ИИ — они могут возникать при использовании неправильных данных, появлении ошибок в алгоритмах и т.п.

Артур Аветисян предложил развернуть комплексную научно-техническую программу, нацеленную на исследование перспективных подходов к обеспечению кибербезопасности и создание интеллектуальных технологий и инструментальных средств, обеспечивающих минимизацию угроз безопасности, связанных с ошибками, включая новые виды уязвимостей и рисков связанных с использованием технологий ИИ. А также создавать репозитории доверенных средств ИИ и инструментов обеспечения доверия, развивать нормативное регулирование ИИ и расширить подготовку специалистов.

ИИ и творчество

«ИИ — это большая проблема для художников. Многие считают, что скоро он сможет заменить человека. Одновременно есть и те, кто воспринимает его как удобный инструмент», — начала свое выступление Мария Савиных, креативный директор Союзмультфильма.

Производство мультфильмов — это создание текстов, картинок и сам процесс производства. Мария Савиных рассказала, на каких этапах можно использовать ИИ. Во-первых, он способен создавать простые тексты, например, для анонсов мультфильмов. Во-вторых, собирать материалы для того, чтобы человек мог погрузиться в тему. Для ее более детального изучения по-прежнему необходимо привлекать специалиста.

Артур Аветисян, директор ИСП РАН академик РАН : Из всех видов ИИ сегодня развивается только программное обеспечение Мария Савиных, креативный директор Союзмультфильма : ИИ никогда не придумает диалоги, которые потом разойдутся на цитаты Григорий Попов, генеральный директор «Слайдер Презентации»: Создание презентаций — очень трудоемкий процесс, и заниматься этим часто вынуждены люди, в чьи обязанности подготовка презентаций совершенно не входит Иван Сиденко, управляющий директор Re:evolution: Ничего не подозревая, подписчики сообщества Русского музея стали рекламой проекта Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации Gulliver Group: На рынке уже есть нейронные сети, которые можно брать и использовать Илья Смирнов, руководитель направления искусственного интеллекта и машинного обучения ГК «Юзтех»: Созданные банками, предприятиями ТЭК решения можно использовать там, где средств на реализацию подобных проектов недостаточно Артем Петров, генеральный директор «Русагро Тех», член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ: С помощью ИИ можно добиться роста урожайности и повышения операционной эффективности в сельском хозяйстве Анжелика Пиляева, руководитель по развитию ИИ ГК «Дамате»: Мы используем ИИ для санитарно-гигиенического контроля в животноводстве и для автоматического трекинга сотрудников на объектах Артур Аветисян, директор ИСП РАН академик РАН : Из всех видов ИИ сегодня развивается только программное обеспечение Участники организованной CNews Conferences конференции «Технологии искусственного интеллекта 2024»

В-третьих, при подготовке презентаций ChatGPT предлагает основные тезисы, а человек потом развивает их. И в-четвертых, при подготовке сценария раньше устраивался мозговой штурм, а сейчас ИИ предлагает 10 вариантов сюжета, и они используются при обсуждении сюжета. Тем не менее, Мария Савиных уверена, что ИИ никогда не придумает диалоги, которые потом разойдутся на цитаты. Также как не сможет создать настоящих персонажей — все, что он может предложить, это бездушные образы. Но вот перевод нарисованного художником персонажа в 3D ему вполне по силам. «ИИ никогда не заменит человека, но поможет ему высвободить время для творчества», — уверена Мария Савиных.

Продолжил затронутую Марией Савиных тему подготовки презентаций Григорий Попов, генеральный директор «Слайдер Презентации». Это очень трудоемкий процесс, и заниматься этим часто вынуждены люди, в чьи обязанности подготовка презентаций совершенно не входит. На каждый слайд у них уходит примерно 30 мин. Предлагаемое его компанией решение Slider позволяет создавать отчетные презентации быстро и легко на основе данных из CRM. Slider дает возможность создавать 15 типов диаграмм, в том числе диаграммы Ганта, Каскадные диаграммы, Мекко и другие.

Создание диаграмм Ганта

Источник: Слайдер Презентации, 2024

Выбирать данные помогает ChatGPT. Диаграммы можно создавать в редактируемом формате, также в презентациях можно менять шрифты, картинки. Решение предлагается в виде экосистемы, в состав которой входят корпоративные библиотеки изображений, стиля и т.д. Slider может подсказать структуру презентации по ее заголовку, тип диаграммы для каждого вида данных.

Иван Сиденко, управляющий директор Re:evolution, уверен, что реализованный его компанией проект стал лучшим кейсом использования ИИ в России в 2023 г. Целью проекта было отпраздновать 125-летие Русского музея, расширить его аудиторию далеко за пределы текущих подписчиков сообщества, выйти за пределы офлайн активаций и привлечь внимание онлайн пользователей и аудитории за пределами Санкт-Петербурга.

На сайте Русского музея был создан сервис, с помощью которого можно было обработать загруженную фотографию в стиле известного художника. Для обучения модели использовалась коллекция Русского музея. Подбор художников и картин был не случайным, а рассчитанным на абсолютно разные стили живописи, чтобы пользователь пробовал снова и снова.

Примеры работ

Источник: Re:evolution, 2024

В результате пользователи создали около 500 тыс. аватарок. «Ничего не подозревая, подписчики сообщества Русского музея стали рекламой проекта — брендированные аватарки стали органической силой распространения нашей активности. О ней написали ведущие СМИ», — рассказывает Иван Сиденко. Проект пользуется популярностью за пределами местонахождения Русского музея, а значит и популярность самого музея значительно выросла.

Иван Будник, директор по электронной коммерции и цифровой трансформации Gulliver Group, уверен, что на рынке уже есть нейронные сети, которые можно брать и использовать. Он рассказал, как его компания использует их в интернет-магазине — ChatGPT создает описания товаров, ведет блог на сайте. Например, 70% текстов на тему «Что подарить на Новый год» было сгенерировано ИИ. «Это в 35 раз дешевле, чем нанимать копирайтера», — подсчитал Иван Будник.

Еще одна сфера, где можно с успехом использовать ИИ, — обработка изображений, например, удаление фона и т.д. Это значительно быстрее и удобнее, чем делать то же самое вручную.

Один робот для множества задач

Сегодня лидерами по внедрению технологий ИИ являются банки, ТЭК, ритейл. Созданные ими решения можно использовать там, где средств на реализацию подобных проектов недостаточно, уверен Илья Смирнов, руководитель направления искусственного интеллекта и машинного обучения ГК «Юзтех». Дело в том, что многие бизнес-процессы в разных отраслях похожи.

Например, технологию, которая использовалась для контроля состояния ЛЭП в энергетической компании, можно адаптировать для анализа фотографий из архива с целью выявления тех, которые нуждаются в реставрации, или для анализа гранул на конвейерной ленте. И в том, и в другом случае используется одна и та же ML-модель.

Трансфер ИИ из промышленности в культуру

Илья Смирнов привел еще несколько примеров: использование разработанной банком технологии скоринга клиентов для оценки кандидатов в HR-службе, адаптация системы мониторинга критических систем самолета для мониторинга газовых турбин и т.д.

Максим Павлов, руководитель направления мультивариантного анализа X5 Group, рассказал, что в X5 Tech работает более 3 тыс. человек, ИИ компания занимается с 2018 г. Множество идей по внедрению искусственного интеллекта рождается внутри бизнеса. Раньше под каждую идею создавалась команда. Потом было принято решение внедрить платформу, с помощью которой можно будет разрабатывать необходимые технологии.

Использование платформы обходится на 30-40% дешевле, чем разработка отдельных решений. Она создается «снизу вверх», то есть на основании запросов пользователей. С ее помощью очень удобно создавать чат-боты, решения для обработки документов — их распознавания, формирования краткого резюме, подготовки ответов на вопросы. Также на платформе реализована песочница, в которой можно протестировать ИИ-продукты.

«Тем не менее, даже при наличии большой экспертизы работать с современными достижениями в сфере ИИ бывает непросто, — говорит Максим Павлов. — Каждой организации стоит искать свой способ реализации потребности в работе с ИИ».

ИИ в сельском хозяйстве

Артем Петров, генеральный директор «Русагро Тех», член наблюдательного совета Альянса в сфере ИИ, уверен, что с помощью ИИ можно добиться роста урожайности и повышения операционной эффективности в сельском хозяйстве. По его словам, в «Русагро» он используется практически во всех бизнес-процессах.

Цифровые продукты на всех этапах

Источник: Русагро Тех, 2024

Так, на этапе стратегического планирования технологии ИИ, машинного обучения, больших данных и математического моделирования дают возможность организовать оптимальный севооборот, разработать производственные и инвестиционные программы. Эффект от их использования Артем Петров оценивает в 140 млн руб. в год.

При выполнении ежедневных операций ИИ, машинное обучение, большие данные и RPA решают задачи оптимального использования ресурсов и приоритезации полевых операций. Эффект — 279 млн руб. в год. Цифровые агрономические наблюдения с использованием беспилотников, ИИ, машинного обучения и больших данных используются для мониторинга посевов, идентификации сорняков, выбора состава растворов и способны принести дополнительно 1570 млн руб. в год.

Анжелика Пиляева, руководитель по развитию ИИ ГК «Дамате», поделилась опытом внедрения ИИ на базе технологий компании Connectome.ai. Они уже используются для санитарно-гигиенического контроля в животноводстве, пищевом производстве, медицине, для автоматического трекинга сотрудников на объектах, определения траекторий и контроля расписаний и для распознавания лиц сотрудников и посетителей в системах контроля доступа.

Как заработать на ИИ

В MTС искусственным интеллектом занимаются около 7 тыс. сотрудников. Он используется почти во всех бизнес-процессах, рассказал Данила Егоров, директор департамента по инновациям и развитию бизнеса CloudMTC. Развитие ИИ наталкивается на нехватку оборудования и специалистов. Кроме того, не все понимают, как при помощи ИИ зарабатывать деньги.

Как заработать на растущем рынке ИИ

По мнению Данилы Егорова, ИИ — это надолго. Это такая же технология, как компьютеры и интернет, которые смогли изменить мир. Через 3-5 лет все когнитивные задачи будут выполняться при помощи ИИ, он будет внедряться во все приложения. Поэтому заниматься этим надо уже сейчас. Уже разработано около 500 тыс. моделей на базе свободного ПО, их можно скачать и создавать на их основе отраслевые решения.

Большое количество моделей и приложений требуют очень много GPU. Так что тому, кто сможет наладить их поставку, обеспечен успех на многие годы. Также все более будут востребованы ИИ-компетенции, особенно в приложении к конкретным отраслям. Так что получение образования в этой области тоже будет отличным вложением в свое будущее.

ИИ в энергетике и промышленности

Ирина Пескова, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Мосэнергосбыт, поделилась опытом автоматизации документооборота и оптимизации бизнес-процессов на базе ИИ. В компанию ежедневно поступает около 3000 документов, из них 2500 — в электронном виде. Из-за ручной обработки входящей корреспонденции они попадают к исполнителю примерно через 2 дня. Для решения этой проблемы в Мосэнергосбыт внедрили программный комплекс на базе ИИ. Он распознает входящие документы, сортирует их по ключевым словам и отправляет соответствующему исполнителю.

Данила Егоров , директор департамента по инновациям и развитию бизнеса CloudMTC : Не все понимают, как при помощи ИИ зарабатывать деньги Ирина Пескова, заместитель генерального директора по правовому и корпоративному обеспечению Мосэнергосбыт : В компанию ежедневно поступает около 3000 документов, они попадают к исполнителю примерно через 2 дня Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям «Москабельмет»: Искусственный интеллект помогает мониторить тендерные площадки в поиске подходящих лотов Марианна Данилина, руководитель управления аналитики и исследований ассоциации «ФинТех»: Через 1-2 года самыми актуальными будут генеративный ИИ, экосистемы на основе обмена данными и API, сквозная идентификация Григорий Грязнов, руководитель лаборатории ИИ «Дом.рф»: Самыми актуальными для нас технологиями были признаны перевод текстовых данных в машиночитаемый вид, поиск именованных сущностей в неструктурированных текстовых данных, распознавание и классификация графических образов на изображении и ИИ-помощники Ярослав Кабаков , директор по стратегии ИК «Финам»: В развитии искусственного интеллекта в финсекторе виден потолок Дмитрий Федоров, операционный директор Education First: Самый низкий риск потери работы в связи с автоматизацией — в сфере образования Анатолий Смирнов, президент АНО «Национальный институт исследований глобальной безопасности»: Коллективный Запад ведет против России войну и активно использует для этого ИИ Данила Егоров, директор департамента по инновациям и развитию бизнеса CloudMTC: Не все понимают, как при помощи ИИ зарабатывать деньги Участники организованной CNews Conferences конференции « Технологии искусственного интеллекта 2024»

Ирина Пескова поделилась опытом реализации проекта. По ее словам, на первом этапе в компании обучали искусственный интеллект распознавать сразу все существующие виды документов, в том числе редкие. В результате «рассеяли» внимание искусственного интеллекта и получили низкое качество распознавания. Потом выделили самые популярные виды документов и разделили их на группы, обучали искусственный интеллект по каждой группе отдельно и таким образом улучшили результат распознавания с 25% до 85%.

Ян Анисов, заместитель генерального директора по развитию производственной инфраструктуры и инновациям «Москабельмет», рассказал, что заказы на его предприятие приходят в основном по электронной почте. В 2020 г. письма стали обрабатываться почтовым роботом «Печкин» — он добывает из них необходимые данные, заносит их в систему и формирует заказ. Искусственный интеллект также помогает мониторить тендерные площадки в поиске подходящих лотов.

Основные процесcы на производстве и инструменты цифровизации

Ян Анисов привел еще несколько примеров использования ИИ. Это помощь в подготовке конструкторской документации, оценка себестоимости при подготовке коммерческого предложения. В 2023 г. в «Москабельмет» была внедрена информационная система оптимизации плана производства, которая дала возможность минимизировать простои и оптимально распределить операции во времени. Экономический эффект от ее внедрения только за 1 кв. составил 23 млн руб.

ИИ в финсекторе

Марианна Данилина, руководитель управления аналитики и исследований ассоциации «ФинТех», поделилась результатами исследования трендов на рынке ИИ. На настоящий момент 34% финансовых организаций используют инновационные платежи, 29% — генеративный ИИ, 20% — экосистемы на основе обмена данными и API, 13% — сквозную идентификацию, 5% — токенизацию активов. Через 1-2 года самыми актуальными будут генеративный ИИ (86% участников опроса), экосистемы на основе обмена данными и API (74%), сквозная идентификация (62%), инновационные платежи (56%) и цифровые валюты ЦБ (35%).

ИИ-тренды в финтехе

В списке трендов, которые продолжат свое развитие в ближайшие годы, обеспечение технологического суверенитета ИИ (86%), разработка, дополненная ИИ (69%), проектирование ИИ с учетом требований безопасности (52%), развитие мультиагентных систем (46%), стимулирование рынка ИИ со стороны государства (35%).

В 2023 г. в «Дом.рф» появилось отдельное подразделение, специализирующееся на внедрении ИИ в бизнес-процессы компании и отрасли жилищного строительства. Самыми актуальными для компании технологиями были признаны Optical Character Recognition (OCR) – перевод текстовых данных в машиночитаемый вид, Named Entity Recognition (NER) – поиск именованных сущностей в неструктурированных текстовых данных, Computer Vision (CV) – распознавание и классификация графических образов на изображении и ИИ-помощники — системы принятия решений, рассказал Григорий Грязнов, руководитель лаборатории ИИ «Дом.рф».

Он привел несколько примеров уже реализованных проектов. Это анализ фотографий хода строительства, выявление именованных сущностей из нешаблонизированных документов, ИИ-помощник.

«Дом.рф» возглавляет экспертную группу Минстроя России по внедрению ИИ в строительной отрасли. Григорий Грязнов призвал участников конференции присоединиться к работе группы и поделиться с ней своими идеями.

«В развитии искусственного интеллекта в финсекторе виден потолок», — уверен Ярослав Кабаков, директор по стратегии ИК «Финам». Крупные банки уже внедрили чат-боты, ИИ-помощников, используют ИИ при работе с документами. Список процессов, которые оптимизированы с помощью ИИ, во всех банках идентичен, а разработанные решения очень похожи.

По мнению Ярослава Кабакова, единственное уникальное качество ИИ заключается в том, что его можно использовать для изучения, наблюдения и анализа данных, собранных из различных каналов.ИИ способен выявлять закономерности, которые человеческий глаз не может интерпретировать. Например, анализ шаблонов данных для любых мошеннических действий, связанных с онлайн-транзакциями, или сегментация потенциальных клиентов на основе их покупательского поведения. Именно по этому пути пошел «Финам», который интегрировал ИИ и большие данные практически во все бизнес-процессы, говорит Ярослав Кабаков.

ИИ в образовании

«Самый низкий риск потери работы в связи с автоматизацией — в сфере образования», — уверен Дмитрий Федоров, операционный директор Education First. Эффективность обучения живыми людьми значительно выше, чем при помощи компьютера. По мнению эксперта, существуют сферы обучения, где ИИ использовать нельзя. Тем не менее, место для него найдется. Например, ИИ может оценивать грамотность, помогать людям, которые едут учиться за рубеж, приобрести билеты, составить список мероприятий, которые стоит посетить, подсказать, как добраться до места проживания и т.д.

Анатолий Смирнов, президент АНО «Национальный институт исследований глобальной безопасности», предупредил, что коллективный Запад ведет против России войну и активно использует для этого ИИ, в частности, в когнитивном оружии: для изменения процессов сознания у противника, умственных предубеждений, рефлексивного мышления, а также для провоцирования искажений мышления, негативного влияния на принятие решений как на индивидуальном, так и на коллективном уровнях. Он призвал участников конференции быть бдительными.