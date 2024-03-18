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Для достижения полной технологической независимости в ИБ понадобится до 10 лет

Информационная безопасность — одно из самых активно развивающихся направлений в сфере ИТ. Именно в этой области российских аналогов западного ПО, пожалуй, больше всего. Однако заказчики говорят, что их качество пока оставляет желать лучшего, а стоимость неадекватно высока. Что происходит в сфере технологий ИБ, обсудили участники организованной CNews Conferences конференции «Информационная безопасность 2024».

ИТ и ИБ — противники или соратники

Службы ИТ и ИБ находятся в вечном противостоянии. Дело в том, что они решают разные задачи. ИТ увеличивает доступность решений, а ИБ ограничивает ее. По этой причине ИТ и ИБ часто не понимают проблемы друг друга, начал свое выступление Сергей Бычков, заместитель руководителя по ИБ Центра ИТ Красноярского края. Между этими подразделениями идет борьба за финансовые ресурсы и полномочия.

Вместе с тем, они должны совместными усилиями решать задачи бизнеса — обеспечивать доступность, достоверность, своевременность и конфиденциальность данных. Поэтому важной задачей является сформировать правильную структуру взаимодействия ИТ и ИБ. «Если ИТ научатся смотреть на вещи глазами ИБ, они смогут извлекать пользу из сотрудничества», — уверен Сергей Бычков.

Константин Коротнев, начальник отдела безопасности цифровых продуктов и интеграционных платформ МТС банка, отметил, что важнейшими задачами банка сегодня являются соблюдение новых требований регуляторов в части безопасной разработки и внедрение цифрового рубля. Число проектов, в которых участвует служба ИБ, постоянно растет. Сегодня это 41 программный продукт с постоянными изменениями; более 25 инициатив в неделю, которые анализируются экспертами ИБ с точки зрения соблюдения требований регуляторов и рисков ИБ.

Около 50% приложений содержат уязвимости. Причины — ошибки при создании новых систем, такие как непродуманная архитектура, интеграция с другими системами, взаимодействие и передача данных, сетевая сегментация компонент, некорректные доступы, и ошибки при реализации новых функций (ошибки в коде, подключаемые компоненты и библиотеки, работа с секретами).

Сергей Бычков, заместитель руководителя по ИБ Центра ИТ Красноярского края: Если ИТ научатся смотреть на вещи глазами ИБ, они смогут извлекать пользу из сотрудничества Сергей Бычков, заместитель руководителя по ИБ Центра ИТ Красноярского края: Если ИТ научатся смотреть на вещи глазами ИБ, они смогут извлекать пользу из сотрудничества
Константин Коротнев, начальник отдела безопасности цифровых продуктов и интеграционных платформ МТС банка: Число проектов, в которых участвует служба ИБ, постоянно растет Константин Коротнев, начальник отдела безопасности цифровых продуктов и интеграционных платформ МТС банка: Число проектов, в которых участвует служба ИБ, постоянно растет
Василий Степаненко, генеральный директор Nubes: Самый надежный способ — проверить облако на прочность самостоятельно Василий Степаненко, генеральный директор Nubes: Самый надежный способ — проверить облако на прочность самостоятельно
Юлия Котова, CEO сканера уязвимостей PHP Scan: WAF не помогает устранять уязвимость, а лишь прикрывает вектор атаки Юлия Котова, CEO сканера уязвимостей PHP Scan: WAF не помогает устранять уязвимость, а лишь прикрывает вектор атаки
Михаил Мармылев, директор по ИБ ГК «Самолет»: При создании SOC использовался мультивендорный подход Михаил Мармылев, директор по ИБ ГК «Самолет»: При создании SOC использовался мультивендорный подход
Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, ИБ и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа»: ИТ и ИБ стратегии должны быть тесно интегрированы между собой Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, ИБ и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа»: ИТ и ИБ стратегии должны быть тесно интегрированы между собой
Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ: EDR может быть полезен на сверх защищенных машинах, но в принципе имеющиеся решения и без него неплохо справляются Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ: EDR может быть полезен на сверх защищенных машинах, но в принципе имеющиеся решения и без него неплохо справляются
Алексей Федулаев, руководитель направления автоматизации безопасной разработки Wildberries: Open Source стал неотъемлемой частью нашей жизни, а иногда и безальтернативным вариантом Алексей Федулаев, руководитель направления автоматизации безопасной разработки Wildberries: Open Source стал неотъемлемой частью нашей жизни, а иногда и безальтернативным вариантом
Сергей Путин, директор по ИТ «Росводоканал»: «Росводоканал» старается стать не просто компанией из сферы ЖКХ, а научиться зарабатывать на цифровых услугах Сергей Путин, директор по ИТ «Росводоканал»: «Росводоканал» старается стать не просто компанией из сферы ЖКХ, а научиться зарабатывать на цифровых услугах
Сергей Бычков, заместитель руководителя по ИБ Центра ИТ Красноярского края: Если ИТ научатся смотреть на вещи глазами ИБ, они смогут извлекать пользу из сотрудничества
Участники организованной CNews Conferences конференции «Информационная безопасность 2024»

Для того, чтобы снизить число ошибок, ИБ служба помогает определить требования, применимые к инициативам команд, выбрать безопасные подходы в реализации инициатив, выстраивает процессы работы с уязвимостями, встраивает подходы ИБ в процессы создания новых продуктов и разработки ПО и не допускает изменения, влияющие на ИБ и не прошедшие процедуру согласования.

Поскольку большинство проблем возникает на начальном этапе разработки, в МТС банке используют концепцию Shift left — внедрение безопасных практик на каждой стадии жизненного цикла разработки. В результате внедрения DevSecOps безопасность становится частью процесса разработки, что позволяет выявлять уязвимости как можно раньше и сразу их устранять. Экономятся ресурсы разработки за счет раннего и своевременного обнаружения проблем и полной автоматизации процессов. Сокращается Time-to-Market и затраты на безопасность, от чего выигрывает бизнес.

Что предлагают российские вендоры

Василий Степаненко, генеральный директор Nubes, рассказал, что его компания предоставляет услуги ЦОД и облачные сервисы, главная особенность которых — самое пристальное внимание к вопросам обеспечения информационной безопасности. ИБ-решения встроены во все сервисы. Василий Степаненко напомнил, что облачные сервисы используют все облачные провайдеры. Но как оценить безопасность самого облака (IaaS, PaaS)?

Сертификаты соответствия требованиям регулятора есть у всех. Можно попросить отчеты о проведенных пен-тестах, но предоставить их готов не каждый — в них может быть информация, которой смогут воспользоваться хакеры. Можно организовать bug bounty, но никто не знает, насколько эффективно закрываются найденные в ходе конкурса уязвимости.

Самый надежный способ — проверить облако на прочность самостоятельно. Pre-IR Assessment облака дает возможность убедиться, что инцидент не вызывает панику и бесконтрольные действия; сотрудники ИТ/ИБ-подразделений могут получить необходимые данные для оперативного расследования и такие данные собираются; процессы по реагированию отлажены, роли распределены; журналирование ведется правильно.

Безопасное облако и ИБ-сервисы

Источник: Nubes, 2024

Компания Nubes предлагает своим клиентам защищенное облако NGcloud в дата-центре Tier III и ИБ-сервисы по подписке, в том числе защиту от DDoS-атак (L3-L4), сканирование на уязвимости клиентских хостов на IP-адресах (black box), расширенный сбор логов для реагирования на ИБ-инциденты и их последующего расследования.

Юлия Котова, CEO сканера уязвимостей PHP Scan, рассказала, что ее компания много лет занимается PHP-разработкой и на фоне роста киберпреступности разработала для собственных нужд сканер для устранения уязвимостей в PHP коде. Дело в том, что 77% веб-приложений написаны на PHP. Уязвимости на сайте могут привести к тому, что хакеры получат несанкционированный доступ к данным клиентов, похитят деньги с аккаунтов пользователей и компании. Кроме того, кибератака может привести к полному или частичному прерыванию работы сайта и даже его полному уничтожению.

Обычно для защиты приложений заказывают пентест, закрывают дыры с помощью внешнего контура защиты WAF (брандмауэр веб-приложений), внедряют DAST. Считается, что WAF — это оперативное решение для защиты веб- приложений даже при наличии критичных уязвимостей. Однако WAF — не панацея, а временное решение. WAF не помогает устранять уязвимость, а лишь прикрывает вектор атаки.

Результат сравнения сканеров

Источник: PHP Scan, 2024

Чтобы устранить уязвимость, нужно проверять код веб-ресурса. Юлия Котова рассказала о результатах тестирования имеющихся на российском рынка сканеров, в том числе и разработанного компанией PHP Scan, на качество сканирования кода тестирование. Было сформировано 225 тестов из реальных фрагментов кода с GitLab, GitHub и коммерческих проектов компании. В результате выяснилось, что PHP Scan существенно превосходит все другие решения по точности сканирования.

В планах на будущее — превратить сканер из SAST в IAST решение, которое будет анализировать потоки данных, конфигурацию, HTTP-запросы и ответы библиотеки, фреймворки и другие компоненты, информацию о внутреннем подключении.

Как организована ИБ в крупных компаниях

В ГК «Самолет» большинство ИТ-решений создается силами собственных разработчиков. Для предотвращения киберпреступлений в компании существует собственный SOC, рассказал Михаил Мармылев, директор по ИБ ГК «Самолет». Через него проходит более 15 млрд событий в месяц, создается более 1000 карточек с подозрением на инцидент в месяц.

При создании SOC использовался мультивендорный подход. Автоматизированы процессы реагирования на типовые инциденты — они выстраиваются в виде мини-сценариев, которые запускают друг друга в зависимости от условий, типа инцидента и доступного окружения. Автоматизировано обогащение информации по инцидентам.

Михаил Мармылев рассказал, как организована оценка эффективности и надежности SOC. Раз в квартал оценка делается собственными силами, а раз в полгода —в рамках внешнего тестирования на проникновение. Привлекается внешняя команда пентестеров. Команда SOC не знает точное время проведения тестирования на проникновение. По итогам тестирования осуществляется анализ протокола действий в контексте выявленных командой SOC инцидентов. Анализируются время обнаружения угрозы (TTD, Time-to-detect), время локализации угрозы (TTC, Time-to-Contain) и время реагирования на угрозу (TTR, time-to-Response).

Сергей Демидов, директор департамента операционных рисков, ИБ и непрерывности бизнеса группы «Московская Биржа», рассказал, как обеспечить безопасную разработку приложений. По его словам, для этого надо синхронизировать подходы производства и безопасности, наладить контроль и развивать регуляторную среду. И, конечно, основой безопасной разработки должна стать сформированная в компании культура. ИТ и ИБ стратегии должны быть тесно интегрированы между собой.

Синхронизация стратегий ИТ и ИБ

Источник: Московская Биржа, 2024

Андрей Нуйкин, начальник отдела обеспечения безопасности информационных систем ЕВРАЗ, поделился с участниками конференции мнением, нужен ли EDR. Многие компании активно продвигают EDR\XDR-решения как панацею. В тоже время, их стоимость высока по сравнению с другими средствами, а на компьютер ложится дополнительная нагрузка от агента.

В ЕВРАЗ решили провести испытания. Подготовили стенд с разными виртуальными машинами: Default Windows + KES, Default Windows + KEDR, Windows Hardening Admin и Windows Hardening NoAdmin. Для тестирования использовали 30 техник MITRE ATTACK. EDR отразил 24 из них. «EDR может быть полезен на сверх защищенных машинах, но в принципе имеющиеся решения и без него неплохо справляются», — делает вывод Андрей Нуйкин.

Open Source стал неотъемлемой частью нашей жизни, а иногда и безальтернативным вариантом. Это привлекло внимание злоумышленников. Начались постоянные атаки, в том числе на авторов Open Source-пакетов. Алексей Федулаев, руководитель направления автоматизации безопасной разработки Wildberries, рассказал, как в его компании организована работа с Open Source продуктами.

Раньше программисты скачивали Open Source из депозитария и начинали с ним работать. Теперь все решения проходят предварительную проверку. Также проверка кода происходит на всех этапах разработки. Для этого используются специальные сканеры. Большое внимание уделяется ИБ и при использовании контейнеров. Чтобы код из dev-среды случайно не попал в продакшн, надо разделить среды разработки. Очень важно выбрать правильный сканер безопасности — многие из них имеют уязвимости. Сканеры необходимо физически отделить от кода.

Алексей Федулаев предложил правила приемки Open Source-решений. В их числе добавление зависимостей в репозиторий только доверенными лицами, использование SCA/OSA, проверка зависимостей при добавлении (происхождение зависимости, количество загрузок, наличие CVE, Issues, контроль целостности зависимости), тестирование зависимостей (использование в песочнице, отслеживание syscalls и т.д.), проверка соответствия зависимостей в окружении.

«Росводоканал» старается стать не просто компанией из сферы ЖКХ, а научиться зарабатывать на цифровых услугах. Цифровизация в «Росводоканале» началась около 7 лет назад практически с нуля, рассказал Сергей Путин, директор по ИТ «Росводоканал». По мере внедрения цифровых сервисов росли и риски информационной безопасности. Основное внимание направлено на обеспечение непрерывности АСУТП, предотвращение коммерческих потерь, защиту персональных данных работников и клиентов и обеспечение непрерывности работы группы компаний.

Сергей Путин рассказал, как менялась ИБ-стратегия компании в последние годы. По мере роста компании необходимо постоянно адаптировать ИБ-решения под новые ИТ-системы. Среди сложностей, возникающих на этом пути, низкая цифровая грамотность россиян, рост цен на средства ИБ. По его мнению, необходимо создать на уровне ФОИВ, Минцифры институциональных отраслевых ИБ-партнеров и операторов консультативного совета по ИБ, выработать типовые прикладные решения и сервисы и предложить долгосрочные стимулирующие условия для внедрения решений в области ИБ.

Заключительная дискуссия

По завершении конференции ее участники обсудили проблемы развития рынка ИБ в дискуссионном формате. Вел дискуссию модератор конференции Максим Билоконь, директор департамента развития бизнес-приложений «Детского мира». Непрекращающиеся атаки на российский бизнес, уход с рынка иностранных вендоров и государственные требования по импортозамещению в целом привели к росту инвестиций в ИБ. Для российских вендоров открылись широчайшие возможности. Но для развития рынка нужны время, силы, ресурсы и технологическая зрелость. «Пока мы не смогли достигнуть сопоставимого с западными вендорами технологического уровня — на это понадобится 7-10 лет», — отмечает Константин Коротнев.

«В отрасли ИБ сложилась странная ситуация — продукты продаются до того, как завершится их разработка, то есть сырыми, — продолжает Олег Волков, начальник департамента кибербезопасности банка «Зенит». — Это говорит о том, что инвестиции или неправильно сделаны, или они недостаточны». Он напомнил, что об импортозамещении начали говорить еще в 2014 г., и разработку отечественных альтернатив можно было начать еще тогда.

По завершении конференции ее участники обсудили проблемы развития рынка ИБ в дискуссионном формате

Сергей Бычков отметил, что в 2022 г. российские решения кратно подорожали, причем не на столько, на сколько успели за это время развиться. У заказчиков растут затраты на техподдержку, а денег на внедрение новых продуктов недостаточно. Вендоры сами инвестируют в собственные продукты — их количество растет на глазах. Однако хотелось бы понять, когда это количество начнет переходить в качество, продолжает Олег Волков. «У заказчиков практически нет вариантов, они вынуждены покупать некачественные продукты», — продолжает он. Функционал российских продуктов сильно отстает от западных. «Раньше у меня был американский сканер уязвимостей, который работал быстро и надежно. Теперь российский, который сканирует 4 устройства в час при моих 15 тысячах», — привел пример Олег Волков.

Хорошо то, вендоры активно интересуются мнением и потребностями заказчиков. «У заказчиков появилась возможность повлиять на то, какими будут продукты будущего», — говорит Константин Коротнев. При этом возможности разработчиков ограничены — кадров не хватает, и на реализацию запросов заказчика им может потребоваться год, продолжает Сергей Гусев, начальник управления ИБ «Северсталь».

«На те деньги, которые за свои инструменты просят некоторые вендоры, я могу нанять две-три команды, которые сделают все лучше и быстрее», — говорит Алексей Федулаев. По его мнению, вендоры не пускают полученные деньги на развитие продуктов и улучшение техподдержки. Часто они не заинтересованы в средних клиентах, а ждут, пока придет крупный заказчик и обеспечит им прибыль на годы вперед.

Участники дискуссии не могли не затронуть тему кадрового голода. ИБ-вакансии закрываются годами, а люди, закончившие 2-недельные курсы, претендуют на зарплату от 500 тыс. Тем не менее, для многих заказчиков аутстаффинг в сфере ИБ совершенно неприемлем. «ИБ — это очень тонкая, щепетильная среда, которая нуждается в постоянном контроле», — объясняет Олег Волков. «Собственная команда может приступить к решению задачи моментально. Если я приду с этим к аутсорсеру, то придется сначала согласовать новый договор, а на это может уйти много времени», — продолжает Сергей Бычков. Кроме того, не каждый аутсорсер в состоянии быстро разобраться в сложной инфраструктуре, которая складывалась у заказчика годами — это по силам лишь собственным специалистам.

«Рынок кибербезопасности развивается, и доверие к поставщикам услуг только формируется», — уверен Сергей Гусев. «Любая компания балансирует на грани — какие задачи она может решить сама, а какие готова отдать на аутсорсинг», — продолжает Константин Коротнев. А Алексей Федулаев уверен, что для компаний, которые по закону могут себе позволить аутсорсинг ИБ, это может быть неплохим выходом. Конечно, с учетом тщательной оценки экономической целесообразности такого подхода.