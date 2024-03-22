Здравоохранение становится все более цифровым. Пациенты уже привыкли к тому, что на прием к врачу можно записаться онлайн, а результаты исследований посмотреть в электронной медицинской карте. На очереди — скрининг с помощью искусственного интеллекта и цифровые помощники, помогающие подобрать оптимальную схему лечения. О развитии цифровых сервисов в здравоохранении говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровое здравоохранение 2024».

Как развивается цифровая медицина

Главные тренды российского рынка МИС — это расширение межведомственного взаимодействия с федеральными и региональными сервисами, подключение к ЕГИСЗ частных клиник, переиспользование обезличенных данных и обучение ИИ, рост спроса на цифровые медицинские сервисы и BI, усиление внимания к вопросам ИБ, отмечает Артем Логинов, заместитель генерального директора по коммерческим вопросам РТ МИС. Большая часть реализуется в предлагаемых компанией и партнерами решениях.

Региональные сервисы для пациентов

При условии предоставления доступа оператором системы частные клиники могут передавать данные в ЕГИСЗ через ГИС региона. РТ МИС в регионах внедрения ЕЦП.МИС может научить сотрудников частных клиник работать в системе и обеспечить техническую поддержку. Также компания разрабатывает решения для корпоративных клиентов, предприятий с собственной сетью клиник. 27 регионов и ФМБА уже переведены на технологию «Витрина данных». В 2023 г. на ее основе было разработано и внедрено 7 услуг, а в 2024 г. появятся еще две услуги.

В Москве доступ у медицинским услугам можно получить через разные приложения — портал mos.ru, «Госуслуги Москвы», «Моя Москва». Но главным из них является «ЕМИАС.инфо», рассказал Антон Горбань, начальник управления специальных проектов, руководитель «ЕМИАС.инфо» ДИТ Москвы. Приложение скачали уже более 7,5 млн человек, число активных пользователей — более 5,5 млн. Через «ЕМИАС.инфо» на прием к врачу записывается около 55% всех посетителей медучреждений.

Первая версия сайта записи к врачу онлайн появилась в 2013 г. В 2020 г. в приложение была интегрирована медицинская карта амбулаторного пациента, а в 2024 г. появился раздел «Госпитализация», где собраны все документы о человеке, находящемся в стационаре. В ближайших планах создание новых удобных сервисов для пациентов, персонализация и геймификация интерфейса, внедрение персональных ИИ помощников.

Цифровая трансформация Службы крови началась в 2008 г. На сегодняшний день в Личном кабинете донора на ЕПГУ можно записаться на донацию, получить справку для предоставления дополнительного отпуска, узнать о мерах социальной поддержки, выплатах на питание донорам или на замену питания денежной компенсацией, а также о награждении знаком «Почетный донор России», рассказал Андрей Фишер, начальник отдела ИТ ФГБУЗ «Центр крови» ФМБА России.

В ближайшее время информационные ресурсы Службы крови будут перенесены на «ГосТех». Будет реализована возможность заключать контракты на поставку донорской крови в ЛПУ. Появятся и новые сервисы для граждан — идентификация доноров по биометрии, безналичные выплаты, автоматическое назначение льгот и т.д.

Денис Конодо, руководитель проектов СП.АРМ, поделился кейсом цифровой трансформации здравоохранения на примере Камчатского края. Из-за особенностей территории и ограниченной доступности транспортных и коммуникационных средств, некоторым жителям региона было сложно получить качественное медицинское обслуживание. Также в регионе не хватает квалифицированных специалистов.

Специалисты СП.АРМ внедрили МИС в организациях, что позволило автоматизировать работу персонала, собрать все медицинские данные в медкарту и организовать удаленную запись на прием. Также была внедрена ЛИС, благодаря которой ускорился процесс проведения исследований, появился оперативный доступ к данным. У всех жителей Камчатского края появился Личный кабинет пациента, где можно записаться к врачу, посмотреть свою медкарту, получить результаты анализов без повторного посещения поликлиники, вести дневник здоровья, подключить домашние медицинские приборы.

Уже четвертый год все исследования, которые проводятся в поликлиниках Москвы, оцениваются специалистами Центра диагностики и телемедицины. Цифровизация началась с лучевой диагностики. Каждый пациент, приходящий в поликлинику, оставляет цифровой след в ЕМИАС, рассказала Александра Будова, руководитель по управлению подразделениями Дирекции «Медицина» Центра диагностики и телемедицины ДЗМ. Его снимок попадает в радиологическую информационную систему (ЕРИС), а оттуда к врачам-рентгенологам.

ЕРИС начала создаваться в 2016 г. По состоянию на 2023 г. в Центре работает около 400 врачей-рентгенологов, они делают около 130 000 дистанционных описаний в неделю. Накоплено множество данных, благодаря чему появилась возможность оптимизировать работу референс-центра. По сравнению с 2020 г. среднее время подготовки заключения с момента создания МРЦ сократилось в 13 раз.

Эдуард Мураховский, директор департамента проектного управления «Скопинфарм», затронул очень важную для здравоохранения тему информационной безопасности. Он напомнил, что основные риски для медучреждений лежат в области утечки персональных данных, компрометации медицинской информации пациентов с ее последующим неправомерным использованием, вывода из строя инфраструктуры, нарушения основных процессов учреждения, установки закладок для последующих атак, искажения отчетности и затрат на устранение последствий действий киберпреступников.

Коммуникации в медицине

Правильная организация коммуникаций является одним из важных факторов повышения эффективности медучреждений. В организациях для обучения сотрудников, маркетинговых активностей, коммуникации чаще всего используются разные решения, и «подружить» их между собой сложно, долго и дорого. Алексей Нечипорук, директор по индустрии здравоохранения «МТС Линк», уверен, что гораздо эффективнее перейти на единую платформу, например, такую как «МТС Линк».

Сервисы для онлайн-коммуникаций и совместной работы

Источник: МТС Линк, 2024

На платформе «МТС Линк» можно проводить и встречи, и вебинары. Компания также предлагает новый модуль «Линк Rooms», в состав которого входит программное обеспечение и оборудование для переговорных комнат, с помощью которого можно организовать гибридную работу. На платформе «МТС Линк» реализованы все необходимые для успешной работы функции: расшифровка видео в текст с помощью искусственного интеллекта, возможность заранее прописать тему встречи, фиксировать тезисы. Запись встречи ведется автоматически, видео доступны в личном кабинете. Также можно получить подробные данные по времени участия и активности участников.

Продолжил тему коммуникаций в медучреждениях, в частности, работы колл-центра, Денис Корнилов, владелец продукта «Речевая аналитика» от «Тинькофф». Как правило, колл-центр — это черный ящик, которые генерит массу информации, и понять, что там происходит, можно только реально оценивая качество его работы. Еще одна задача — мотивация операторов на повышения качества обслуживания клиентов.

Для полноценного анализа записей разговоров нужен искусственный интеллект — вручную это делать невозможно. Искусственный интеллект способен оценить форму приветствия, выявить использование недопустимых фраз, слова-паразитов. Для решения более сложных задач, например, определения негатива клиента в интонации, отработки возражений понадобится ML-модель. При этом, по словам Дениса Корнилова, в оценке работы контакт-центра всегда останутся задачи, которые придется решать только вручную, например, оценка доброжелательности настроя оператора.

Аналитика обращений в контакт-центр при помощи ИИ также способна решать маркетинговые задачи. В качестве примера Денис Корнилов привел определение самых востребованных областей для проведения МРТ-исследования в одном из медучреждений.

Еще одно решение для организации работы контакт-центра в медицинском учреждении предложил Роман Потишный, генеральный директор Sigurd IT. Оно может быть установлено как на серверах заказчика, так и на серверах разработчика. Sigurd IT готова обеспечить настройку, техническую поддержку решения и обучение сотрудников.

Основные модули современного контакт-центра

Источник: Sigurd IT, 2024

В контакт-центре реализованы все необходимые для полноценной работы модули. Например, система речевой аналитики, которая контролирует работу операторов и отправляет руководителю уведомление, если что-то пошло не так. Также на основании оценки, которую система выставляет оператору по результатам анализа его разговоров, происходит начисление заработной платы.

Еще одна интересная возможность — организация обзвона клиентов. Первым к разговору подключается ИИ, который задает несколько вопросов. Таким образом, у оператора уже есть предварительная информация о клиенте.

Популярность цифровых сервисов для заботы о здоровье, развитие технологий, связанных с необходимостью удаленного управления медицинской робототехникой, внедрение автоматизации и электронного документооборота и в целом рост числа медицинских клиник приводят к росту трафика в телеком-сетях, говорит Элзар Муратов, руководитель проекта по внедрению T8.

Применение DWDM-систем в инфраструктуре учреждений здравоохранения

Источник: Т8, 2024

Компания Т8 занимается строительством региональных и городских оптических сетей, магистральных DWDM-сетей, центров хранения и обработки данных. Она предлагает оборудование с пропускной способностью до 40 Тбит/с по паре оптических волокон, а также собственную российскую систему управления сетью (NMS) операторского класса для централизованного управления оборудованием DWDM. В списке услуг проектирование сетей, инсталляция и сервисное обслуживание оборудования, техподдержка 24/7 и обучение персонала.

Цифровая клиника — делимся опытом

«Будь Здоров» объединяет 10 клиник по всей России. Алексей Остроушко, заместитель генерального директора по ИТ сети клиник «Будь Здоров», рассказал, как в компании решалась задача организации записи на прием. Главная цель — не просто записать как можно больше клиентов, но и сгруппировать эти записи по времени. Для этого был разработан голосовой робот. Он автоматически записывает пациентов на прием, отвечает на их вопросы, подтверждает или переносит записи.

Еще три года назад в сети клиник считали, что мобильное приложение не будет востребовано — достаточно создать на сайте Личный кабинет. Однако сегодня очевидно, что без приложения не обойтись. В «Будь Здоров» разработали удобное мобильное приложение для пациентов Panacea. Кроме того, был реализована возможность проконсультироваться с врачами в чате и по видеосвязи. Видеообщение с врачами пока используют только 2% пациентов.

Петр Крупко, руководитель направления «Мобильные сотрудники» МТС, представил участникам конференции решение для автоматизации курьерской доставки анализов. Сейчас она осуществляется на основании бумажных заявок, а планирование работы курьеров происходит вручную. Петр Крупко предложил использовать «МТС Координатор» со смартфонами и мобильным приложением для курьеров.

Система управления доставкой анализов

Источник: МТС, 2024

Назначение курьера происходит автоматически на основании графика работы, района города, срока выполнения задания, расстояния до адреса и специализации. Планирование маршрута возможно как в автоматическом, так и в ручном режиме. Существует возможность контролировать движение курьера по маршруту в мобильном приложении. Также в «МТС Координаторе» можно автоматически формировать отчетность по самым разным показателям.

Искусственный интеллект и здоровье

«Волна смартфонизации здравоохранения практически завершилась, началась эпоха искусственного интеллекта», — уверен Данила Егоров, директор департамента по инновациям и развитию бизнеса CloudMTS. Каждый день на рынке появляются новые ИИ-приложения. Почему это происходит? Для обучения ИИ накоплено достаточное количество данных, и они доступны. А сами ИИ-модели научились работать лучше человека.

ИИ-модели в здравоохранении

Источник: CloudMTS, 2024

По словам Данилы Егорова, очень важно правильно разработать стратегию внедрения искусственного интеллекта. А для этого надо ответить на три вопроса. Где и как будут обучаться ИИ-модели? Где будут жить ИИ-модели? Где взять специалистов для их внедрения? В качестве решения он предложил воспользоваться услугами CloudMTS.

Алла Сапожникова, руководитель отдела ИТ и телемедицины ФГБНУ «Научный центр неврологии», считает, что самыми перспективными направлениями для внедрения ИИ являются амбулаторный прием в поликлинике и плановая медицинская помощь в стационаре. На рынке представлено множество готовых ИИ-моделей. Самые актуальные технологии — распознавание речи, компьютерное зрение и интерфейсы «мозг-компьютер».

Алла Сапожникова привела несколько примеров использования ИИ в медицине. Так, в амбулатории могут быть очень полезны системы голосового ввода: врачи диктуют текст для медицинских документов, а алгоритм его распознает и вносит в карту пациента. Также система обработки естественного языка может проверить все истории болезни, карты и прочие документы в медицинской информационной системе. В стационаре система компьютерного зрения и искусственный интеллект используются для анализа медицинских изображений. В ближайшее время нас ждет усовершенствование нейропротезирования, развитие неинвазивных методов, разработка гибридных интерфейсов мозг-компьютер, исследование мозг-мозг интерфейсов, улучшение интерфейсов для виртуальной и дополненной реальности.

Мария Леонова, руководитель ИТ-проектов Национального медикохирургического центра им. Н. И. Пирогова, поделилась опытом взаимодействия с инновационными партнерами. Каждое предлагаемое решение проходит предварительную диагностику и экспертную оценку его пригодности для пилотирования. В процессе пилотирования выставляют промежуточные оценки на основании обратной связи от клиницистов.

Она подробно рассказала о внедрении системы диагностики патологий позвоночника с применением искусственного интеллекта. «От готовности разработчиков внедрять продукт до готовности врачей работать с ним проходит 1 - 3 года», — говорит Мария Леонова. Однако до сих пор заметна асимметрия ценности размеченных данных и алгоритмов для ИИ медицинского назначения.

Цифровая фармацевтика

Сегодня LIMS-системы на российском рынке существуют в виде расширений к ERP-системам. Они ориентированы на усредненное производство и не подходят фармацевтическим компаниям. Кроме того, существующие LIMS имеют множество недостатков и нуждаются в серьезной доработке. Поэтому компания «Генериум» решила пойти по пути разработки собственного решения на базе 1С и интегрировать его с ERP, рассказал Дмитрий Соколов, директор по информационным технологиям «Генериум».

Разработкой LIMS занималась компания Programming Store. Как рассказал Дмитрий Рыбаков, руководитель направления разработки 1С Programming Store, сотрудничество компаний началось с поддержки и адаптации типовых конфигураций. С нуля были разработаны блоки бюджетирования, управления закупками в 1С:ERP. Автоматизированы бизнес-процессы на базе «1С:Документооборот». Осуществлен переход с 1С:ДО 2.1 на 1С:ДО 3.0. Сейчас компания в роли генерального подрядчика разрабатывает собственную конфигурацию LIMS на базе 1С. MVP был создан за 6 месяцев.

Илья Зайцев, руководитель по развитию цифровых платформ и инноваций Dr. Reddy's, рассказал, что его компания решила не просто предлагать пациентам лекарственные препараты, но и оказывать цифровые услуги. После анализа представленных на рынке сервисов было принято решение запустить программу «Пациент-Врач для гастроэнтерологии». Она направлена на поддержку пациентов с заболеваниями ЖКТ и врачей-гастроэнтерологов и включает в себя два цифровых продукта, объединенных сквозными сервисами.

В ходе открытой дискуссии, которая состоялась по окончании конференции, ее участники обсудили роль искусственного интеллекта в здравоохранении

Проект был реализован совместно с порталом Здоровье.ру. Создано два мобильных приложения — для врача и для пациента. Главная цель приложения для пациента — повысить эффект от терапии путем мониторинга состояния и просветительской работы. Врачам таже предлагаются образовательные программы и возможность следить за динамикой состояния пациента.

Что может искусственный интеллект

В ходе открытой дискуссии, которая состоялась по окончании конференции, ее участники обсудили роль искусственного интеллекта в здравоохранении. Пока ИИ — это лишь набор алгоритмов. «Роботы пока не могут заменить человека, но они способны помогать человеку делать свою работу лучше», — говорит Андрей Фишер. В этом году 20% рабочих мест будут оборудованы системами, которые будут распознавать речь и автоматически заполнять карточку больного. Также планируется активизировать внедрение систем диагностики на базе ИИ. «Но чем умнее становится ИИ, тем глупее становится человек», — уверен Эдуард Мураховский и привел аналогию с GPS-навигатором, который отучил многих людей пользоваться картой.

Главная опасность использования ИИ в медицине — это врачебные ошибки. Пока в нестандартной ситуации ИИ не может заменить человека, уверен Денис Конодо. Однако большинство людей решает по большей части стандартные задачи. А нейросети постоянно учатся и повышают свою квалификацию. Единственная проблема — для обучения им нужно огромное количество данных. Человек тоже приобретает свои знания в процессе обучения, но ИИ делает это гораздо быстрее. А ошибки совершают все: и люди, и роботы. Поэтому на ИИ не надо обижаться — надо просто продолжать учить его дальше, говорят участники дискуссии.

Конечно, ИИ, скорее всего, никогда не сможет заменить высоко квалифицированного врача. Однако он сможет с успехом проводить скриннинг для того, чтобы предотвратить заболевания. Или занять место простого сельского участкового, который имеет возможность в сложных случаях направить пациента к специалисту.