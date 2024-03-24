В условиях турбулентности выстраивать долгосрочную стратегию очень сложно. Сегодня главная задача — обеспечить сокращение затрат бизнеса. Решения, способные это обеспечить, внедряются в первую очередь. О том, какие из них показали самую высокую эффективность, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровая стратегия 2024».

Новые задачи ИТ-стратегии

«Стратегия — это определение точки, в которую мы должны прийти. Многие годы мы не развивали ИТ-системы сами, а читали книжки западных вендоров и следовали описанным там трендам. Теперь приходится заниматься этим самостоятельно, например, выстраивать стратегию безопасности КИИ», — начал свое выступление Алексей Забродин, технический директор «Ростелеком-ЦОД».

Основные отличия Облака КИИ «Ростелеком-ЦОД»

КИИ строится по принципу максимального импортозамещения. Но специалистов по российским решениям пока немного. Алексей Забродин предложил размещать критически важные системы в облаке КИИ «Ростелеком-ЦОД». Облако КИИ — это управляемая облачная инфраструктура, полностью отвечающая требованиям приказа ФСТЭК No 239 (для объектов II категории значимости). Обеспечивает легкое масштабирование и предоставляется как услуга. Облако КИИ сочетает в себе вычислительные мощности, сети и системы хранения данных. Обеспечивает заданный уровень надёжности и безопасности.

При разработке стратегии цифровой трансформации в концерне «Тракторные заводы» изучали опыт конкурентов — Komatsu, CAT, JSB, Hitachi и т.д. В результате выбрали модель Komatsu и Amazon, то есть использования экосистемы партнера, рассказал Денис Сологуб, директор по ИТ и цифровой трансформации УК «Транспортное машиностроение». Главная цель — снижение затрат, внедрение новых бизнес-моделей. У конкурентов доля сервисов в продажах составляет 23%. «Тракторные заводы» решили стремиться к этому показателю.

Денис Сологуб подробно рассказал, как в концерне разрабатывалась стратегия цифровой трансформации и как выстроен процесс мониторинга ее реализации.

Цифровизация HR — совсем непросто

Артур Захарян, директор по стратегии Websoft, рассказал, что его компания уже 25 лет развивает собственное решение в области цифровизации HR, поэтому когда на рынке появилась необходимость замены иностранных продуктов, она готова была предоставить полноценный аналог. С помощью решения от Websoft можно автоматизировать все этапы работы с персоналом.

Digital HR сегодня

Источник: Websoft, 2024

«Западные вендоры забрали с собой не просто технологии, а методологию», — говорит Артур Захарян. Но его компания готова автоматизировать стандартные процессы за 1-2 мес. После этого начинается «тонкая настройка». По словам Артура Захаряна, при реализации проектов существует несколько рисков. Главный — стремление к мегапроектам, когда заказчики берут описание SAP SF и требует сделать им то же самое за 3 мес. То есть выставляют неподъемные требования, которые надо выполнить нереалистичные сроки.

При этом, как показывает опыт, часто на внедрение CRM отводится больше времени, чем на HRM — многие уверены, что цифровизация HR — это очень просто. «Как правило, HR видят только 20% того, как реализуется процесс и бывают очень удивлены, увидев остальные 80%», — говорит Артур Захарян. Он рекомендовал крупным компаниям привлекать для реализации проектов HR-консалтеров и начинать внедрение с коробочных процессов, постепенно переходя к их настройке.

Цифровая логистика

Владимир Гарбера, коммерческий директор ТН «Цифровая логистика», напомнил о главных проблемах в транспортной логистике — это высокая стоимость, нехватка транспорта, отсутствие на рынке готовых цифровых решений и человеческий фактор. В компании пошли по пути разработки собственного продукта Master TMS.

Модули Master TMS

Источник: ТН «Цифровая логистика», 2024

Владимир Гарбера подробно рассказал про модули «Планирование» и «Контроль». «Тем не менее, несмотря на все возможности цифровизации, полностью заменить диспетчера невозможно — он должен контролировать все решения, принимаемые компьютером», — говорит он. На сегодняшний день удалось добиться того, что 50% принятых ИИ решений не приходится менять. Чтобы этот показатель достиг 80%, необходимо еще около 3 лет.

Кроме on-premise, компания разработала и SaaS-версию, в которой 60% составляет готовое решение, а 40% формируется путем кастомизированной настройки.

«75% компаний обращаются за автоматизацией, когда уже поздно. Из-за этого проблемы решаются ситуационно, нет выстроенных бизнес-процессов, а значит, конкурентоспособность бизнеса снижается», — говорит Дмитрий Блинов, управляющий директор LogistiX. Он перечислил главные проблемы на пути к автоматизации и призвал подойти к этому процессу осознанно. Только тогда он приведет к оптимизации бизнес-процессов, сокращению издержек, снижению влияния человеческого фактора, повышению эффективности.

Топ проблем на пути к автоматизации

Источник: LogistiX, 2024

Дмитрий Блинов поделился опытом создания цифрового двойника склада LEAD SIM. В его основе лежит имитационная модель с «ботами»-исполнителями. Это один из самых передовых способов отладки системы без реальной опытной эксплуатации со снижением производительности и дорогостоящим гарантированным ресурсом поддержки со стороны исполнителя — имитационная модель, связанная с реальной WMS. С помощью LEAD SIM можно не только управлять складом, но и просчитывать эффективность изменения бизнес-процессов в логистике, предсказывать риски.

Будущее за low-code

Дмитрий Гольцов, заместитель генерального директора «Мегапьютер», уверен, что будущее — за low-code системами. Их использование несет с собой сокращение времени и стоимости разработки, их проще обслуживать, и они дают возможность ИТ работать рука об руку с бизнесом. При этом в аналитических системах обязательно должен присутствовать ИИ — он помогает в аналитике и разработке. Кроме того, low-code платформа дает возможность обучать и запускать собственные модели ИИ.

Дмитрий Гольцов продемонстрировал возможности платформы PolyAnalyst — low-code системы разработки решений для анализа данных и текстов, а также оптимизации и автоматизации бизнес-процессов. Аналитические сценарии строятся из последовательности функциональных узлов, являющихся операциями над данными. Система PolyAnalyst обладает ИИ «под капотом», который способствует аналитике и разработке посредством системы, а также позволяет обучать собственные модели.

Работа с данными в PolyAnalyst

Дмитрий Гольцов поделился кейсом использования PolyAnalyst а Счетной палате. В 2023 г. после предварительного обучения ее использовали уже 377 сотрудников, они самостоятельно создали на ее основе более 100 аналитических проектов. Например, было построено автоматическое решение для извлечения и сравнения информации о планах и фактах исполнения бюджетов регионов за определенный период. Также была проанализирована статистика за 2016 – 2019 годы в разрезе субъектов РФ для оценки дефицита в общеобразовательных организациях педагогов – психологов и тьюторов.

Успехи цифровой стратегии

После того, как компания занялась цифровизацией, многие ее показатели значительно улучшились, рассказал Руслан Каримов, директор по продукту Восточной горнорудной компании. Например, за три года производительность труда выросла на 17%, рентабельность по EBITDA — в 4 раза. Многие решения пришлось создавать самостоятельно, например, по цифровизации работы экскаваторов.

Сегодня стратегия компании направлена на то, чтобы люди научились принимать решения на основе данных. Это касается и руководителей, и рядовых сотрудников, например, водителей. Их надо не просто научить, но и замотивировать использовать цифровых помощников.

В Восточной горнорудной компании создали ситуационно-аналитические центры и соответствующие платформы для них по самым разным направлениям. Теперь любой сотрудник может прийти со своими идеями по цифровизации. По словам Руслана Каримова, около 55% таких идей приносят реальный экономический эффект.

Анжелика Корнеева, директор департамента продвижения цифровой трансформации «Интер РАО», рассказала, что основными направлениями цифровой трансформации в компании являются «Цифровой офис», «Цифровое производство», «Цифровой сбыт» и «новые бизнес-модели». В 2023 г. был цифровизирован 151 бизнес-процесс. Самыми востребованными технологиями стали большие данные, нейротехнологии и ИИ, интернет вещей, имитационное моделирование, распознавание текста.

Анжелика Корнеева рассказала, как в «Интер РАО» работают со стартапами. «Если нет бизнес-заказчика, мы не пилотируем решение», — говорит она. Она подробно описала, на основании каких параметров проводится экспертиза стартапов и на какие вопросы им надо быть готовыми ответить.

«Импортозамещение — это большая возможность провести цифровые преобразования», — уверен Станислав Тульчинский, управляющий директор ДИТ Россельхозбанка. Однако, по его мнению, задача импортозамещения и цифровой трансформации «в одном флаконе» не имеют общего решения. ИТ-департаменту необходимо найти баланс между интересами бизнеса, государства и ИТ-целями.

Разумное совмещение цифровой трансформации и импортозамещения помогает в рамках одного масштабного проекта решить многие проблемы современных организаций. Объединяющей идеей могут стать построение архитектуры, которая не препятствует дальнейшей трансформации, достижение снижения затрат на разработку и эксплуатацию систем, кратное ускорение релизных циклов, существенная оптимизация затрат.

База ИТ-инфраструктуры, ориентированной на собственные ресурсы (вне облачных технологий и опору на внешних поставщиков решений) заложила основу «суверенности» ИТ «Илим» и запас прочности, который позволяет облегчить задачу «цифрового выживания» в период высокой турбулентности бизнес-среды. Развитие стратегии ИТ на принципах преемственности позволило создать фундамент для автоматизации и дальнейшей цифровизации компании, говорит Руслан Гулевич, директор по развитию цифровых технологий Группы «Илим».

Цифровая стратегия компании до 2030 г. была принята в августе 2022 г. и признана актуальной в августе 2023 г. «Конечно, сейчас ее темпы замедляются. Вместо цифровой трансформации мы переходим к цифровому выживанию», — говорит Руслан Гулевич. В 2022 г. компания достаточно оптимистично оценивала будущее, но в 2023 г. ситуация усугубилась. Сейчас в «Илим» реализуются только те проекты, которые приводят к сокращению затрат. «Есть одна примета — CDTO работает «одну стратегию». Из этого следует только один вывод — защищайте стратегию на как можно более длинный рубеж. И она должна быть доказательной с точки зрения эффектов», — говорит Руслан Гулевич.

Денис Богомолов, вице-президент по финансам, ИТ и развитию бизнеса «Нижфарм», рассказал, что за последнее время его компания реализовала более 10 крупных цифровых проектов, что позволило сэкономить труд около 100 сотрудников. Многие решения в «Нижфарм» создают самостоятельно — это более эффективно с экономической точки зрения.

В качестве примера Денис Богомолов рассказал о переходе на ЭДО. В качестве примера он рассказал работе с авансовыми отчетами. Раньше этим процессом занимались 7 человек, теперь — один, главной задачей которого стала консультирование сотрудников. Еще один пример — отражение проводок, которое в ручном режиме занимает 170 мин, а в автоматическом — 20 мин. «Проводка — это не только время бухгалтера, а все, что связано с движением этого документа», — пояснил Денис Богомолов.

Благодаря цифровой трансформации и переводу документов в цифровой вид у компании появилась возможность видеть всю аналитику за день уже на следующее утро. Денис Богомолов рассказал о проекте внедрения в компании Felicita` – системы оптимизации процесса прогнозирования продаж.

Четыре года назад в РЖД начали активно заниматься роботизацией, рассказал Сергей Пинигин, руководитель ЦК РПА ГВЦ РЖД. «Роботы и сотрудники работают совместно для достижения одной цели. Роботы выполняют стандартные, рутинные, повторяющиеся операции и освобождают время сотрудников для новых более важных задач», — говорит он. В ГВЦ была создана Фабрика роботизации.

В качестве примера Сергей Пинигин рассказал о внедрении чат-ботов. ГВЦ обеспечивает эксплуатацию ИТ-инфраструктуры РЖД и поддержку пользователей. Раньше их обращения обрабатывали операторы, теперь это делают роботы. К 2023 г. ГВЦ было разработано 863 чат-бота. Они обрабатывают 59% входящих сообщений. Всего ГВЦ создано 1768 роботов, благодаря им скорость выполнения рутинных операций увеличилась в 3-5 раз.

Сергей Пинигин напомнил, какие проблемы возникают в процессе тиражирования решений. Очень важно преодолеть недоверие в получении эффектов со стороны экономистов, снять противоречие между необходимостью создавать роботов быстро и действующими регламентами, а также преодолеть недоверие к технологии со стороны функциональных заказчиков.

Владимир Горохов, директор по развитию «Русагро Тех», рассказал, что в портфеле цифровизации компании содержится 17 цифровых продуктов. Среди них стратегические алгоритмы планирования выращивания тех или иных культур, мета-алгоритм приоритезации ежедневных операций, ассистагро – дроны для агронаблюдений, технологии расчета оптимальных маршрутов для агротранспорта.

Владимир Горохов уверен, что главные факторы успеха цифровой трансформации — это эффективное вовлечение бизнеса, грамотное управление цифровой трансформацией и доступность и управление данными.