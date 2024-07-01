На ежегодном CNews FORUM Кейсы прошло награждение премиями «Инновация года» и «Импортозамещение года» . Было вручено 13 наград. Награду «Инновация года» получили самые инновационно ориентированные заказчики и конечные пользователи передовых технологий, а также их разработчики и поставщики. Премией CNews «Импортозамещение года» были отмечены ключевые технологии, наиболее успешные проекты, а также персоны, которые оказывают наибольшее влияние на этот процесс.

Импортозамещение года

Награду «Импортозамещение в банках: проект года» получила компания «Базис». Компания «Базис» перевела инфраструктуру Газпромбанка на отечественные решения для организации виртуальных рабочих мест и управления динамической инфраструктурой. Это один из крупнейших и самых сложных проектов на рынке ввиду высоких требований Газпромбанка к стабильности и непрерывности работы инфраструктуры.

Награду в номинации «Импортозамещение в банках: проект года» получил Андрей Толокнов, директор по развитию бизнеса «Базис»

Проект стартовал в первой половине 2024 года. На сегодняшний день успешно работает первая тысяча виртуальных машин на отечественном ПО. К 2025 году общее количество виртуальных рабочих мест в организации достигнет 30 тысяч.

Победителем в номинации «Импортозамещение платформы для разработки ПО» в этом году стала Platform V Works от «СберТеха». Platform V Works — это набор инструментов для разработки продуктов, командной работы и управления производственным процессом. Использование инструментов Platform V Works позволяет создать полностью импортонезависимый конвейер разработки программного обеспечения, оптимизировать ресурсы и значительно ускорять релизные циклы.

Награду в номинации «Платформа года для импортозамещения» получили Антон Филимонов, руководитель центра компетенций разработки «Газпром ЦПС», и Сергей Артюхов, директор дивизиона «СберТех»

Так, «Газпром ЦПС» оптимизировал процесс управления разработкой ПО с помощью решений «СберТеха». Благодаря Platform V Works российская ИТ-компания существенно сократила время на внедрение процессов, освоение инструментов разработки, настройку и запуск конвейера. Это стало возможным благодаря автоматизации рутинных операций, наличию готовых шаблонов административных требований к производственному процессу, а также критериев качества. В результате компания «Газпром ЦПС» повысила эффективность бизнеса и снизила себестоимость реализации ИТ-проектов.

Победителем в номинации «Безопасность в ВКС: решение года» стала платформа корпоративных коммуникаций DION. Бизнес-пользователям доступны различные способы размещения DION: облачный, гибридный и on-premise.

Награду в номинации «Безопасность в ВКС: решение года» получила Анна Кузякина, коммерческий директор платформы корпоративных коммуникаций DION

Помимо использования классических методов защиты информации, DION активно интегрируется с современными технологиями. Например, в 2023 году платформа в пилотном режиме установила квантово-устойчивый VPN от QApp, основанный на криптографической библиотеке PQLR, которая содержит семь созданных в России алгоритмов постквантового шифрования. Это действительно прорыв. Также платформа поддерживает интеграцию с системами предотвращения потери данных и дает возможность гибкой настройки параметров безопасности конференций.

Победителем в номинации «Импортозамещение года: системы для управления знаниями и совместной работы» стала платформа для управления знаниями Naumen KMS, которая объединяет российские технологии для создания базы знаний и работы распределённых команд в едином информационном пространстве. Это российский аналог таких систем, как Confluence, SharePoint и других, который компания создала и начала активно развивать еще до волны импортозамещения.

Награду в номинации «Импортозамещение года: системы для управления знаниями и совместной работы» получили Алексей Белов, менеджер проекта Naumen, и Александр Бессарабенко, владелец продукта ЭДО-системы «Систем Электрик»

Бесшовная миграция на Naumen KMS позволяет быстро перенести контент и минимизировать риски потери информации, независимо от формата его представления. Миграция с Confluence на Naumen KMS позволила компании «Систем Электрик», одному из крупнейших разработчиков, производителей и поставщиков оборудования для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации, повысить эффективность бизнес-процессов в компании — как с позиции бизнеса, так и сотрудников.

Победителем в номинации «Импортозамещение года в финансовом секторе» в 2024 г. стал совместный проект по переходу ВТБ на российскую платформу технологического производства «Сфера», разработанную Холдингом Т1. Уже успешно внедрены модули управления процессами разработки и сопровождения — импортозамещены системы Jira, Confluence и компоненты системы Service Manager.

Награду в номинации «Импортозамещение года в финансовом секторе» получили Сергей Безбогов, заместитель руководителя Технологического блока — старший вице-президент ВТБ, и Дмитрий Харитонов, первый заместитель генеральнoго директора Холдинга Т1

Завершение внедрения всех модулей платформы ожидается до конца 2024 года. Это позволит вывести из эксплуатации около 20 зарубежных систем различных вендоров. Уже сейчас на платформе «Сфера» работает около 20 тысяч человек. Выстроен полигон тестирования из более чем 100 систем банка, в котором все персональные данные и банковская тайна полностью заменены на обезличенные.

Награду «Импортозамещение года в инструментах для интеграции приложений» получил проект, реализованный компанией «Лаб СП» и российским подразделением Knauf. Российское подразделение Knauf перешло на локальную инсталляцию SAP ERP и потеряло доступ к интеграционной корпоративной шине SAP PO. Все ранее реализованные интеграционные потоки необходимо было перенести на новую локальную платформу. В числе самых критичных оказался логистический электронный документооборот с поставщиками и дистрибьютерами.

Награду в номинации «Импортозамещение года в инструментах для интеграции приложений» получил Павел Деверилин, генеральный директор «Лаб СП»

Решение Integration Gears показало не только возможность полной функциональной замены шины SAP PO, но и лучшие результаты по производительности и гибкости настройки интеграционных сценариев. По итогам успешного пилотного проекта принято решение о расширении объема проекта и использовании Integration Gears в качестве корпоративной интеграционной платформы для России.

Победителем в номинации «Импортозамещение платформы RPA. Проект года» стала «Газпром Нефть», которая в 2022 г. инициировала проект по переходу с иностранной на отечественную платформу роботизации Primo RPA. В течение 2023 года был выполнен переход на новую платформу с одновременным наращиванием числа роботизированных процессов.

Награду в номинации «Импортозамещение платформы RPA. Проект года» получили Антон Мейнцер, руководитель направления по архитектуре корпоративных платформ ДИТАТ «Газпром нефть», Евгений Винокуров, заместитель директора дирекции—руководитель практики RPA «Газпром нефть» и Михаил Иванов, управляющий директор «Примо РПА»

На сегодня роботы автоматизируют более 70 бизнес-процессов. В их числе критичные управленческие процессы, такие как взаимодействие с ФНС и Росстатом, формирование корпоративной отчетности.

Инновация года

Награду «Инновация года» в номинации «ВКС-решение года» получила корпоративная платформа IVA MCU, предназначенная для полноценного защищенного взаимодействия через видеоконференцсвязь и мессенджер. Сервис изначально разрабатывался с учетом последних мировых тенденций и отвечает самым строгим требованиям в области безопасности. IVA MCU позволяет организовать полноценные коммуникации в удаленном режиме. IVA MCU предлагает заказчикам современный функционал. В том числе в ВКС-платформу встроен бизнес-помощник на основе искусственного интеллекта IVA GPT, создающий цифровое сознание предприятия. IVA GPT с высокой точностью стенографирует мероприятия, готовит краткие итоги видеоконференций, создает поручения ответственным сотрудникам и многое другое.

Награду в номинации «ВКС-решение года» получил Станислав Иодковский, генеральный директор IVA Technologies

Победителем в номинации «Инновация года в банковских ИИ-сервисах» стал Промсвязьбанк, который первым на российском рынке встроил нейросеть GPT в чат-бот для бизнеса, благодаря чему предприниматели получили возможность общаться с банком не только по его продуктам, но и на общефинансовые темы — какая ставка налогообложения, как подготовить маркетинговый план продвижения товаров и многие другие. Таким образом, бизнес-ассистент «Катюша», реализованный на технологиях BSS, стал полноценным помощником для ведения предпринимательской деятельности.

Награду в номинации «Инновация года в банковских ИИ-сервисах» получил Дмитрий Шенберг, руководитель по цифровому транзакционному бизнесу Промсвязьбанка

Победителем в номинации «No-code платформа года» стала «Сакура Pro» — российская No-code платформа для цифровой трансформации бизнеса. «Сакура PRO» предлагает интуитивно понятный no-code конструктор, который позволяет обычным бизнес-пользователям создавать программные решения уровня, которого ранее можно было достичь только путем долгой, сложной и дорогостоящей разработки. Использовать No-code платформу «Сакура PRO» может как малый бизнес, так и крупные корпорации.

Награду в номинации «No-code платформа года» получил Виктор Фогельсон, директор по развитию «Сакура PRO»

Награду в номинации «Интернет-портал: проект года» получил Портал Единого оператора газификации. Он позволяет подать заявку на газификацию и догазификацию дома, участка, жилого помещения в один клик. Заявители могут узнать о возможности газификации, рассчитать примерную стоимость подключения, заключить договор онлайн. С помощью портала газораспределительные организации могут вести заявочную и договорную кампании.

Награду в номинации «Интернет-портал: проект года» получили Дарья Шешеня, руководитель направления развития цифровых сервисов газовой отрасли, и Юрий Иванов, заместитель генерального директора по инновационным проектам компании VESNA

Компания VESNA также получила награду в номинации «Технологии в газораспределительной отрасли: проект года». Личный кабинет, разработанный компанией VESNA, помогает цифровизировать взаимодействие между сбытовыми газовыми компаниями группы «Газпром межрегионгаз» и промышленными потребителями. В нем реализовано 15 основных услуг, таких как планирование потребления, информация о потреблении газа в различных разрезах с графической визуализацией, статистика потребления, состояние расчетов по договорам, данные по отгрузке и оплате и многое другое.

Награду в номинации «Технологии в газораспределительной отрасли: проект год» получили Юрий Иванов, заместитель генерального директора по инновационным проектам, и Алексей Непомящий, руководитель бюро инновационных цифровых решений компании VESNA

Победителем в номинации «Инновация года: Self-Service платформа для работы с большими данными» стала DataOps Platform. DataOps Platform играет ключевую роль в центральной платформе экосистемы МТС и является важнейшим элементом технологической стратегии.

Награду в номинации «Инновация года: Self-Service платформа для работы с большими данными» получили Максим Бартенев, CTO DataOps Platform, и Дмитрий Бодин, техлид DataOps Platform МТС

Она используется в ключевых продуктах и обеспечивает их современными инструментами для потребления, хранения, преобразования, визуализации, распространения, контроля качества и безопасности данных. DataOps Platform сокращает время на обработку и передачу информации от нескольких дней до нескольких секунд.