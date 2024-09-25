Главная Материалы Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства

Госсектору стоит задуматься о сохранении цифрового лидерства

Госсектор добился неплохих результатов в области цифровизации, однако он отстает от многих стран, в том числе Китая. Чтобы изменить ситуацию, необходимо переходить к созданию цифровых платформ и делать это по единым правилам. О том, какие платформы уже предлагают государственным организациям российские разработчики, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация госсектора 2024».

Как избежать цифрового отставания

Россия отстает по уровню цифровизации госсектора от многих стран, в том числе Китая, говорит Олег Щербина, директор по развитию компании «Финтех». И это отставание будет увеличиваться, если вовремя не принять необходимые меры. По его мнению, выход состоит в создании цифровых платформ. «Сейчас, говоря о цифровизации в госсекторе, чаще всего имеют в виду электронный документооборот. Но это неправильно. Надо стремиться к цифровизации обмена данными», — продолжает Олег Щербина. Еще одно важное направление — обеспечение интероперабельности, которая позволит создать единое защищенное информационное пространство.

Стадии зрелости цифровых правительств

Источник: ФинТех, 2024

По словам Олега Щербины, госплатформа «ГосТех» предназначена для организации предоставления электронных государственных услуг, другие ГИС развиваться на ней не могут. Что делать в такой ситуации? Эксперт напомнил, что в США основой цифровой трансформации государства стала разработка архитектурного фреймфорка и методологии. Компания «Финтех» разработала аналогичный фреймворк для российского госсектора. На его основе создана и успешно функционирует Единая цифровая платформа тарифного регулирования.

«Агат-РТ», российский разработчик и производитель инновационных решений по автоматизации систем телефонии, работает на рынке уже более 25 лет и предлагает аппаратные и программные составляющие телекоммуникационных решений. В их числе многофункциональная коммутационная платформа IP-АТС Агат CU. О том, как с помощью продуктов компании происходит обновление систем связи в силовых структурах, рассказал Николай Тряпочкин, руководитель направления «Агат-РТ».

Телефонизация на базе IP-АТС Агат (ЦАТС)

Источник: Агат-РТ, 2024

IP-АТС Агат позволяет решать четыре типовых задачи на базе одного устройства: телефонизация (диспетчеризация) объектов; запись всех входящих и исходящих вызовов; оповещение по телефонным линиям; организация еженедельных плановых совещаний. Решение уже используется в ФСИН, Академии управления МВД России и т.д.

Запись входящих и исходящих вызовов по любым каналам связи осуществляет система «Спрут». В нее встроены система распознавания речи и речевая аналитика. Для массового оповещения сотрудников и региональных подразделений предназначена многоканальная система оповещения «Спрут-Информ». Оборудование «Агат-РТ» совместимо с оборудованием и ПО большинства вендоров. По словам Николая Тряпочкина, количество иностранных комплектующих при его производстве каждый год сокращается на 10%.

Олег Щербина, директор по развитию «ФинТех»: Россия отстает по уровню цифровизации госсектора от многих стран, в том числе Китая Олег Щербина, директор по развитию «ФинТех»: Россия отстает по уровню цифровизации госсектора от многих стран, в том числе Китая
Николай Тряпочкин, руководитель направления «Агат-РТ»: Количество иностранных комплектующих при производстве оборудования каждый год сокращается на 10% Николай Тряпочкин, руководитель направления «Агат-РТ»: Количество иностранных комплектующих при производстве оборудования каждый год сокращается на 10%
Николай Тржаскал, директор по продукту «Преферентум» компании SL Soft: Существует два процесса: создание данных из информации и создание информации из данных Николай Тржаскал, директор по продукту «Преферентум» компании SL Soft: Существует два процесса: создание данных из информации и создание информации из данных
Константин Егошин, генеральный директор компании «Кеды профессора»: Мы живем в эпоху интеллектуализации — массового внедрения искусственного интеллекта в различных узлах информационных систем Константин Егошин, генеральный директор компании «Кеды профессора»: Мы живем в эпоху интеллектуализации — массового внедрения искусственного интеллекта в различных узлах информационных систем
Ольга Минеева, руководитель аппарата комиссии по направлению «Экономика данных» Экспертно-координационного центра Комиссии Госсовета РФ: Наша цель — способствовать достижению показателей национальных целей развития Ольга Минеева, руководитель аппарата комиссии по направлению «Экономика данных» Экспертно-координационного центра Комиссии Госсовета РФ: Наша цель — способствовать достижению показателей национальных целей развития
Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ: Мы самостоятельно разрабатываем информационные системы для правительства Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ: Мы самостоятельно разрабатываем информационные системы для правительства
Игорь Мнев, руководитель отдела продвижения цифровых сервисов и услуг ВНИИМС: Появление рядом с запросом времени получения ответа стало неплохим стимулом для сокращения времени ответа на него Игорь Мнев, руководитель отдела продвижения цифровых сервисов и услуг ВНИИМС: Появление рядом с запросом времени получения ответа стало неплохим стимулом для сокращения времени ответа на него
Олег Щербина, директор по развитию «ФинТех»: Россия отстает по уровню цифровизации госсектора от многих стран, в том числе Китая
Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация госсектора 2024»

«Существует два процесса: создание данных из информации и создание информации из данных», — начал свое выступление Николай Тржаскал, директор по продукту «Преферентум» компании SL Soft. Осуществить их можно с помощью «Преферентум» — платформы интеллектуальной обработки документов и анализа текстовой информации на основе ML и соответствующих алгоритмов.

Платформа обрабатывает входящие и исходящие документы и превращает их в данные — анализирует, перенаправляет, проводит экспертизу, извлекает информацию с помощью ИИ. Отдельное направление — НСИ. Каждый год появляются все новые нормативные документы, и изучить их все практически невозможно. Результат — многочисленные ошибки. «Преферентум» при помощи искусственного интеллекта проводит экспертизу документов на предмет соответствия требованиям законодательства. Система также может отредактировать текст, например, помочь избавиться от канцеляризмов.

Схема обработки обращений

Источник: SL Soft, 2024

Отдельная категория — так называемые «забытые» документы. Они годами хранятся на корпоративных порталах, в электронной почте и т.д. Найти и использовать их помогает интеллектуальная поисковая система.

«Мы живем в эпоху интеллектуализации — массового внедрения искусственного интеллекта в различных узлах информационных систем», — говорит Константин Егошин, генеральный директор компании «Кеды профессора». В большинстве организаций бизнес-процессы уже описаны. Осталось только проанализировать их и найти точки внедрения ИИ.

Дорожная карта интеллектуализации процессов организации

Источник: Кеды профессора, 2024

В качестве примера Константин Егошин привел несколько кейсов. Первый — использование ИИ для извлечения данных из сканов и фото документов (счета, договора, акты, накладные, паспорта и др.). Второй — ИИ-мониторинг, например, количества людей в очереди или состояния объектов мерчендайзинга. Третий — умный поиск по внутренним данным и НПА. Четвертый — генератор должностных инструкций, положений, технических заданий.

Опыт государственных организаций

О том, как развивается цифровизация в государственных организациях, рассказали представители сразу нескольких из них.

В июле 2024 г. указом президента России были созданы новые комиссии Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ, обозначенным майским указом-2024, и назначены председатели комиссий. Председателем комиссии по направлению «Экономика данных» назначен губернатор Московской области Андрей Воробьев. О том, чем будет заниматься комиссия, рассказала Ольга Минеева, руководитель аппарата комиссии по направлению «Экономика данных» Экспертно-координационного центра Комиссии Госсовета РФ. «Наша цель — способствовать достижению показателей национальных целей развития», — говорит она.

Аналитический центр при Правительстве РФ самостоятельно разрабатывает информационные системы. О некоторых из них рассказал Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ. Например, это система по работе с заказами, системы управления данными, управления проектами, управления результатами деятельности, система внутренних коммуникаций.

В 2022 г. завершилось создание цифровой экосистемы Росстандарта, в режиме единого окна заработали 9 цифровых сервисов. Игорь Мнев, руководитель отдела продвижения цифровых сервисов и услуг ВНИИМС, рассказал о том, как реализовывался проект и каким образом создатели системы мотивировали сотрудников на местах быстрее обрабатывать поступающие им запросы. Например, появление рядом с запросом времени получения ответа стало неплохим стимулом для сокращения времени ответа на него.