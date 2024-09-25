Госсектор добился неплохих результатов в области цифровизации, однако он отстает от многих стран, в том числе Китая. Чтобы изменить ситуацию, необходимо переходить к созданию цифровых платформ и делать это по единым правилам. О том, какие платформы уже предлагают государственным организациям российские разработчики, говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация госсектора 2024».

Как избежать цифрового отставания

Россия отстает по уровню цифровизации госсектора от многих стран, в том числе Китая, говорит Олег Щербина, директор по развитию компании «Финтех». И это отставание будет увеличиваться, если вовремя не принять необходимые меры. По его мнению, выход состоит в создании цифровых платформ. «Сейчас, говоря о цифровизации в госсекторе, чаще всего имеют в виду электронный документооборот. Но это неправильно. Надо стремиться к цифровизации обмена данными», — продолжает Олег Щербина. Еще одно важное направление — обеспечение интероперабельности, которая позволит создать единое защищенное информационное пространство.

Стадии зрелости цифровых правительств

По словам Олега Щербины, госплатформа «ГосТех» предназначена для организации предоставления электронных государственных услуг, другие ГИС развиваться на ней не могут. Что делать в такой ситуации? Эксперт напомнил, что в США основой цифровой трансформации государства стала разработка архитектурного фреймфорка и методологии. Компания «Финтех» разработала аналогичный фреймворк для российского госсектора. На его основе создана и успешно функционирует Единая цифровая платформа тарифного регулирования.

«Агат-РТ», российский разработчик и производитель инновационных решений по автоматизации систем телефонии, работает на рынке уже более 25 лет и предлагает аппаратные и программные составляющие телекоммуникационных решений. В их числе многофункциональная коммутационная платформа IP-АТС Агат CU. О том, как с помощью продуктов компании происходит обновление систем связи в силовых структурах, рассказал Николай Тряпочкин, руководитель направления «Агат-РТ».

Телефонизация на базе IP-АТС Агат (ЦАТС)

Источник: Агат-РТ, 2024

IP-АТС Агат позволяет решать четыре типовых задачи на базе одного устройства: телефонизация (диспетчеризация) объектов; запись всех входящих и исходящих вызовов; оповещение по телефонным линиям; организация еженедельных плановых совещаний. Решение уже используется в ФСИН, Академии управления МВД России и т.д.

Запись входящих и исходящих вызовов по любым каналам связи осуществляет система «Спрут». В нее встроены система распознавания речи и речевая аналитика. Для массового оповещения сотрудников и региональных подразделений предназначена многоканальная система оповещения «Спрут-Информ». Оборудование «Агат-РТ» совместимо с оборудованием и ПО большинства вендоров. По словам Николая Тряпочкина, количество иностранных комплектующих при его производстве каждый год сокращается на 10%.

Олег Щербина, директор по развитию « ФинТех »: Россия отстает по уровню цифровизации госсектора от многих стран, в том числе Китая Николай Тряпочкин, руководитель направления «Агат-РТ»: Количество иностранных комплектующих при производстве оборудования каждый год сокращается на 10% Николай Тржаскал, директор по продукту «Преферентум» компании SL Soft: Существует два процесса: создание данных из информации и создание информации из данных Константин Егошин, генеральный директор компании «Кеды профессора»: Мы живем в эпоху интеллектуализации — массового внедрения искусственного интеллекта в различных узлах информационных систем Ольга Минеева, руководитель аппарата комиссии по направлению «Экономика данных» Экспертно-координационного центра Комиссии Госсовета РФ: Наша цель — способствовать достижению показателей национальных целей развития Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ: Мы самостоятельно разрабатываем информационные системы для правительства Игорь Мнев, руководитель отдела продвижения цифровых сервисов и услуг ВНИИМС: Появление рядом с запросом времени получения ответа стало неплохим стимулом для сокращения времени ответа на него Олег Щербина, директор по развитию «ФинТех»: Россия отстает по уровню цифровизации госсектора от многих стран, в том числе Китая Участники организованной CNews Conferences конференции «Цифровизация госсектора 2024»

«Существует два процесса: создание данных из информации и создание информации из данных», — начал свое выступление Николай Тржаскал, директор по продукту «Преферентум» компании SL Soft. Осуществить их можно с помощью «Преферентум» — платформы интеллектуальной обработки документов и анализа текстовой информации на основе ML и соответствующих алгоритмов.

Платформа обрабатывает входящие и исходящие документы и превращает их в данные — анализирует, перенаправляет, проводит экспертизу, извлекает информацию с помощью ИИ. Отдельное направление — НСИ. Каждый год появляются все новые нормативные документы, и изучить их все практически невозможно. Результат — многочисленные ошибки. «Преферентум» при помощи искусственного интеллекта проводит экспертизу документов на предмет соответствия требованиям законодательства. Система также может отредактировать текст, например, помочь избавиться от канцеляризмов.

Схема обработки обращений

Отдельная категория — так называемые «забытые» документы. Они годами хранятся на корпоративных порталах, в электронной почте и т.д. Найти и использовать их помогает интеллектуальная поисковая система.

«Мы живем в эпоху интеллектуализации — массового внедрения искусственного интеллекта в различных узлах информационных систем», — говорит Константин Егошин, генеральный директор компании «Кеды профессора». В большинстве организаций бизнес-процессы уже описаны. Осталось только проанализировать их и найти точки внедрения ИИ.

Дорожная карта интеллектуализации процессов организации

Источник: Кеды профессора, 2024

В качестве примера Константин Егошин привел несколько кейсов. Первый — использование ИИ для извлечения данных из сканов и фото документов (счета, договора, акты, накладные, паспорта и др.). Второй — ИИ-мониторинг, например, количества людей в очереди или состояния объектов мерчендайзинга. Третий — умный поиск по внутренним данным и НПА. Четвертый — генератор должностных инструкций, положений, технических заданий.

Опыт государственных организаций

О том, как развивается цифровизация в государственных организациях, рассказали представители сразу нескольких из них.

В июле 2024 г. указом президента России были созданы новые комиссии Государственного совета по направлениям социально-экономического развития РФ, обозначенным майским указом-2024, и назначены председатели комиссий. Председателем комиссии по направлению «Экономика данных» назначен губернатор Московской области Андрей Воробьев. О том, чем будет заниматься комиссия, рассказала Ольга Минеева, руководитель аппарата комиссии по направлению «Экономика данных» Экспертно-координационного центра Комиссии Госсовета РФ. «Наша цель — способствовать достижению показателей национальных целей развития», — говорит она.

Аналитический центр при Правительстве РФ самостоятельно разрабатывает информационные системы. О некоторых из них рассказал Евгений Гладышев, заместитель руководителя Аналитического центра при Правительстве РФ. Например, это система по работе с заказами, системы управления данными, управления проектами, управления результатами деятельности, система внутренних коммуникаций.

В 2022 г. завершилось создание цифровой экосистемы Росстандарта, в режиме единого окна заработали 9 цифровых сервисов. Игорь Мнев, руководитель отдела продвижения цифровых сервисов и услуг ВНИИМС, рассказал о том, как реализовывался проект и каким образом создатели системы мотивировали сотрудников на местах быстрее обрабатывать поступающие им запросы. Например, появление рядом с запросом времени получения ответа стало неплохим стимулом для сокращения времени ответа на него.