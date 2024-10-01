Задача оптимизации расходов на ИТ-инфраструктуру не теряет актуальности. Один из самых популярных способов — миграция в облака. Кроме того, у заказчиков появилась возможность выбора из огромного числа решений, в том числе на базе Open Source. Однако, насколько это выгодно? Об этом говорили участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры».

Облако или собственная инфраструктура

Один из самых распространенных способов оптимизации затрат на ИТ-инфраструктуру — перенос ее в облако. Как рассказал Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews, модератор конференции, в 2023 г. расчеты показали, что на горизонте более 5 лет использование IaaS выгоднее, чем создание собственных вычислительных мощностей. В 2024 г. точка окупаемости затрат на IaaS составляет 4 года — после этого выгоднее пользоваться собственным облаком. «Собственная инфраструктура потребует слишком больших затрат на начальном этапе, которые на горизонте пяти лет не отобьются несмотря на более низкую стоимость эксплуатации. В случае обычного облака IaaS затраты на старте сопоставимы, но ежегодные платежи выше», — поясняет Юрий Хомутский.

Аналитики Market.CNews сравнивали три варианта: размещение инфраструктуры в IaaS, в частном облаке от провайдера и создание собственного частного облака. При расчете учитывались затраты на серверное оборудование и коммутаторы, инженерные системы, внедрение и обслуживание ИТ-инфраструктуры, оплату труда и обучение персонала, лицензии на ПО и коммунальные расходы.

Сравнение затрат на IaaS и частное облако

Александр Афанасьев, ИТ-директор Leomax, сравнил экономическую эффективность colocation и создания собственной инфраструктуры. Он подробно разобрал достоинства и недостатки разных мест размещения, аренды и покупки вычислительной техники, способов управления, поддержки и использования серверов, обеспечения ИБ. В итоге, по мнению Александра Афанасьева, размещение инфраструктуры в ЦОД — дороже, но надежнее и удобнее, по при этом собственная инфраструктура дешевле и более управляема.

Как оптимизировать инфраструктуру

В России растет спрос на Open Source, в частности, на Open Stack, напомнила Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений «Рег.ру». Тормозит переход по большей части привычка заказчиков к старым технологиям. При этом Open Stack функционально дополняет другие технологии, дает возможность делегировать часть функций провайдеру, позволяет экономить на найме технического функционала, помогает делать кастомные доработки и различает разные подходы к модификации конкретных решений.

Трансформация ИТ-рынка в России

В прошлом году компания «Рег.ру» запустила собственную облачную платформу на базе Open Stack. Теперь она предлагает услуги IaaS, PaaS, SaaS и KaaS. Анна Абрамова уверена, что рынок облачных сервисов будет расти. Однако самостоятельно мигрировать с западных продуктов, например, VMware, на вендоронезависимые сложно — этот процесс требует серьезных компетенций. Кроме того, несмотря на то, что базовая разработка Open Stack осуществляется сообществом, его кастомная настройка находится в руках провайдера. Она рекомендовала обращаться за подобными услугами в «Рег.ру».

Юрий Хомутский , директор проекта Market.CNews: В 2024 г. точка окупаемости затрат на IaaS составляет 4 года — после этого выгоднее пользоваться собственным облаком Анна Абрамова, руководитель направления разработки облачных решений « Рег.ру »: Самостоятельно мигрировать с западных продуктов, например, VMware , на вендоронезависимые сложно — этот процесс требует серьезных компетенций Антон Карасев , технический директор «Скала^р»: Надо создавать программно-аппаратные комплексы (ПАК), готовые модули для решения определенных задач Андрей Гуляев, менеджер по продукту «Инферит Клаудмастер»: Около 30% мощностей облака используется нерационально Даниил Гринжола, DevOps-инженер NAU: Время, которое мы теперь тратим на анализ и принятие решений, сократилось в разы Игорь Татаренко, директор департамента «Мастер Дата» компании «Русклимат»: Когда мы синхронизировали MDM и WMS, выяснилось, что разница между ними — около 85 тысяч штрих-кодов Василий Ежов, директор по разработке «М-плата»: Главная задача — переориентация компании на работу только по 3 классу Мона Архипова, независимый эксперт в сфере ИТ и ИБ : Можно привлечь аутсорсера, который погрузится в проблемы компании и будет в дальнейшем оказывать ей поддержку Юрий Хомутский, директор проекта Market.CNews: В 2024 г. точка окупаемости затрат на IaaS составляет 4 года — после этого выгоднее пользоваться собственным облаком Участники организованной CNews Conferences конференции «Оптимизация ИТ-инфраструктуры»

Объем российского рынка ИТ составляет примерно 1% от мирового. При этом на мировом рынке в каждой технологической нише представлено примерно 3 компании, а значит, у них есть возможность дорабатывать свои решения, основываясь на богатом опыте их использования, говорит Антон Карасев, технический директор «Скала^р». В России множество разработчиков сходных решений и высокая конкуренция за специалистов, способных заниматься их развитием. Кроме того, разнообразие приводит к тому, что у заказчиков возникает проблема совместимости внедряемых решений.

Выход один — надо создавать программно-аппаратные комплексы (ПАК), готовые модули для решения определенных задач. В качестве примера Антон Карасев привел объектное хранилище Скала^р МХД.0. Он описал основные сценарии ее использования: хранение резервных копий, хранение данных автоматизированных систем, консолидация файловых хранилищ.

Машина Скала^р МХД.0

Все сценарии могут быть реализованы с дополнительными опциями для эффективного использования ресурсов и обеспечения информационной безопасности. По словам Антона Карасева, главной особенностью решений «Скала^р» является глубокая интеграция и встречная оптимизация компонентов от платформенного ПО до микроконтроллеров.

Спрос на облачные услуги растет, компании тратят на них все больше денег, однако около 30% мощностей облака используется нерационально, уверен Андрей Гуляев, менеджер по продукту «Инферит Клаудмастер». Он поделился опытом оптимизации расходов на облачные услуги. Компания NAU развернула инфраструктуру в «Яндекс.Облаке» и особенно не стремилась контролировать затраты до тех пор, пока руководство всерьез не задалось этим вопросом.

Как рассказал Даниил Гринжола, DevOps-инженер NAU, специалисты решили собрать данные о затратах на облако. Это оказалось непросто — на сбор данных ушло несколько дней. «Более того, часть ресурсов была потрачена на разработку собственных инструментов мониторинга, так как готовые решения не всегда подходили для нашей специфики. Каждый отчет мы готовили вручную, а это значило, что на каждый анализ уходило много времени и усилий», — рассказал он. Стало понятно, что для того, чтобы давать рекомендации по оптимизации расходов на облако, надо потратить много времени.

Каких результатов достигли

Компания автоматизировала сбор данных с помощью «Инферит Клаудмастер». Решение также дает возможность автоматически формировать необходимые отчеты, выдавать рекомендации по оптимизации. «Время, которое мы теперь тратим на анализ и принятие решений, сократилось в разы, а это значит, что мы можем сосредоточиться на более стратегических задачах», — говорит Даниил Гринжола.

Кейсы и проекты

В 2022 г. руководство Русклимата решило изменить систему управления данными в компании. Поводом стал запуск собственного интернет-магазина. На первом этапе определили ключевые процессы и навели порядок с данными во всех внутренних системах. «Когда мы синхронизировали MDM и WMS, выяснилось, что разница между ними — около 85 тысяч штрих-кодов», — вспоминает Игорь Татаренко, директор департамента «Мастер Дата» компании «Русклимат».

По его мнению, управление данными должно находиться в одних руках, в единой системе мастер-данных. При этом очень важно минимизировать участие в этом процессе человека, максимально автоматизировав процесс их ввода и вывода. Игорь Татаренко рассказал, как в его компании был выстроен процесс перехода на единую систему управления данными.

Василий Ежов, директор по разработке «М-плата», рассказал, что его компания при разработке оборудования руководствуется стандартами IPC. Главная задача — переориентация компании на работу только по 3 классу. А для этого необходима цифровизация производства.

В «М-плата» разработали автоматическую оптическую инспекцию с ИИ. Вместо специализированного иностранного оборудования и ПО внедрили видеокамеры и специализированную аналитическую систему. Сейчас компания разрабатывает систему сквозного отслеживания комплектующих и плат. Также для управления производством используются IoT устройства с Wi-Fi собственной разработки.

Мона Архипова, независимый эксперт в сфере ИТ и ИБ, затронула актуальную тему увеличения числа киберинцидентов на фоне непрекращающегося дефицита квалифицированных кадров. По его мнению, компаниям, у которых еще не выстроена система информационной безопасности, имеет смысл начать с установки минимального набора средств ИБ. Для этого можно привлечь аутсорсера, который погрузится в проблемы компании и будет в дальнейшем оказывать ей поддержку.

Ярослав Кабаков, директор по стратегии Финам, уверен, что финансовые компании работают с огромными объемами данных, и их ИТ-инфраструктура должна быть готова к быстрой обработке и анализу информации. Как этого добиться? Во-первых, провести аудит текущих ИТ-ресурсов, который может выявить узкие места. Во-вторых, внедрить облачные решения для гибкости и масштабируемости. Нельзя забывать о необходимости самого внимательного отношения к ИБ. Кроме того, финансовые компании работают с огромными объемами данных, и их анализ может существенно повысить эффективность принятия решений.

В списке необходимых мер, по словам Ярослава Кабакова, автоматизация ИТ-процессов, обеспечение высокой доступности и отказоустойчивости инфраструктуры, подготовка специалистов, оптимизация затрат на ИТ.