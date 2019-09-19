Selectel представил программу конференции Selectel TechDay

19.09.2019, 16:49 Мск

Selectel, провайдер облачных сервисов и услуг дата-центров, представил программу конференции Selectel TechDay, которая состоится 26 сентября в Санкт-Петербурге. В центре внимания — облачные технологии сегодняшнего и завтрашнего дня, в том числе микросервисы и бессерверные вычисления.

Конференция Selectel TechDay ориентирована на ИТ-директоров, архитекторов корпоративных ИТ-инфраструктур, devops-инженеров и системных администраторов. Эксперты Selectel обсудят с аудиторией широкий круг тем: от тенденций облачного рынка и векторов его технологического развития до практических вопросов защиты информации и организации катастрофоустойчивых решений. Партнеры провайдера — Intel и VMware — представят продуктовые доклады и кейсы на примере сервисов Selectel. Подробнее ознакомиться с программой и зарегистрироваться в качестве участника конференции можно по этому адресу.

Олег Любимов, генеральный директор Selectel, отметил: «Мы внимательно изучаем тренды на Западе, следим за тем, какие технологии для новых проектов выбирают передовые компании. Очевидно, что классический подход к облаку будет доминировать еще долгое время. Но уже сейчас серьезную альтернативу ему представляют микросервисы и бессерверные вычисления. В дальнейшем их проникновение будет только расти, и эти технологии станут мейнстримом на облачном рынке. Что мы делаем в этом направлении сегодня, первыми узнают гости Selectel TechDay».

На площадке конференции по традиции будет организована демо-зона, где можно познакомиться с продуктами и услугами Selectel. Среди прочего, здесь состоится презентация нового сервиса на базе технологии программно-определяемого сервера (SDS). Он позволит объединять вычислительные мощности нескольких физических серверов в рамках одной виртуальной машины с сотнями ядер и десятками терабайт оперативной памяти. Это удобное и экономичное решение для наращивания ресурсов систем с вертикальным масштабированием, например, корпоративных ERP-систем и in-memory баз данных (SAP/HANA, Oracle DB и др.).

Также в демо-зоне специалисты Selectel ответят на частные вопросы участников конференции по созданию инфраструктуры в облачных средах: SLA, доступность сервисов, сроки внедрения, политики доступа, модель оплаты и другие.

Информационными партнерами Selectel TechDay выступают ведущие отраслевые издания — CNews, Telecom Daily, ICT-Online и ICT2Go, «ИКС-Медиа», MskIT и др.