ГК ICL представила разработки и услуги цифровизации на CNews Forum 2019

15.11.2019, 11:33 Мск

Группа компаний ICL в составе двух подразделений – ICL Техно и ICL Services, приняла участие в ХII ежегодном мероприятии CNews Forum 2019.

Форум послужил продуктивной площадкой для обмена опытом среди российских и международных компаний, показал возможности для роста технологической экспертизы. Представители группы компаний ICL провели встречи с потенциальными заказчиками и наметили вектор расширения цифровых решений в своем портфолио.

На выставочном стенде компания ICL Техно продемонстрировала актуальные решения для автоматизации бизнес-процессов и создания новых рабочих мест. Посетителей выставки особенно заинтересовали интерактивная панель диагональю 75 дюймов российского производства, а также автоматизированные рабочие места на основе производительных ноутбуков Raybook и эргономичных безрамочных моноблоков SafeRAY. Всё представленное оборудование ICL производится на собственном заводе вычислительной техники мощностью до 300 000 изделий в год.

В ходе конференции исполнительный директор ICL Services Руслан Вагизов выступил с презентацией о цифровизации в банковской сфере, рассказал о ключевых мировых и российских цифровых трендах, услугах компании, а также успешно реализованных кейсах в области внедрения цифровых продуктов. Также эксперты компании рассказали об услугах комплексного аутсорсинга, в том числе об RPA, решении для предиктивного мониторинга бизнес-приложений и решении ICL Services для подачи отчетности в формате XBRL, а также о создании чат-ботов.