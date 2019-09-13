Конференция CNews «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» состоится 10 октября

CNews проведет в Москве конференцию «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации» 10 октября 2019 г.
Эксперты по-разному оценивают степень цифровизации российской промышленности, однако, все сходятся во мнении, что процесс перехода к Индустрии 4.0 начался.
Многие крупные предприятия уж внедряют различные элементы этой концепции – системы промышленного интернета вещей, проекты создания «цифровых двойников» и др.
Тем не менее, есть множество факторов, которые тормозят этот процесс: наследие лоскутной автоматизации предприятий, отсутствие четко проработанных стандартов цифровизации, отраслевая специфика.
Опасения вызывают и результаты цифровизации: например, повышение рисков безопасности при внедрении элементов интернета-вещей.
О том, как выбрать стратегию цифровизации, какие технологии использовать и какие инструменты применять обсудим вместе с участниками рынка на конференции.
ИТ в промышленности: основные задачи
Предприятия будущего
ИТ-задачи промышленных предприятий
Эти и многие другие вопросы будут рассмотрены в рамках конференции «ИТ в промышленности 2019: новые стратегии цифровизации».
Докладчики и участники дискуссии
Александр Антонов, директор по информационным технологиям, «Т Плюс»;
Андрей Папшев, директор по информационным системам, «ЕвразХолдинг»;
Алексей Корнеев, директор по информационным технологиям, «РусВинил»;
Руслан Гулевич, генеральный директор, «Ноябрьскнефтегазсвязь»;
Игорь Бардинцев, CEO, «Северсталь Диджитал»;
Максим Маслов, начальник отдела инвестиционного планирования и анализа, ЧТПЗ;
Лев Колосов, начальник управления информационных технологий, «Калужский турбинный завод»;
Александр Колесов, руководитель отдела программирования, Biocad;
Вадим Кузин, руководитель проектов внедрения PLM систем и MDM-систем, «Силовые машины»;
Андрей Сушко, генеральный директор, «Диотех»;
Олег Белоусов, заместитель директора инновационного развития и перспективных проектов, «Сибинтек» ;
Представитель компании «Вист Групп».
CNews Conferences приглашает принять участие в мероприятии представителей ИТ-отделов промышленных предприятий, а также поставщиков ИТ-решений.
Для представителей ИКТ-компаний стоимость участия 18000 руб.
Для представителей компаний заказчиков участие бесплатное*.
* - в случае подтверждения от CNews Conferences
Чтобы подать заявку на участие в мероприятии заполните, пожалуйста, анкету.
По дополнительным вопросам обращайтесь по телефонам: +7 (495) 500-00-36 меню 9 доб. 100, e-mail: events@cnews.ru, Забродина Елена.